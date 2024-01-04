«Высылка в три этапа»: Латвия намерена депортировать 1,1 тыс. россиян Латвия планирует депортировать 1167 россиян, почти 800 из них пенсионеры

Власти Латвии хотят депортировать из страны больше тысячи россиян, почти 800 из них — старше 60 лет. Глава миграционной службы Майра Розе признала, что этот процесс будет «сложным и обременительным». В российском посольстве в Риге ранее заявили, что продолжают получать множество жалоб от россиян на дискриминационный закон об иммиграции и поправки к нему. Замглавы МИД РФ Александр Грушко подчеркнул, что Россия примет всех соотечественников, которых депортируют.

Более тысячи россиян пригрозили выдворить из Латвии, сообщает Leta со ссылкой на Управление по делам гражданства и миграции (УДГМ) республики.

Депортировать планируют поровну женщин и мужчин. Высылка грозит тем, кто не выполнил требования закона об иммиграции и поправок к нему. По данным УМВД, сейчас в республике 1167 таких россиян, из них 789 — старше 60 лет .

Закон об иммиграции Согласно Закону об иммиграции, россияне, которые подают документы на постоянный вид на жительство, должны были сдать языковой тест по латышскому. Им давалась две попытки, предоставить справку о владении языком нужно было до 30 ноября 2023 года.



14 сентября 2023-го Сейм Латвии принял поправки к закону, согласно которым те россияне, кто провалил обе попытки, могли подать документы на временный вид на жительство. Он дается на два года, за это время граждане России также должны были подтвердить свое знание латышского.

Пока неизвестно, сколько россиян выдворят из Латвии. В конце декабря власти страны говорили, что высылке подлежат 1213 человек, писало издание Delfi. С тех пор 46 человек покинули страну.

Как рассказала глава миграционной службы Майра Розе, высылка будет проходить в три этапа. В рамках первого у граждан России запросили объяснения, почему они не покидают страну. Второй этап — рассмотрение этих объяснений — начнется в феврале. Третий этап – принудительное выдворение в том случае, если человек, получивший предписание покинуть Латвию, самостоятельно не сделал этого в течение 30 дней.

Глава миграционной службы признала, что процесс депортации россиян будет «сложным и обременительным».

Реакция России

28 декабря временный поверенный в делах России в Латвии Олег Зыков в интервью «Известиям» сообщил, что российское посольство в республике продолжает получать множество обращений от россиян с жалобами на дискриминационные поправки к Закону об иммиграции.

«Чем дальше, тем больше такого рода письма напоминают истории личных трагедий, своего рода коллективный крик отчаяния», — добавил Зыков.

Временный поверенный также отметил, что большинство обращений в российское диппредставительство приходит именно от пожилых людей, которые в силу различных обстоятельств пропустили сроки подачи документов на ВНЖ.

По его подсчетам, на конец 2023 года под угрозой выдворения находились около тысячи россиян.

Поправки к закону, которые дают россиянам право получить временный вид на жительство, Зыков назвал «косметическими» и заявил, что проблему они не решают, а, скорее, консервируют.

Он также отметил, что любые попытки сведения счетов с россиянами неправомерны, антигуманны и будут иметь последствия, в том числе юридические.

«Посольство в рамках своих полномочий продолжает оказывать россиянам, попавшим в затруднительную ситуацию, необходимую консульскую и консультативную поддержку», — добавил поверенный.

Кроме этого, он подчеркнул, что граждане России могут обжаловать решение миграционной службы Латвии о выдворении как в досудебном, так и в судебном порядке.

Замглавы российского МИДа Александр Грушко заявил, что если дело дойдет до депортации, Россия примет соотечественников из Латвии.

В декабре 2023 года глава латвийской миграционной службы Майра Розе заявила, что требования для того, чтобы законно остаться в Латвии, не выполнили примерно 2,2 тыс. россиян. Она отметила, что среди них много тех людей, которые опоздали и еще пытаются подать документы на ВНЖ. Однако у этих россиян, как подчеркнула Розе, нет причин, ради чего они могли бы остаться в республике.