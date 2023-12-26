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Общество

Праздник к нам приходит. Как обойти новогодние схемы мошенников

В РОЦИТ рассказали, как не стать жертвой мошенников в новогодние праздники

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Пока россияне были заняты покупкой подарков и организацией корпоративов, аферисты держали руку на пульсе. В предновогоднюю пору появились десятки новых мошеннических схем. Сейчас внимание людей сконцентрировано на бытовых вопросах, и это делает их уязвимее. Эксперты Регионального общественного центра интернет-технологий (РОЦИТ) рассказали, какой обман поджидает в новогодние праздники, и как этого избежать.
1

Щедрые «маркетплейсы»

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Во время новогодних распродаж россияне чаще рискуют столкнуться с интернет-мошенниками. Пользователей заманивают на фальшивые сайты онлайн-магазинов, обещают баснословные скидки и бонусы. На самом деле, главная цель аферистов – это ваши персональные данные. После оформления заказа нужно указать ФИО, номер телефона и реквизиты банковских карт. Несложно предугадать, что затем со счета жертвы списывается круглая сумма. Никто не отменял и фишинговые ссылки, которые зачастую прикреплены к электронным письмам. В такой рассылке может быть информация об акциях.

2

Не звони мне, не звони

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Телефонные мошенники облачились в новый «камуфляж»: теперь они представляются сотовыми операторами. Абонентам предлагают продлить договор SIM-карты, объясняя это поднятием цен в следующем году. Хитрость схемы заключается в том, что преступники не только получают ваши персональные данные, но и создают копии вашего аккаунта в мессенджере, а потом вымогают деньги у знакомых.

Еще один способ — звонят потенциальной жертве через мессенджер, установив на аватарке название правоохранительных органов или логотип крупной компании. Во время диалога просят включить трансляцию экрана, чтобы видеть одноразовые пароли, которые приходят жертве.

3

Корпоратив с последствиями

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Особый интерес проявляют к новогодним корпоративам. Во-первых, компании тратят много средств на подобные мероприятия. Для аферистов – это настоящая «золотая жила». Они пытаются получить доступ к финансам компании, а также при возможности похитить личные данные сотрудников. Чаще всего атакуют секретарей и тех, кто отвечает за организацию праздника.

Жертву пытаются застать врасплох разными способами: через фейковый сайт, рекламное объявление, SMS или звонок «из компании». Сначала последует заманчивое предложение о предоставлении площадки под корпоратив, а после попросят предоплату. Сотрудникам фирмы могут отправлять письма и от лица руководства, приглашая тех принять участие в лотерее или мероприятии. Перейдя по ссылке, вы установите вредоносное ПО.

4

Призрачные билеты

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Новогодний шарик на ёлке на одной из улиц Москвы

Владимир Астапкович/РИА Новости

Чем можно разбавить новогодние праздники? Конечно же, новыми впечатлениями. Для этого многие из нас заранее покупают билеты на концерты, отслеживают скидки. Оказывается, мошенники готовы «помочь» и в этом. В мессенджерах появилась массовая рассылка с предложением принять участие в розыгрыше. Как ни странно, каждый второй оказывается счастливчиком и получает шанс сходить на выступление любимых артистов или на знаменитую «Кремлевскую елку» за минимальную стоимость. Для этого нужно лишь оставить свои данные и оплатить небольшую сумму. По итогу, со счетов исчезают все деньги, а билеты никто не получает.

5

Старые схемы, новый контекст

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Аферисты не забывают и про традиционные методы. Например, благодаря ИИ генерируют голосовые сообщения и отправляют их потенциальным жертвам. Только теперь просят проголосовать за детей в новогодних конкурсах, перейдя по вредоносной ссылке. Как правило, подделывают голоса ваших знакомых, чтобы сообщение звучало убедительно. Эта схема работает по принципу пирамиды: одна жертва неосознанно втягивает в мошеннический обман своих знакомых, рассылая вредоносную ссылку под видом надежной.

6

Как обойти ловушки мошенников?

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• Проверять подлинность веб-ресурсов и защищенность веб-соединения — это отображение зеленого замочка рядом с адресом сайта.

• Нужно быть осторожными при нажатии ссылок и не переходить на подозрительные ресурсы.

• Следует остерегаться больших скидок и сравнивать стоимость товаров у нескольких продавцов — низкая цена может быть признаком мошенничества.

• Поменять настройки в мессенджерах, чтобы звонить могли только ваши контакты. Использовать определитель номера.

• Сбрасывать все звонки, где что-то настойчиво просят и поставить защиту от спама в электронной почте и на телефоне.

• Не соглашаться на предоплату услуги без заключения договора, если речь идет об организации мероприятий.

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