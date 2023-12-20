Снова в масках: власти Петербурга усилили меры по борьбе с ковидом, ОРВИ и гриппом В Петербурге вернули масочный режим на массовые мероприятия и в больницы

Управление Роспотребнадзора по Петербургу усилило меры профилактики ОРВИ и ковида. Всем сотрудникам организаций, где бывают большие скопления людей, необходимо снова носить маски. Кроме того, масочный режим вводится в медучреждениях, стационары закрывают для посетителей, в школах тоже ужесточаются меры. В Москве пока к ограничениям не прибегают.

Где усилят меры защиты

В Санкт-Петербурге с 20 декабря ввели масочный режим при проведении массовых новогодних, спортивных и культурных мероприятий. Соответствующее постановление подписала главный государственный санитарный врач города Наталия Башкетова.

«Руководителям всех организаций и учреждений независимо от форм собственности при организации и проведении массовых новогодних, спортивных, культурных мероприятий обеспечить: использование работниками организаций и учреждений средств индивидуальной защиты органов дыхания (масок)», — говорится в документе, опубликованном на сайте городского управления Роспотребнадзора.

Чуть позже в ведомстве разъяснили, что маски должны носить не все присутствующие на массовых мероприятиях, а только работники организаций и учреждений с большим потоком граждан .

«Сейчас идет усиление в местах скопления людей — поликлиники, больницы, массовые мероприятия. Нигде в постановлении не написано, что в городе вводится масочный режим — он вводится постановлением губернатора», — подчеркнули в Роспотребнадзоре.

Помимо масок, в медучреждениях Петербурга развертываются новые койко-места для пациентов, нуждающихся в госпитализации . Доступ в стационары будет закрыт. Посещения разрешат только тем, кто ухаживает за тяжелыми больными.

Меры будут ужесточены и в школах . Классы, в которых болеют более 20% учеников, переведут на дистанционное обучение на неделю. Если в классе у двоих диагностирована внебольничная пневмония, учеников снимут с уроков на срок до 10 дней. Если число больных пневмонией превысит 10, приостановят работу всего учебного заведения.

Меры защиты

Накануне глава Роспотребнадзора Анна Попова говорила о том, что в России на период новогодних каникул не планируется введение масочного режима и каких-либо других ограничений.

«Необходимо тщательное мытье рук после прогулки, применение кожных антисептиков и масок, а также дезинфекция гаджетов — все это по-прежнему помогает защитить себя, своих близких в период от вирусов.

Многие люди до сих пор этим пренебрегают, поэтому необходимо пересмотреть отношение к защите себя и окружающих от вирусным инфекций», — отметила чиновник.

22 ноября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ответ на вопрос журналистов о мерах в связи с ростом заболеваемости коронавирусом сообщил, что масочный режим в Кремль пока не возвращают.

«Что касается президента и тех, кто работает с ним, — особые меры предосторожности действуют постоянно», — уточнил пресс-секретарь.

Рост заболеваемости

В целом по России заболеваемость гриппом и ОРВИ за неделю выросла на 6,5% по сравнению с предыдущей неделей. При этом доля респираторных вирусов негриппозной этиологии (вирусы парагриппа, аденовирусы, респираторно-синцитиальные вирусы, риновирусы, коронавирусы) составляет 68,3%. Доля вирусов гриппа в общей массе заболевших достигает почти 32%. Заболеваемость COVID-19 в свою очередь упала на 11,5%, до чуть более 94 тыс. случаев.

Согласно данным петербургских властей, за последние четыре недели заболеваемость ОРВИ и гриппом в Петербурге выросла на 87,1% (при этом среди взрослых — на 119,3%, среди детей — на 65%). Заболеваемость COVID-19 увеличилась на 62,4%, внебольничными пневмониями — на 35,3%.

Как сообщает Департамент здравоохранения Москвы, существенного роста госпитализаций по ОРВИ и коронавирусу в столице не фиксируется. В большинстве случаев болезнь протекает в легкой форме и средней степени тяжести.

«Количество вызовов врачей на дом соответствует эпидсезону, не превышает аналогичный период прошлого года и существенно ниже, чем в пике ковида. Что касается вызовов скорой медицинской помощи, <...> число обращений также соответствует текущему эпидсезону», — отметили в ведомстве.