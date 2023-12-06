В Омске студента заставили переодеться у всех на глазах. Его футболка не понравилась вице-губернатору В омском СибАДИ не стали наказывать студента, чья футболка не понравилась вице-губернатору

Омский вице-губернатор Андрей Шпиленко на встрече с учащимися СибАДИ высмеял студента за одежду с надписью Brooklyn и назвал Нью-Йорк городом бомжей. После этого молодого человека сразу переодели. Другой студент сказал чиновнику, что на мероприятие их «пригнали» — Шпиленко ответил, что по нему «плачут Вооруженные силы». В вузе заявили «Газете.Ru», что учащиеся на встречу «пришли сами, как и всегда», а переодетому студенту подарили футболку с логотипом университета, «которой он очень обрадовался».

Вице-губернатор Омской области Шпиленко во время встречи с учащимися Сибирского государственного автомобильно-дорожного университета (СибАДИ) обратил внимание на непатриотичную футболку одного из студентов. Видео с мероприятия опубликовала в своем Telegram-канале журналистка Ксения Собак.

На записи Шпиленко со словами «вон ему отдай» просит передать микрофон молодому человеку в кофте с надписью Brooklyn 1991 (Бруклин — район американского города Нью-Йорк). Вице-губернатор спросил участников встречи, что такое рециклер (машина для переработки асфальта), и ждал ответа. Однако студент, получив микрофон, продолжил молча сидеть. Тогда Шпиленко начал комментировать его внешний вид.

«О-о-о, сразу видно, у него Нью-Йорк написано. Из Нью-Йорка что ли? Они там все такие, поверь мне. Их там трудно раскочегарить. <...> Нью-Йорк — это там то ли бомжи, то ли кто, не знаю. <...> Одень какую-нибудь хорошую футболку, договорились, не позорься», — сказал вице-губернатор.

На вопрос Шпиленко про рециклер смогла ответить девушка-студентка, после чего Шпиленко назвал ее отличницей и заявил, что она не пойдет на свидание с молодым человеком в «непатриотичной» одежде. «Если Нью-Йорк, значит [топает ногой по полу]. Услышь меня», — резюмировал вице-губернатор.

Вслед за этим студенту в аудиторию принесли синюю футболку, которую он надел поверх своей. Шпиленко одобрил поступок и дважды пожал молодому человеку руку. «Спасибо большое, услышал. Тот человек, кто воспринимает здоровую критику, тот уважаемый человек», — заявил вице-губернатор.

Пресс-служба СибАДИ заявила «Газете.Ru», что студент не обиделся на слова Шпиленко.

«Сам студент и все собравшиеся не расценили это как оскорбление и обиду. Студенту принесли футболку с логотипом СибАДИ, которой он очень обрадовался, так как давно такую хотел. Наказания никакого не было, да и быть не могло», — передала пресс-служба.

Другой студент на встрече сказал вице-губернатору, что учащихся на мероприятие «пригнали».

«Знаешь, я скажу так, вы ж не стадо, чтобы вас пригонять. <...> Кого-то сюда пригнали, ребят? Пригласили. Боюсь, молодой человек, что только вас пригнали, вот поверьте мне. Думаю, по вас плачут просто Вооруженные силы, чтобы вы научились, что вас не пригоняют», — ответил чиновник.

В университете «Газете.Ru» заявили, что студентов никто не «пригонял» на встречу с чиновником: «Ребята пришли сами, как, впрочем, и всегда. Они были готовы услышать от должностного лица, в каких проектах заинтересована Омская область. Это ребята — участники Акселерационной программы «-0+500», они проектировщики технических решений. Посещение таких мероприятий всегда дело добровольное».

Кроме того, Шпиленко рассказал слушателям, что если они хотят быть «богатыми и счастливыми», нужно быть «наглее других», сообщил портал «Новости Омска». Один из бывших наставников вице-губернатора по военному училищу, полковник запаса Владимир Кондратенко ранее говорил, что никогда не встречал «таких наглецов», как Шпиленко, но «в хорошем смысле».

Шпиленко стал заместителем председателя правительства Омской области в апреле. До этого он занимался бизнесом, с 2011-го по 2023-й возглавлял Ассоциацию кластеров, технопарков и особых экономических зон России. Имеет погашенную уголовную судимость за превышение должностных полномочий.

Сам Шпиленко рассказывал, что его осудили в начале 2000-х, когда он служил в армии и отвечал за материально-техническое обеспечение солдат. По словам чиновника, он старался достать своей роте все необходимое, порой в обход правил, в итоге был за это судим, после чего решил уйти с военной службы.