Праздник к нам приходит. Как обойти новогодние схемы мошенников

Щедрые «маркетплейсы»
Во время новогодних распродаж россияне чаще рискуют столкнуться с интернет-мошенниками. Пользователей заманивают на фальшивые сайты онлайн-магазинов, обещают баснословные скидки и бонусы. На самом деле, главная цель аферистов – это ваши персональные данные. После оформления заказа нужно указать ФИО, номер телефона и реквизиты банковских карт. Несложно предугадать, что затем со счета жертвы списывается круглая сумма. Никто не отменял и фишинговые ссылки, которые зачастую прикреплены к электронным письмам. В такой рассылке может быть информация об акциях.
Не звони мне, не звони
Телефонные мошенники облачились в новый «камуфляж»: теперь они представляются сотовыми операторами. Абонентам предлагают продлить договор SIM-карты, объясняя это поднятием цен в следующем году. Хитрость схемы заключается в том, что преступники не только получают ваши персональные данные, но и создают копии вашего аккаунта в мессенджере, а потом вымогают деньги у знакомых.
Еще один способ — звонят потенциальной жертве через мессенджер, установив на аватарке название правоохранительных органов или логотип крупной компании. Во время диалога просят включить трансляцию экрана, чтобы видеть одноразовые пароли, которые приходят жертве.
Корпоратив с последствиями
Особый интерес проявляют к новогодним корпоративам. Во-первых, компании тратят много средств на подобные мероприятия. Для аферистов – это настоящая «золотая жила». Они пытаются получить доступ к финансам компании, а также при возможности похитить личные данные сотрудников. Чаще всего атакуют секретарей и тех, кто отвечает за организацию праздника.
Жертву пытаются застать врасплох разными способами: через фейковый сайт, рекламное объявление, SMS или звонок «из компании». Сначала последует заманчивое предложение о предоставлении площадки под корпоратив, а после попросят предоплату. Сотрудникам фирмы могут отправлять письма и от лица руководства, приглашая тех принять участие в лотерее или мероприятии. Перейдя по ссылке, вы установите вредоносное ПО.
Призрачные билеты
Новогодний шарик на ёлке на одной из улиц МосквыВладимир Астапкович/РИА Новости
Чем можно разбавить новогодние праздники? Конечно же, новыми впечатлениями. Для этого многие из нас заранее покупают билеты на концерты, отслеживают скидки. Оказывается, мошенники готовы «помочь» и в этом. В мессенджерах появилась массовая рассылка с предложением принять участие в розыгрыше. Как ни странно, каждый второй оказывается счастливчиком и получает шанс сходить на выступление любимых артистов или на знаменитую «Кремлевскую елку» за минимальную стоимость. Для этого нужно лишь оставить свои данные и оплатить небольшую сумму. По итогу, со счетов исчезают все деньги, а билеты никто не получает.
Старые схемы, новый контекст
Аферисты не забывают и про традиционные методы. Например, благодаря ИИ генерируют голосовые сообщения и отправляют их потенциальным жертвам. Только теперь просят проголосовать за детей в новогодних конкурсах, перейдя по вредоносной ссылке. Как правило, подделывают голоса ваших знакомых, чтобы сообщение звучало убедительно. Эта схема работает по принципу пирамиды: одна жертва неосознанно втягивает в мошеннический обман своих знакомых, рассылая вредоносную ссылку под видом надежной.
Как обойти ловушки мошенников?
• Проверять подлинность веб-ресурсов и защищенность веб-соединения — это отображение зеленого замочка рядом с адресом сайта.
• Нужно быть осторожными при нажатии ссылок и не переходить на подозрительные ресурсы.
• Следует остерегаться больших скидок и сравнивать стоимость товаров у нескольких продавцов — низкая цена может быть признаком мошенничества.
• Поменять настройки в мессенджерах, чтобы звонить могли только ваши контакты. Использовать определитель номера.
• Сбрасывать все звонки, где что-то настойчиво просят и поставить защиту от спама в электронной почте и на телефоне.
• Не соглашаться на предоплату услуги без заключения договора, если речь идет об организации мероприятий.