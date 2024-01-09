«Визуально трезвый мужчина в спецодежде»: кто сбил поэта Рубинштейна Дептранс: сбивший поэта Рубинштейна водитель нарушил ПДД 19 раз за год

Льва Рубинштейна сбила машина на нерегулируемом переходе в Москве. Он попал в реанимацию с отеком мозга, переломами и повреждениями внутренних органов. Поэт уже перенес операцию, его состояние оценивается как стабильно тяжелое. Как рассказал очевидец, за рулем автомобиля, наехавшего на Рубинштейна, был «визуально трезвый» мужчина в спецодежде. По данным столичного дептранса, за год он нарушил ПДД 19 раз.

В ночь на 9 января сценарист и продюсер Александр Смолянский сообщил, что 76-летнего поэта и публициста Льва Рубинштейна сбила машина. Об этом он написал в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), добавив, что пострадавший находится в НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского в Москве.

«Лев Рубинштейн попал под машину. Черепно-мозговая травма, переломы. Лежит в Склифе, уже прооперировали. Состояние тяжелое», — написал Смолянский.

Информацию подтвердил поэт и журналист Игорь Иртеньев. Он указал, что Рубинштейна сбили днем 8 января. Журналист Мария Слоним, в свою очередь, уточнила, что после операции поэта погрузили в лечебный сон.

У пострадавшего диагностировали отек мозга, переломы и повреждения внутренних органов , передает Telegram-канал Baza. Ему провели «сложнейшую операцию», отмечает Telegram-канал 112.

В НИИ Склифосовского подтвердили, что публицист находится у них, в реанимации, в «крайне тяжелом состоянии».

Момент аварии попал на камеры видеонаблюдения, запись опубликовал столичный департамент транспорта, уточнив, что ДТП произошло 8 января на улице Образцова.

«Водитель не притормозил перед нерегулируемым пешеходным переходом и наехал на 76-летнего Льва Рубинштейна. <...> В обстоятельствах происшествия разбираются правоохранительные органы», — прокомментировали в департаменте.

По данным дептранса, собственник автомобиля, наехавшего на поэта, за последние 12 месяцев нарушал правила дорожного движения 19 раз. На записи с камер видно, что водитель остановился после наезда и открыл дверь с водительской стороны. Вышел он или нет, по обрезанному отрывку непонятно.

За рулем был человек в спецодежде коммунальных служб, который заявил, что очень торопился, пишет mk.ru со слов очевидца, проезжавшего мимо.

«Мужчина визуально был трезв, просто эмоционально встревожен и просил вызвать скорую помощь», — рассказал очевидец.

В итоге очевидец и вызвал экстренные службы. «Скорая», по его рассказу, приехала через несколько минут. Рубинштейн после аварии был без сознания.

ДТП произошло в том же районе, где живет поэт, пишет Telegram-канал ВЧК-ОГПУ. Канал тоже указывает, что водитель был в спецодежде и, судя по всему, спешил на работу, так как после случившегося «отменял по телефону заявки и заказы». Кроме того, канал опубликовал фото с места происшествия, на которых медики «скорой» осматривают лежащего на дороге Рубинштейна, а машина виновника ДТП стоит там же, где он затормозил. ТАСС подтверждает, что водитель с места происшествия не скрылся.

Рубинштейн родился 19 февраля 1947 года в Москве. Начал заниматься литературой в конце 1960-х, сначала публиковался за границей. В СССР его стали печатать только в конце 1980-х. Изобрел собственный жанр «картотеки», где произведение — это набор карточек, содержащих фрагменты текста. На выступления Рубинштейн выходил со стопкой карточек и по порядку их зачитывал. Позже, с распространением интернета, поэт отказался от этой формы. «Сейчас писать на карточках — все равно как писать на глиняных табличках», — пояснял он.

Публиковался в разных изданиях, в том числе в газете «Коммерсантъ». Сам Рубинштейн в прошлом году описал свою публицистику словами «пишу колонки для разных изданий, чтобы заработать прибавку к пенсии».

Публицист также известен выступлениями в поддержку ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и запрещено на территории РФ), Pussy Riot, белорусских протестов 2020 года. В 2014 году требовал от России вывести войска с Украины и прекратить поддерживать Донбасс, в 2022-м выступил с критикой военной операции на Украине. Рубинштейн называл жизнь в современной России абсурдной, однако отмечал, что эмигрирует только в случае угрозы для жизни. «Вообще я оптимист. Жена говорит, что мой оптимизм часто доходит до идиотизма», — признавался Рубинштейн.