Поэты Артем Камардин и Егор Штовба (слева направо на втором плане) во время вынесения приговора в Тверском суде, 28 декабря 2023 года

«Преследовать за стихи — неправильно»: участники «Маяковских чтений» получили до 7 лет колонии Участники «Маяковских чтений» Камардин и Штовба получили до 7 лет колонии

Суд признал участников «Маяковских чтений» Артема Камардина и Егора Штовбу виновными в разжигании розни и призывах против безопасности государства. Их приговорили к 7 и 5,5 годам колонии. Камардина и Штовбу задержали в сентябре 2022 года за чтение стихотворения против СВО и мобилизации у памятника Маяковского в Москве. Член СПЧ Ева Меркачева в разговоре с «Газетой.Ru» подчеркнула, что преследовать людей за стихи — неправильно.

Тверской суд Москвы приговорил участников «Маяковских чтений» Артема Камардина и Егора Штовбу к 7 и 5,5 годам колонии. Об этом сообщает РИА Новости. Камардина и Штовбу признали виновными в разжигании розни (ст. 282 УК РФ) и призывам против безопасности государства (ч. 3 ст. 280.4 УК РФ).

Прокурор запрашивал для Камардина 7 лет колонии и штраф в 500 тыс. рублей. Для Штовбы — 6 лет колонии.

По версии следствия, осенью 2022 года Артем Камардин, Егор Штовба и Николай Дайнеко собрались у памятника Владимиру Маяковскому на Триумфальной площади, чтобы прочитать стихи. «Маяковские чтения» проходили каждый месяц, в сентябре их объявили «антимобилизационными». Активисты читали на них антивоенные стихи, в некоторых произведениях в том числе содержались призывы не брать повестки, не подписывать документы об их получении и не являться в военкоматы.

Артем Камардин, которого следствия считает организатором «чтений», перед оглашением приговора прочитал стихотворение «Наружу» о поэзии:

«Поэзия — часто кишками наружу. Поэзией однажды тишина нарушенная никогда уж не будет прежней».

Член Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Ева Меркачева в беседе с «Газетой.Ru» заявила, что преследовать людей за стихи — это неправильно и в долгосрочной перспективе вредно. Она подчеркнула, что сроки, которые назначили Камардину и Штовбе, огромные.

«Считаю, что давать реальные сроки наказания за ненасильственные преступления нужно только в крайних случаях, когда человек уже совершал до этого преступления, и суд проявил снисходительность, назначил, например, условное наказание, либо же это были исправительные работы. И не прошло и короткого периода, как человек совершает повторно. В данном случае ни у Егора, ни у Артема не было раньше никаких приводов», — подчеркнула Меркачева.

Telegram-канал «Осторожно, новости» сообщил, что после заседания полицейские задержали у здания Тверского суда людей, которые пришли поддержать обвиняемых. В автозак увели жену Артема Камардина Александру Попову, а также журналиста Евгения Куракина, съемочную группу НТВ и сотрудников Life.

«Маяковское дело»

Артема Камардина, Егора Штовбу и Николая Дайнеко задержали 26 сентября 2022 года за то, что они читали стихи у памятника Маяковского в Москве. В этот же день Telegram-канал 112 опубликовал видео, на котором участники «чтений» извиняются перед семьями бойцов СВО и говорят, что не будут участвовать ни в какой политической деятельности.

Против чтецов возбудили уголовное дело по статье о возбуждении ненависти (ч. 2 ст. 282 УК РФ). Поводом для этого стало стихотворение «Убей меня, ополченец», которое Камардин прочитал на Триумфальной площади. 28 сентября 2022 года Камардина, Штовбу и Дайнеко арестовали. На суде Николай Дайнеко не признал свою вину и заявил, что его задержали раньше, чем пришел Камардин. Об этом сообщал Telegram-канал «Осторожно, новости».

9 марта Следственный комитет России предъявил Артему Камардину и его сообщникам обвинение в публичных призывах к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства (ч. 3 ст. 280.4 УК РФ). Об этом ТАСС сообщил адвокат Леонид Соловьев. Юрист Павел Чиков (признан в РФ иностранным агентом) отмечал, что «Маяковское дело» стало первым делом по ст. 280.4 УК РФ (ее ввели в Уголовный кодекс в июле 2022 года).

Дело Дайнеко позже было выделено в отдельное производство, так как он заключил сделку со следствием и дал признательным показания. 10 мая его приговорили к 4 годам колонии. На суде Николай Дайнеко извинился перед всеми, кого оскорбил, и заявил, что раскаивается, писал РБК.