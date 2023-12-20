Стабильный рост. Что ждет российскую доменную зону в 2024 году В РОЦИТ назвали обеспечение безопасности рунета главной задачей в 2024 году

В Москве прошло вручение премии «Герои Рунета» от РОЦИТ, на котором отметили людей, организации и феномены, оставившие важный общественно значимый или культурный след в 2023 году. Директор «Координационного центра доменов .RU/.РФ» Андрей Воробьев рассказал «Газете.Ru» о ситуации в российской доменной индустрии, вызовах, итогах уходящего года и прогнозах на новый 2024 год.

— 2023 год российские национальные домены заканчивают с весьма впечатляющими результатами — темпы роста .RU самые высокие в мире, домен .РФ — крупнейший из национальных IDN-доменов и также продолжает рост. Как вам это удалось?

— Нельзя сказать, что это удалось именно нам. В этом результате поучаствовали все — от руководства страны, которое активно развивает импортозамещение, в том числе и в области информационных технологий, до самих участников отрасли и даже наших геополитических противников, приложивших усилия, чтобы изгнать российский бизнес и пользователей со своих площадок. Отдельно хочется поблагодарить наших крупнейших регистраторов и хостеров — RU-CENTER, Рег.ру и других: они в этом году вели очень большую работу по популяризации и продвижению российских доменных зон среди самых разных категорий пользователей.

В результате, весь год российская доменная отрасль росла рекордными темпами: по итогам 11 месяцев число доменов, зарегистрированных в зоне .RU, выросло на 8,9% и достигло 5,3 млн, а кириллическая зона .РФ выросла на рекордные 12,5% и превысила 675 тысяч имен.

В основе этого лежит главный тренд — возвращение значительной части интернет-бизнеса в Россию, где может быть не все еще технологически идеально, но существует понятная и прогнозируемая правовая и бизнес-среда, а также русскоговорящая аудитория, продолжающая потреблять контент и сервисы.

— Конец 2023 года ознаменовался громкими скандалами из-за отказа некоторых крупных зарубежных хостеров и регистраторов обслуживать российских клиентов. Какие меры принимаются для того, чтобы помочь этим пользователям? Как санкции в целом повлияли на российское доменное пространство?

— Скандалы эти вызвали больше паники, чем реально повлияли на отрасль и пользователей. Да и в реальности многие обещанные меры, например, отказ в выдаче SSL-сертификатов, не были реализованы или тихо сошли на нет. Однако для российского сегмента сети все это прошло не без пользы — выросла доля российских браузеров, в первую очередь, из-за интегрированных сертификатов Минцифры, многие домены и сайты были перенесены из-за рубежа к российскими регистраторам и хостерам. Все это, конечно, положительно повлияло на рынок и сделало его более перспективным для новых проектов.

Высокий уровень поддержки пользователей, которые оказались в непростой ситуации, продемонстрировали наши аккредитованные регистраторы. Они вели большую разъяснительную работу, рассказывали пользователям, как правильно и безболезненно перенести доменное имя, как без потерь переносить сайт, грамотно отвечали на шквал звонков и писем, шли пользователям навстречу и решали самые неожиданные проблемы.

— Одним из главных слов 2023 года можно назвать импортозамещение — как с этим обстоит в доменной индустрии?

— Именно в доменной индустрии сейчас происходит активное импортозамещение, что, конечно, положительно влияет на развитие отрасли. Здесь мы наблюдаем возвращение интереса бизнеса и обычных пользователей к российским национальным зонам — многие компании (в первую очередь, МСБ) стали развивать новые проекты, предпочитая сразу регистрировать домены в зонах .RU и .РФ. Также многие компании перенесли как сайты к российским хостерам, так и домены из других зон к российским регистраторам. И одной из главных причин все называют прозрачность юрисдикции и высокий уровень безопасности российских доменов.

— Координационный центр как российская национальная регистратура всегда активно и плотно сотрудничал с отраслевыми международными организациями, но в 2022 году после начала СВО было приостановлено членство КЦ в Совете европейских национальных регистратур доменов верхнего уровня CENTR — причем вовсе не по инициативе КЦ. Как складываются отношения с другими международными организациями и ассоциациями — например, с ICANN?

— Даже в условиях санкционного давления, мы сохраняем диалог и рабочие отношения со многими международными организациями и ассоциациями, в их числе ICANN, RIPE NCC, Международный союз электросвязи, Азиатско-Тихоокеанская ассоциация доменов верхнего уровня.

Эксперты центра принимают активное участие в ведущих отраслевых мероприятиях, таких как Глобальный форум по управлению интернетом, конференции ICANN, RIPE и других. Также мы участвуем в процессе формирования политик глобального интернета — вместе с экспертами Центра глобальной ИТ-кооперации готовим предложения от России в текст Глобального цифрового договора.

Вообще позиция наших коллег из RIPE, ICANN и других международных организаций сыграла большую роль в том, что на Рунет не были наложены отдельные санкции. Все они, вне зависимости от национальной принадлежности, последовательно выступали за сохранение связности интернета и недопустимость отключения или ограничения доступа в национальные сегменты. Все это повлияло на решения западных политиков и удержало их от потенциально более жестких мер.

— В прошедшем году резко увеличилось число так называемых «компьютерных инцидентов», а еще у всех на слуху истории с телефонным и интернет-мошенничеством, с фишингом. Насколько велика в этом роль вредоносных доменов и как с этим бороться?

— К сожалению, преступники одними из первых осваивают любую новую технологию, поэтому неудивительно, что и в интернет их слетается все больше и больше. Сегодня главной угрозой для пользователей является фишинг, с помощью которого мошенники похищают денежные средства или учетные данные, затем открывающие хакерам вход в корпоративные информационные системы. А в основе фишинга лежат домены, «похожие на настоящие», которые преступники регистрируют и используют для обмана.

Мы, в свою очередь, активно с этим боремся — за 11 месяцев 2023 года российские регистраторы обработали 49 768 обращений компетентных организаций, на основании которых в зонах .RU и .РФ был заблокирован 48 761 вредоносный домен. И доля фишинговых кейсов среди обращений превышала 90%. Для сравнения, в 2022 году за этот же период было обработано 13 949 обращений и 13 139 доменов было заблокировано.

Достичь успехов в борьбе с фишингом нам удается благодаря совмещению автоматизированных методов поиска вредоносных доменов и работы экспертного сообщества. В частности, еще в 2012 году мы создали институт компетентных организаций — компаний, компетентных в области информационной безопасности и определении нарушений в Рунете. Сегодня 10 организаций занимаются сбором и анализом информации об интернет-ресурсах, которые используются для распространения вредоносного ПО, фишинга, управления бот-сетями и прочих нарушений. При обнаружении таких ресурсов они направляют запрос регистраторам и нам, что приводит к быстрой блокировке вредоносных доменов.

— А что ждет российскую доменную отрасль в 2024 году? Поделитесь вашими прогнозами.

— Во-первых, российскую доменную отрасль ждет юбилей — в следующем году будет отмечаться 30-летие домена .RU и Рунета в целом. Но, конечно, помимо празднования нам нужно будет много работать: российские зоны растут и будут расти в следующем году, и наша задача — сделать их максимально простыми в использовании для бизнеса и максимально безопасными для пользователей.

В условиях постоянных информационных войн и кибератак обеспечение безопасности выходит на первый план. Мы полагаем, что и в следующем году будет расти число фишинговых атак, а мы будем бороться с ними. Несмотря на то, что процедура разделегирования вредоносных доменов в России самая быстрая в мире (в ноябре она занимала всего 11,4 часа), нам нужно готовиться к тому, что мошенники придумают что-то новое, и вырабатывать новые меры противодействия им.

В целом, несмотря на определенные сложности, мы видим движение вперед и задел для дальнейшего роста, поэтому смотрим в будущий год со спокойным оптимизмом.