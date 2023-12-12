«Дело не связано с наркотиками»: за что задержали и почему отпустили Фредерика Бегбедера Задержанного во Франции писателя Фредерика Бегбедера отпустили

Французского писателя Фредерика Бегбедера задержали из-за заявления об изнасиловании, но через несколько часов отпустили без предъявления обвинений. Предполагаемая потерпевшая обратилась в полицию еще в июле. Она заявила, что дважды вступила в сексуальную связь с писателем: один раз – добровольно, второй – нет. По данным France Info, писатель начал отношения с девушкой, когда той было 17 лет, они поддерживали связь несколько месяцев. Сам Бегедер вину отрицает.

Автора книг «99 франков» и «Любовь живет три года» Фредерика Бегбедера задержали во Франции, но отпустили спустя несколько часов, сообщила радиостанция France Bleu со ссылкой на представителей французской прокуратуры.

По данным издания, 58-летний писатель утром 12 декабря пришел на допрос в полицейский участок в комиссариате города По (юг республики) после официального вызова.

«Фредерик Бегбедер допрашивается в рамках предварительного расследования. Это дело не связано с наркотиками», — сообщил региональный прокурор Родольф Жарри.

По его словам, по итогам предварительного расследования определят, есть ли основания для возбуждения уголовного дела и передачи его в суд. По данным источника радиостанции, после допроса писателя временно взяли под стражу, но в конце дня отпустили на свободу.

Заявление об изнасиловании

Как сообщила радиостанция France Info, заявление на писателя еще в июле 2023 года подала молодая женщина, она обвинила его в сексуальном насилии.

По словам предполагаемой потерпевшей, она провела с Бегбедером ночь в отеле города По, где дважды вступила с ним в сексуальную связь: в первый раз — добровольно, во второй — нет. При этом источник радиостанции, близкий к расследованию, заявил, что писатель поддерживал отношения с ней в течение нескольких месяцев, они начались, когда девушке было 17 лет.

Во время допроса Бегбедер отрицал вменяемые ему правонарушения, на данный момент никакие обвинения ему не предъявлены.

Кто такой Фредерик Бегбедер

Фредерик Бегбедер — французский прозаик, публицист, литературный критик, актер. Он написал такие мировые бестселлеры, как «Любовь живет три года» (манифест писателя о том, что любые чувства рано или поздно заканчиваются) и «99 франков» (злая сатира на рекламу). Среди других самых известных его романов — «Воспоминания необразумившегося молодого человека», «Каникулы в коме», «Романтический эгоист», «Уна и Сэлинджер».

В 2008 году писателя арестовывали за хранение кокаина — полиция задержала его в момент, когда он употреблял наркотики с капота автомобиля в районе Елисейских полей. При обыске у него обнаружили еще 2,6 грамма вещества. Позже Бегбедер заявлял, что арест вдохновил его на написание книги «Французский роман», которая была опубликована в 2009 году. Роман был награжден премией Renaudot — одной из главных литературных наград во Франции. В 2022 году Бегбедер заявил, что завязал с наркотиками и в данный момент творит «на свежую голову и трезвым».

За свою карьеру Бегбедер написал 34 книги. Помимо литературы, Бегбедер экранизирует собственные произведения, периодически выступает в качестве диджея, а еще занимается бизнесом. В 2020 году он из любви к России открыл экологический бренд водки. Писатель также выступает председателем жюри литературной премии Флоры.