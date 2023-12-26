Праздник к нам приходит. Как обойти новогодние схемы мошенников

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Телефонные мошенники облачились в новый «камуфляж»: теперь они представляются сотовыми операторами. Абонентам предлагают продлить договор SIM-карты, объясняя это поднятием цен в следующем году. Хитрость схемы заключается в том, что преступники не только получают ваши персональные данные, но и создают копии вашего аккаунта в мессенджере, а потом вымогают деньги у знакомых.

Еще один способ — звонят потенциальной жертве через мессенджер, установив на аватарке название правоохранительных органов или логотип крупной компании. Во время диалога просят включить трансляцию экрана, чтобы видеть одноразовые пароли, которые приходят жертве.