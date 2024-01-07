В Подмосковье мужчина взорвал гранату в кальянной. Есть раненые Полиция задержала подозреваемого в подрыве гранаты в кальянной в Домодедово

В Домодедово мужчина поссорился с посетителями кальянной и взорвал гранату в заведении. Взрыв, по данным телеканала «Звезда», задел три столика, за которыми отдыхали люди. Пострадали четыре человека, трое из них госпитализированы. Взорвавший гранату с места скрылся, но его задержали по горячим следам. В МВД рассказали, что мужчина уже был судим. Предварительно, он также страдает психическим заболеванием и в момент конфликта был пьян.

Граната взорвалась в кальянной в подмосковном Домодедово утром 7 января, сообщает ТАСС и Telegram-канал 112 со ссылкой на источники.

«В подмосковном Домодедове на улице Гагарина в помещении кальянной произошел взрыв. Предположительно, взорвалась граната», — рассказал собеседник агентства.

Взрыв произошел около 6 утра. Shot пишет, что звук от него разбудил жителей соседней многоэтажки.

«Мы практически над ними живем. Восьмой этаж. Было громко. Ребенок испугался», — отметила жительница Домодедово.

В ГУ МЧС по Московской области РБК сообщили, что разрушений на месте взрыва не было, пожара не последовало, МЧС работ не проводило. В заведении сейчас работают другие экстренные службы и сотрудники полиции, которые устанавливают все обстоятельства случившегося.

Пришел с оружием

Причиной взрыва в кальянной, вероятно, стала ссора посетителей с мужчиной, который принес боеприпас. По данным Telegram-канала Shot, конфликт между ними начался еще на улице. После словесной перепалки мужчина зашел в заведение с пистолетом и РГД-5 (советская противопехотная осколочная ручная граната) и начал угрожать персоналу и отдыхающим. Люди попытались его успокоить и разоружить, но не вышло, пишет Mash.

Разговор с вооруженным мужчиной затянулся почти на час. За это время администрация кальянной успела вывести из заведения почти всех посетителей.

В какой-то момент один из отдыхающих кинулся на мужчину с оружием и вырвал пистолет. Но гранату из рук выбить не получилось — мужчина выдернул чеку и бросил боеприпас на пол.

По данным «Звезды», взрыв задел три столика, за которыми отдыхали люди.

Мужчина, взорвавший гранату, скрылся с места, но его задержали по горячим следам. Злоумышленником оказался местный житель 1980 года рождения. МВД Подмосковья сообщает, что мужчина уже был судим. Предварительно, устроивший взрыв в кальянной также страдает психическим заболеванием и в момент инцидента был пьян, передает телеканал «Звезда».

Пострадали четверо

Telegram-каналы 112 и Mash сообщают, что в результате взрыва пострадали четверо.

Среди тех, кто получил ранения, 21-летний студент МЧС. Mash пишет, что молодой человек получил множественные осколочные ранения туловища и конечностей. Еще один пострадавший — 28-летний мужчина — получил множественные травмы головы и шеи, сообщает РЕН ТВ. Третий пострадавший, 34-летний мужчина, госпитализирован с черепно-мозговой травмой (ЧМТ), ранениями головы, шеи и рук.

35-летняя женщина, которая также пострадала в результате взрыва, от госпитализации отказалась. Она отделалась частичной потерей слуха в левом ухе.

По данным телеканала «Звезда», один из пострадавших — официант заведения, где произошел взрыв.