Скандальный 2023: какие казусы случились с зарубежными ИТ-гигантами в уходящем году Иностранные ИТ-компании уволили более 260 тыс. сотрудников в 2023 году

Уходящий год оказался интересным и разнообразным для мира информационно-коммуникационных технологий. Взлеты и падения сопровождали ИТ-компании на каждом шагу, причем порой последние оказывались намного заметнее первых. Рассказываем о самых главных казусах, приключившихся с зарубежными техногигантами в прошедшие 12 месяцев.

Массовые увольнения и кадровые скандалы

В 2023 году на 1178 ИТ-компаний пришлось более 260 тыс. уволенных сотрудников. Череда массовых увольнений потрясла технологический мир, удивив своими масштабами. Цифры поражают даже в сравнении 2022 годом, когда казалось, что «лишних людей» в штатах фирм уже нет.

Особенно внушительно сокращения персонала выглядели в случае бигтеха, где единомоментно покинуть свои должности могли сотни и даже тысячи человек. Взять, к примеру, Alphabet, владеющую Google. Год только-только начался, а корпорация уже рассталась с 12 тыс. сотрудников, составляющими около 6% от общего числа персонала. В сентябре январский кошмар повторился, хоть и в значительно меньших масштабах: о работе в Google пришлось забыть нескольким сотням человек, задействованных в подборе персонала.

К концу 2023 в ряде компаний началась третья волна сокращений. Так, в декабре музыкальный гигант Spotify решил расстаться с 1,5 тыс. сотрудников (16% своей рабочей силы) дополнительно к увольнениям в июне и январе. Таким образом ИТ-корпорации пытаются привести в порядок финансы после того, как не рассчитали силы и наняли слишком много людей в пандемию. Итого мы имеем: десятки тысяч профессионалов, отлично выполнявших свои обязанности и несправедливо выброшенных с карьерной лестницы в целях сокращения расходов.

Более того, кадровые перипетии в мире зарубежных техногигантов не ограничились массовыми увольнениями: они были дополнены парочкой крупных скандалов. Один из них — провальная попытка уволить генерального директора OpenAI в ноябре. История громкая, хоть и короткая. Всего через пять дней после того, как члены правления организации решили сместить Сэма Альтмана с места, им пришлось идти на попятную и звать его обратно, еще и изменив состав совета директоров.

Но сомнительное решение OpenAI ничто, по сравнению с неприглядной историей, случившейся с Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). Компания расторгла сотрудничество с аутсорсинговой фирмой Sama, 260 сотрудников которой работали над модерацией контента соцсети в Найроби. Это действие стало огромным ударом для сотрудников, оказавшихся выброшенными на не самый перспективный рынок труда без возможности повторно трудоустроиться в свою прошлую компанию. А случилась эта подозрительная смена аутсорсинговой фирмы не на пустом месте, а после того, как персонал Sama выразил недовольство условиями и оплатой труда. Есть причины полагать, что такое решение Facebook было призвано предотвратить формирование профсоюза.

Штрафы и нарушение прав

За 2023 год крупные технологические компании получили немало штрафов, в первую очередь по обвинениям в некорректном обращении с персональными данными пользователей, несоблюдении антимонопольного законодательства и игнорировании законов о запрещенном контенте. Санкции в адрес бигтеха, назначенные в этом году, в конкретных случаях доходят до миллионов и миллиардов долларов и евро.

Так, в январе и мае ирландский регулятор назначил Meta (признана в России экстремистской и запрещена) штрафы в размере 390 млн евро и 1,2 млрд евро соответственно. В первом случае суд признал, что корпорация вынудила людей согласиться на условия пользовательского соглашения и предоставить возможность определенным образом обращаться с их данными, не дав альтернативного варианта. Во втором случае Meta была признана виновной в незаконной передаче данных пользователей Соединенным Штатам.

Немаленькая сумма была назначена социальной сети TikTok. В Великобритании постановили, что компания обязана выплатить 15,8 млн долларов за нарушения при сборе персональных данных детей младше 13 лет.

Крупно попал в этом году и Google. ИТ-гигант согласился выплатить 93 млн долларов по иску о тайной слежке за американцами. Корпорации предстоит выплатить весомые суммы и России. Во второй половине декабря Таганский суд Москвы оштрафовал Google на 4,6 млрд рублей за неудаление фейков и запрещенного контента. Причем, это уже третий случай, когда Google назначают оборотный штраф в РФ за игнорирование требований удалить недостоверную и запрещенную в стране информацию.

Случаи с назначением штрафов — лишь часть списка грехов технологических корпораций. Некоторые судебные процессы идут годами, а в это время ИТ-гиганты продолжают попирать нормы закона. Пример тому — недовольство творческой и научной интеллигенции политикой иностранных ИТ-компаний в области авторских прав.

Первый в 2023 году корпоративный иск, связанный с этой темой, был подан еще в январе. В нем художники обвинили Stability AI, Deviant Art и Midjourney в том, что в базу генеративных ИИ незаконно были помещены миллионы копий изображений, защищенных авторским правом. Волнения не утихли и к концу года: 20 декабря 11 авторов научной литературы, среди которых были высоко оцененные лауреаты Пулитцеровской премии, присоединились к иску против OpenAI и Microsoft о неправомерном использовании книг для обучения чат-бота ChatGPT и другого программного обеспечения на основе искусственного интеллекта.

Провалы проектов

Не самым удачным 2023 год оказался для зарубежных компаний и в некоторых технологических начинаниях. Прежде всего это относится, конечно же, к проектам метавселенных, с которыми бигтех так долго носился и в которые вложил огромное количество денег. Казавшееся перспективным изначально направление разработки уже давно стало вызывать всеобщий скепсис. В какой-то момент стало очевидно, что метавселенные не оправдывают ожиданий и продолжать ими заниматься можно лишь из чистого энтузиазма, не ожидая колоссальной прибыли. А так как равнодушием к деньгам бигтех никогда не мог похвастаться, лавочку пришлось закрывать.

В 2023 году сдались и Microsoft, и Meta. Microsoft свернул работу в области Industrial Metaverse, технологии, совмещающей интернет вещей, виртуальную реальность, AR, MR и реальный бизнес. А Meta уволила около 600 сотрудников команды Facebook Agile Silicon Team, занимавшихся не слишком полюбившимся пользователям проектом Metaverse.

Видимо, изменить и дополнить нашу реальность у технологических гигантов пока не выходит, потому что один из крупнейших провалов Google в 2023 году имел ту же цель. Корпорация объявила о прекращении продаж AR-очков Glass Enterprise Edition 2, потому что снискать всеобщую любовь или хотя бы добиться приличных продаж им не удалось.

Итак, иностранные ИТ-компании пересекают границу 2024 года с не самыми завидными достижениями. Проблемы и казусы, произошедшие с бигтехом, значительно снижают уровень общественного доверия и заставляют пользователей критически относиться к корпорациям, что не раз демонстрировали свою недобросовестность и равнодушие к человеческим правам. Помимо этого, не в восторге от техногигантов и инвесторы. Как показывают итоги биржевых торгов, титаны ИТ-мира впали в немилость. Продолжится ли история их падения, покажет наступающий год.