«Высылка в три этапа»: Латвия намерена депортировать 1,1 тыс. россиян

Более тысячи россиян пригрозили выдворить из Латвии, сообщает Leta со ссылкой на Управление по делам гражданства и миграции (УДГМ) республики.
Депортировать планируют поровну женщин и мужчин. Высылка грозит тем, кто не выполнил требования закона об иммиграции и поправок к нему. По данным УМВД, сейчас в республике 1167 таких россиян, из них 789 — старше 60 лет.
Пока неизвестно, сколько россиян выдворят из Латвии. В конце декабря власти страны говорили, что высылке подлежат 1213 человек, писало издание Delfi. С тех пор 46 человек покинули страну.
Как рассказала глава миграционной службы Майра Розе, высылка будет проходить в три этапа. В рамках первого у граждан России запросили объяснения, почему они не покидают страну. Второй этап — рассмотрение этих объяснений — начнется в феврале. Третий этап – принудительное выдворение в том случае, если человек, получивший предписание покинуть Латвию, самостоятельно не сделал этого в течение 30 дней.
Глава миграционной службы признала, что процесс депортации россиян будет «сложным и обременительным».
Реакция России
28 декабря временный поверенный в делах России в Латвии Олег Зыков в интервью «Известиям» сообщил, что российское посольство в республике продолжает получать множество обращений от россиян с жалобами на дискриминационные поправки к Закону об иммиграции.
«Чем дальше, тем больше такого рода письма напоминают истории личных трагедий, своего рода коллективный крик отчаяния», — добавил Зыков.
Временный поверенный также отметил, что большинство обращений в российское диппредставительство приходит именно от пожилых людей, которые в силу различных обстоятельств пропустили сроки подачи документов на ВНЖ.
По его подсчетам, на конец 2023 года под угрозой выдворения находились около тысячи россиян.
Поправки к закону, которые дают россиянам право получить временный вид на жительство, Зыков назвал «косметическими» и заявил, что проблему они не решают, а, скорее, консервируют.
Он также отметил, что любые попытки сведения счетов с россиянами неправомерны, антигуманны и будут иметь последствия, в том числе юридические.
«Посольство в рамках своих полномочий продолжает оказывать россиянам, попавшим в затруднительную ситуацию, необходимую консульскую и консультативную поддержку», — добавил поверенный.
Кроме этого, он подчеркнул, что граждане России могут обжаловать решение миграционной службы Латвии о выдворении как в досудебном, так и в судебном порядке.
Замглавы российского МИДа Александр Грушко заявил, что если дело дойдет до депортации, Россия примет соотечественников из Латвии.
В декабре 2023 года глава латвийской миграционной службы Майра Розе заявила, что требования для того, чтобы законно остаться в Латвии, не выполнили примерно 2,2 тыс. россиян. Она отметила, что среди них много тех людей, которые опоздали и еще пытаются подать документы на ВНЖ. Однако у этих россиян, как подчеркнула Розе, нет причин, ради чего они могли бы остаться в республике.