Британцы, которые были похищены и убиты в Чечне в 1998 году

«Законченный маньяк, патологический»: кто обезглавил британских инженеров в Чечне Военный историк Норин — о массовых кражах людей и убийствах пленников в «независимой Ичкерии»

Четыре отрезанные человеческие головы были найдены на заснеженной трассе Ростов — Баку в Чечне ровно 25 лет назад. Так мир узнал о смерти трех британских и одного новозеландского подданного — техников из фирмы Granger Telecom, работавших над созданием сети сотовой телефонной связи в «независимой Ичкерии». Автор книги «Чеченская война», историк Евгений Норин рассказал «Газете.Ru», как боевики похищали людей и насколько правдив фильм Балабанова «Война».

Выпытывали признания в шпионаже

В сентябре 1998 года, когда Чечня была де-факто независима (на ее территории не действовали законы РФ, вопрос о статусе республики был отложен до 2001 года), в Грозный приехали четверо подданных британской королевы — англичане Питер Кеннеди, Даррен Хики, Рудольф Петчи и новозеландец Стэнли Шоу. Они были инженерами из британской компании Granger Telecom. По условиям контракта с компанией «Чечентелеком» им предстояло наладить сотовую, спутниковую и обычную телефонную связь.

Сумма контракта составляла £183 млн. После Первой Чеченской войны связи не было практически нигде в регионе.

Всего через несколько дней инженеров похитили. В ночь на 4 октября в частный дом на улице Лермонтова в Грозном ворвались два десятка боевиков с оружием. Охраняли покой иностранцев шестеро охранников — их выделило руководство Ичкерии. «Выборы президента Ичкерии» в 1997 году выиграл полевой командир и бывший советский офицер Аслан Масхадов, пытавшийся придать сепаратистской республике имидж «нормального государства», а не бандитско-исламистской вольницы.

close 100% Аслан Масхадов Игорь Михалев/РИА Новости

Охранники-масхадовцы не смогли (или не захотели) сражаться с превосходящими силами похитителями, был ранен только один из них (и один бандит). Стрельба на улицах тогда была в Грозном обычным делом, поэтому на нее не отреагировали сотрудники «управления по борьбе с похищениями», расположенного в полукилометре от дома, где жили инженеры. Похищенные, казалось, пропали без следа.

close 100% Британцы, которые были похищены и убиты в Чечне в 1998 году BBC

Впоследствии стало известно, что в одном месте с англичанами оказался 65-летний математик из Дагестана Магомед Чагучиев, рассказавший о заключении журналистам газеты Sunday Times:

«В подземной камере, где держали заложников, их продолжали избивать прикладами автоматов, дубинками и цепями. При этом боевики показывали иностранцам видеосъемки убийств и тел убитых пленников. Четверым заложникам давали ведро воды и буханку хлеба в неделю».

Он сообщил, что боевики пытали инженеров, чтобы те сознались в шпионаже. Естественно, никаким шпионажем телефонисты не занимались. Спустя пару недель похитители нарядили англичан в камуфляж и записали на видео «признание»: один из них заявил, что сотрудники Granger Telecom якобы прослушивали «все телефонные разговоры в Чечне» и передавали сведения спецслужбам — Ми-6 и Моссаду. В «чистосердечном признании» также говорилось, что инженеры по заданию британских и израильских спецслужб «хотели помешать распространению ислама».

Масхадов утверждал, что инженеров похитил одиозный полевой командир чеченских боевиков Арби Бараев. К этому выводу пришло руководство «Чечентелекома», устроившее собственное расследование. Granger Telecom тем временем предлагал похитителям $10 млн за своих людей, но сделка не состоялась. По слухам, за убийство англичан люди Усамы бен Ладена предложили $30 млн — чтобы спровоцировать разрыв Ичкерии с Западом.

«Чечентелеком» в итоге взял в заложники подручного Арби Бараева. Тот от обмена отказался, и выставил цену в $10 млн. Но потом передумал и убил англичан — возможно, решил отомстить за похищение своего заместителя.

8 декабря отрезанные головы Питера Кеннеди, Даррена Хики, Рудольфа Петчи и Стэна Шоу были найдены на федеральной трассе «Кавказ» рядом со станицей Ассиновской. 29 декабря тела убитых были выкуплены правительством Масхадова у боевиков по цене $2000 за тело. В тот же день их вывезли в Дагестан, а потом — через Азербайджан в Великобританию.

Пока заложников пытались отыскать, местные «силовые структуры» освободили еще 60 пленников — торговля людьми тогда в Чечне процветала.

Чеченский журналист Муса Мурадов вспоминал:

«Особой приметой чеченского ТВ периода масхадовского правления стали телеобращения родственников пропавших людей к их похитителям. Каждый день в прайм-тайм люди по телевизору со слезами на глазах умоляли отпустить похищенных родственников. Похищения людей тогда в республике приняли такой размах, что порой обращения родственников занимали в вечернем телеэфире больше часа. В конце концов это стало раздражать ичкерийские власти, и обращения к похитителям попали под запрет».

«Самый патологический персонаж войны»

Военный историк, автор двухтомника «Чеченская война» Евгений Норин в разговоре с «Газетой.Ru» напомнил, что похищение трех англичан и новозеландца — самая известная, но далеко не единственная история похищения иностранцев ичкерийскими боевиками.

«Похищения начались в конце первой войны и спорадически продолжались даже в начале второй. Если говорить об иностранцах, то чаще всего жертвами становились гуманитарщики, а также сотрудники бизнес-структур», — отметил эксперт.

Например, в 1997 году в Назрани (Ингушетия) украли четырех французов из организации «Врачи без границ». В том же году в Чечне похитили турецкого предпринимателя, а в Ингушетии — немецкого и сербского бизнесменов (немца выкупили, серб позднее был освобожден в результате спецоперации). В 1998 году в Махачкале был похищен и увезен в Чечню миссионер и преподаватель Герберт Грегг, гражданин США. В октябре 1999-го, уже в ходе второй кампании был украден французский фотограф Брис Флетьо.

«Список похищений и иностранцев, и граждан России, был впечатляющим. Наиболее активными в деле похищений были банды Арби Бараева и братьев Ахмадовых. Однако в целом похищениями промышляли самые разные группировки. У некоторых существовали целые частные тюрьмы под это дело, с оборудованными камерами, но чаще всего заложника просто держали в подвале. У похищенных начинали вымогать сходу несусветные суммы, а для стимуляции интенсивно угрожали и/или пытали. Баланс пыток и угроз и финансовых возможностей родных и друзей жертвы в итоге давал финальную сумму выкупа» Евгений Норин военный историк, автор книги «Чеченская война»

Британцам не повезло — они попали в руки Арби Бараева. По словам историка, этот главарь боевиков не был самым могущественным, но был, «пожалуй, самым патологическим персонажем».

«В отличие от более прагматичных «коллег», этот был законченным маньяком, и мог «топить печь ассигнациями», пытая и непоправимо калеча заложников просто ради удовольствия. Мотивы Бараева в данном случае были самыми банальными — получить выкуп. Иностранцев всегда считали хорошей целью, поскольку они в среднем были куда богаче, чем россияне. Вместе с британцами в сыром холодном подвале, кишащем крысами и тараканами, держали семь человек. Заложников регулярно избивали, и в конце концов, убили», — подчеркнул специалист.

close 100% Арби Бараев НТВ/ТАСС

Он добавил, что причины убийства со стопроцентной точностью неизвестны до сих пор: возможно, не сошлись в вопросе о размерах выкупа (садизм и взрывной характер Бараева общеизвестны), возможно, Бараев таким образом намеревался дискредитировать тогдашнего «президента Ичкерии» Аслана Масхадова, с которым у него был хронический конфликт. Версию с вмешательством бен Ладена тоже исключать не стоит.

«Война» — настоящая

В фильме режиссера Алексея Балабанова «Война» тема похищения иностранцев ичкерийскими боевиками раскрыта весьма подробно. По сюжету лидер бандгруппы Аслан Гугаев привозит в подвал в ауле двоих англичан — мужчину и женщину, где те встречаются с раненым русским офицером (Сергеем Бодровым-младшим), двумя пленными рядовыми ВС РФ в статусе рабов и коммерсантом-евреем из Владикавказа. За всех них боевик хочет получить выкуп.

«Насколько могу судить, в «Войне» использованы мотивы реального похищения семейной пары — Джона Джеймса и Камиллы Карр. Женщину многократно насиловали, заразив в процессе дурной болезнью (мужа держали в соседней комнате, прикрученным к батарее, и он все слышал)», — рассказал Норин.

close 100% Джон Джеймс и Камилла Карр в Англии через несколько дней после освобождения BBC

По его словам, отношение к пленникам было суровым — могли не пытать, но «пятизвездочного отеля не предполагалось». Режим содержания различался в зависимости от особенности конкретной банды. С точки зрения боевиков, добавляет историк, они вели бизнес.

«Вы можете поставить на одну стоянку «Жигули» и «Мерседес». Так что и пастуха, украденного где-нибудь под Кизляром, вполне могли держать в одной яме с иностранным бизнесменом», — отметил историк.

close 100% Кадр из фильма «Война» (2002 год) Кинокомпания «CTB»

«В лучшем случае пленника держали в относительно сухом помещении и кормили. В худшем — сексуальное насилие и членовредительство. Убивали довольно редко, поскольку все-таки деньги можно было получить за живого. Однако при попытке побега убить вполне могли, как минимум, чтобы запугать оставшихся. Причем в последнем случае убивали демонстративно жестоко — например, одному бедняге, который пытался напасть на конвоира, отпилили голову пилой», — отмечает он.

Зрелищный садизм был способом давления на родственников жертв, чтобы те быстрее собирали выкуп и меньше торговались. Поэтому отпилить 1-2 пальца и прислать родне (или просто заснять процесс на видео и прислать кассету) — это было обычное дело.

«В менее жестком варианте жертв просто били на камеру или имитировали расстрел. Также заложников очень часто возвращали сильно истощенными — оголодавшими и больными», — подытожил военный историк.