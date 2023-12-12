Дети мигрантов потушили Вечный огонь. Их родителям придется покинуть Россию

Дети мигрантов из Узбекистана, гуляя по Красному Селу, решили забросать Вечный огонь снегом. Это попало на камеру и получило огласку в СМИ. Полицейские нашли подростков, и заодно проверили их семьи на соблюдение миграционного законодательства. Теперь им грозит депортация — детей и их родителей поместили в специализированные учреждения. Глава Духовного собрания мусульман РФ муфтий Альбир Крганов считает, что выдворение за миграционные нарушения оправданно, а осквернение священных символов страны заслуживает наказания.

Глава Духовного собрания мусульман РФ муфтий Альбир Крганов заявил, что выдворение из России подростков, потушивших Вечный огонь, является оправданным.

«В данном случае однозначный ответ – да, — заявил муфтий ТАСС. — Потому что в ходе проверки установлено, что обе семьи проживают на территории РФ с нарушением миграционного законодательства. Нарушили миграционное законодательство — отвечайте».

Осквернение священных для России символов, считает Крганов, заслуживает наказания.

Выдворить из России семьи подростков, которые 10 декабря потушили Вечный огонь, забросав его снегом, сегодня постановил Красносельский районный суд Санкт-Петербурга. Это следует из сообщения ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области в Telegram.

«Сегодня, 12 декабря, полиция обратилась в суд Красносельского района с материалами на административное выдворение обеих семей из России. Ходатайство судом удовлетворено», — говорится в сообщении пресс-службы петербургской полиции.

Сообщается, что родители подростков помещены в специальный центр для иностранных граждан, подлежащих выдворению. Их дети находятся в специализированных учреждениях на временном содержании.

«11-летний подросток, который затушил Вечный огонь, помещен в полицейский центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей», — сообщили в полиции.

Красносельский суд также привлек мигрантов к административной ответственности за нарушение режима пребывания в РФ.

«Указанные граждане пребывают на территории РФ, однако на миграционный учет не встали. Все вину признали. Суд назначил наказание в виде штрафа в размере 5 000 рублей с административным принудительным выдворением, каждому», — говорится в сообщении Объединённой пресс-службы судов Санкт-Петербурга.

«Однако выдворение может затянуться из-за интереса к истории с Вечным огнем главы СК (Александра Бастрыкина). Он распорядился подготовить доклад о ситуации петербургскому ГСУ. Если по его результатам будет возбуждено уголовное дело, то на время следствия семьям придется остаться в городе», — пишет «Фонтанка».

Инцидент сняли камеры наблюдения

Подростки потушили Вечный огонь на мемориале «Братское захоронение советских воинов» в Красном Селе 10 декабря в половину шестого вечера. Хулиганов удалось найти благодаря записям с камер видеонаблюдения. Они зафиксировали, как компания из трех подростков гуляет у мемориала, один из них то и дело набирает снег и кидает его в Вечный огонь. Не сразу, но пламя все же удалось погасить.

На следующий день сотрудники уголовного розыска Красносельского района Петербурга задержали двоих братьев-подростков 10 и 14 лет. Выяснилось, что они – выходцы из Узбекистана.

Хинштейн призывает соблюдать законы

«Странно, что в планы их родителей не входило простое объяснение законов и ценностных ориентиров страны, в которую они приехали. Тогда, в свою очередь, в планы нашей страны, не должно входить содержание и обслуживание людей, пренебрегающих традициями, устоями и, что самое важное, законами Российской Федерации. Все просто. И для родителей, и для их детей, за которых они должны нести полную ответственность», — отреагировал на инцидент в своем Telegram-канале депутат Государственной думы Александр Хинштейн.

Муфтий Альбир Крганов в разговоре с ТАСС также заявил, что те, кто оскверняет Вечный огонь, должны нести ответственность, «будь то мигранты или любые другие социальные группы людей».

«Дети мигрантов, значит, плохо знают историю, ценности России, если такое позволяют себе. Значит, не доработали семьи, образовательные учреждения и общественные, национальные деятели там, и свои земляки, общины здесь, не хватает достаточной работы по интеграции», — считает он.