О ком звонил колокол: кто может быть обязан карьерой бизнесмену Мусаеву Бизнесмен Мусаев похвастался, как «сделал» карьеру одной журналистке

Бывший главный редактор «Ведомостей» и российского издания Forbes, а ныне основатель зарубежного бизнес-издания The Bell* Елизавета Осетинская** (внесены Минюстом в список иноагентов) своей карьерой во многом обязана бизнесмену дагестанского происхождения Магомеду Мусаеву, утверждает последний в рамках одного телефонного разговора. О чем еще говорил предприниматель — в материале «Газеты.Ru».

На белом коне

«Я ее сделал», — заявил Мусаев в телефонном разговоре (копия записи есть в распоряжении редакции «Газеты.Ru») с одним из своих знакомых, обсуждая Елизавету Осетинскую (признана в РФ иностранным агентом) и ее интернет-издание The Bell (организация включена Минюстом в список иноагентов). — «Все вещи («Ведомости» и Forbes — прим. «Газеты.Ru»), которые у нее были, я был бенефициаром всех этих вещей (…) Когда она уехала (из России), я эту историю ей же вернул, и она по жизни мне благодарна очень (...) Она независимая журналистка и так далее, умная (…) самостоятельная».

Мусаев подчеркивает, что активно продвигал интересы Осетинской и решал ее проблемы в России.

«Я, когда коснулось ее на верхах, я решал ее вопрос очень сильно», — говорит Мусаев своему собеседнику.

«У меня со всеми в журналистском мире (…) все выстроено», — заявил владелец российского Forbes Магомед Мусаев в том же телефонном разговоре. По его словам, «Ведомости», «самое независимое издание», писали о Мусаеве, как об «исключении, который на белом коне пришел и спас Forbes». Он подчеркивает, что это явилось одним из результатов его близких отношений с Осетинской.

На вопрос собеседника, почему он не хочет дать интервью изданию Елизавете Осетинской, главному редактору и основателю издания The Bell (признаны иноагентами), он ответил, что не понимает «во имя чего» он бы это сделал.

Иноагент

Журналистка Елизавета Осетинская основала издание The Bell в 2017, вскоре после обучения в Стэнфордском университете. Ранее сообщалось, что управляющая изданием компания зарегистрирована Осетинской в штате Делавэр (США). Еще в апреле 2016 года Осетинская стала стипендиатом престижной международной программы Стэнфордского университета «Инновации в журналистике». После окончания учебы в Стэнфорде она получила еще одну стипендию по программе расследовательской журналистики (The Investigative Reporting Program) в Калифорнийском университете в Беркли. Тогда она и заявила, что планирует заняться расследованиями, посвященными России.

close 100% Основатель интернет-издания The Bell Елизавета Осетинская Максим Блинов/РИА «Новости»

В апреле 2022 года Осетинскую признали иноагентом, в декабре того же года тот же статус получил и The Bell. Эмигрировав в США, Осетинская заняла открыто антироссийскую позицию, выступая с резкой критикой действий властей и призывая ужесточить введенные против России американские санкции.

# Не дали купить

Файл переговоров Мусаева датирован 8 ноября, то есть примерно за две недели до того, как стало известно, что сделка на 800 млн долларов по продаже глобального медиахолдинга Forbes Media Group группе инвесторов во главе с американским предпринимателем, основателем Luminar Остином Расселом сорвалась.

«Лента.ру» рассказывала, что тогда на сделку обратил внимание комитет конгресса США по иностранным инвестициям в связи с тем, что к сделке мог иметь отношение президент венчурного фонда Global Venture Alliance Магомед Мусаев, которого «Коммерсант» ранее называл зятем бывшего главы Дагестана Рамазана Абдулатипова.

Информация о намерении Мусаева участвовать в сделке появилась в СМИ в мае. Помимо этого, предложение Рассела купить медиахолдинг выглядело подозрительно, поскольку у бизнесмена не было опыта работы в медиаиндустрии, а выставленная цена была слишком высокой. В октябре Washington Post писала, что Мусаев, который стал владельцем российского Forbes в 2018 году, рассказал партнерам о покупке «глобального Forbes», назвав это сделкой всей жизни. В качестве подтверждения издание предоставило пять аудиозаписей и одну видеозапись его слов. Мусаев, по данным газеты, также заявлял, что Рассел выступает в сделке как подставное лицо.

Говорит и показывает

«Своими откровениями, которые разошлись по многим международным СМИ, Мусаев поставил в неудобное положение множество известных людей в разных странах», — писала «Лента.ру», ссылаясь на публикацию казахстанского информационного агентства Globalnews.

Он также «успел наследить у нас в Казахстане. Его беспардонное поведение, мягко говоря, не добавило позитива отношениям между Казахстаном и Россией», — отмечало издание: «На одной из звукозаписей опубликованного украинским изданием «Апостроф» «архива Мусаева» последний рассказывает партнеру о том, что теперь легко может отобрать казахстанский Forbes у нынешнего владельца Арманжана Байтасова, если тот продолжит «плохо себя вести»», — пишет Globalnews. Украинский ресурс «Апостроф» приводит и другие цитаты из аудиозаписей Мусаева, где тот уверяет, что «может в Астане чуть ли не ногой кабинеты открывать».

Упоминает он и известного казахстанского предпринимателя Булата Утемуратова.

«Как утверждает Мусаев, Утемуратов ему лично говорил о том, что имеет много негатива на новую власть, который надо постепенно обнародовать в международных СМИ, прежде всего — в подконтрольном ему глобальном Forbes. В дальнейшем же поток разоблачений, по замыслу Мусаева, Утемуратов предложит купировать в обмен на гарантии безопасности для себя, своих партнеров и своего бизнеса…», — приводят его слова журналисты «Апострофа».

Когда покупка Forbes не состоялась, Globalnews предполагает, что Мусаев «надолго исчезнет из публичного поля, ведь ему предстоит отвечать на вопросы следователей ФБР, заблокировавших сделку по глобальному Forbes. Во всяком случае, казахстанский «Форбс» может спать спокойно». Другое дело, что в сети продолжают всплывать все новые и новые записи разговоров Мусаева. Что он еще наговорил и кого своими заявлениями может подставить, остается только предполагать.