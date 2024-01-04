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«Высылка в три этапа»: Латвия намерена депортировать 1,1 тыс. россиян

Латвия планирует депортировать 1167 россиян, почти 800 из них пенсионеры

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Global Look Press
Власти Латвии хотят депортировать из страны больше тысячи россиян, почти 800 из них — старше 60 лет. Глава миграционной службы Майра Розе признала, что этот процесс будет «сложным и обременительным». В российском посольстве в Риге ранее заявили, что продолжают получать множество жалоб от россиян на дискриминационный закон об иммиграции и поправки к нему. Замглавы МИД РФ Александр Грушко подчеркнул, что Россия примет всех соотечественников, которых депортируют.

Более тысячи россиян пригрозили выдворить из Латвии, сообщает Leta со ссылкой на Управление по делам гражданства и миграции (УДГМ) республики.

Депортировать планируют поровну женщин и мужчин. Высылка грозит тем, кто не выполнил требования закона об иммиграции и поправок к нему. По данным УМВД, сейчас в республике 1167 таких россиян, из них 789 — старше 60 лет.

Пока неизвестно, сколько россиян выдворят из Латвии. В конце декабря власти страны говорили, что высылке подлежат 1213 человек, писало издание Delfi. С тех пор 46 человек покинули страну.

Как рассказала глава миграционной службы Майра Розе, высылка будет проходить в три этапа. В рамках первого у граждан России запросили объяснения, почему они не покидают страну. Второй этап — рассмотрение этих объяснений — начнется в феврале. Третий этап – принудительное выдворение в том случае, если человек, получивший предписание покинуть Латвию, самостоятельно не сделал этого в течение 30 дней.

Глава миграционной службы признала, что процесс депортации россиян будет «сложным и обременительным».

Реакция России

28 декабря временный поверенный в делах России в Латвии Олег Зыков в интервью «Известиям» сообщил, что российское посольство в республике продолжает получать множество обращений от россиян с жалобами на дискриминационные поправки к Закону об иммиграции.

«Чем дальше, тем больше такого рода письма напоминают истории личных трагедий, своего рода коллективный крик отчаяния», — добавил Зыков.

Временный поверенный также отметил, что большинство обращений в российское диппредставительство приходит именно от пожилых людей, которые в силу различных обстоятельств пропустили сроки подачи документов на ВНЖ.

По его подсчетам, на конец 2023 года под угрозой выдворения находились около тысячи россиян.

Поправки к закону, которые дают россиянам право получить временный вид на жительство, Зыков назвал «косметическими» и заявил, что проблему они не решают, а, скорее, консервируют.

Он также отметил, что любые попытки сведения счетов с россиянами неправомерны, антигуманны и будут иметь последствия, в том числе юридические.

«Посольство в рамках своих полномочий продолжает оказывать россиянам, попавшим в затруднительную ситуацию, необходимую консульскую и консультативную поддержку», — добавил поверенный.

Кроме этого, он подчеркнул, что граждане России могут обжаловать решение миграционной службы Латвии о выдворении как в досудебном, так и в судебном порядке.

Замглавы российского МИДа Александр Грушко заявил, что если дело дойдет до депортации, Россия примет соотечественников из Латвии.

В декабре 2023 года глава латвийской миграционной службы Майра Розе заявила, что требования для того, чтобы законно остаться в Латвии, не выполнили примерно 2,2 тыс. россиян. Она отметила, что среди них много тех людей, которые опоздали и еще пытаются подать документы на ВНЖ. Однако у этих россиян, как подчеркнула Розе, нет причин, ради чего они могли бы остаться в республике.

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