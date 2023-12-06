Разоблачения или обида проигравших: правдивы ли обвинения в обмане в адрес «Столото» Почему слухи про обман участников от «Столото» — это домыслы

Иногда в интернете встречаются посты о том, как «Столото» якобы обманывает доверчивых граждан. Мол, лотереи, распространяемые под этим брендом, нечестны и выиграть в них невозможно. Возникает вопрос: что кроется в таких обвинениях лотерей — несбывшиеся ожидания игроков или реальные разоблачения мошенничества? Существуют ли настоящие победители розыгрышей, которым повезло в итоге выиграть миллионы? Кто контролирует честность лотерей? Попробуем разобраться.

Игра на повышение

Популярность лотерей во всем мире будет неуклонно расти, уверены эксперты. Так, аналитическое агентство TechNavio прогнозировало, что с 2021-го по 2026 год объем глобального лотерейного рынка увеличится на 228,43 млрд долларов США, а средний ежегодный прирост составит 9,24%.

Текущая ситуация в мире показывает, что эти прогнозы близки к действительности. К примеру, в прошлом году зафиксированы рекордные данные продаж билетов Национальной лотереи в Британии: общая сумма, потраченная на игру в Соединенном Королевстве, превысила 4 млрд фунтов стерлингов.

Рост популярности лотерей в России

Похожая тенденция наблюдается и в России. По данным аналитиков ресурса «Чек Индекс», в первом квартале 2023 года россияне покупали лотерейные билеты на 34% чаще, чем годом ранее, а если сравнивать с допандемийным 2020-м, то рост числа покупок достиг 41%.

По мнению экспертов, главных причин для увеличения интереса к розыгрышам призов в России две. Первая — рост доверия к лотереям ввиду их государственного регулирования, а вторая — многочисленные публикации новостей о людях, в итоге сорвавших большой куш.

Лохотрон и подставные победители: в чем некоторые люди обвиняют «Столото»

Тем не менее в сети можно встретить отзывы игроков, считающих, что розыгрыши — сплошное надувательство. Аргументы в таких отзывах по большому счету сводятся к одному и тому же: «Покупаю лотерейки много лет и далеко не по одной, потратил на игру кучу денег, но большой куш так и не сорвал, а если и были выигрыши, то совсем незначительные».

Да и к выводу такие комментаторы приходят одинаковому: «Лотереи — это сплошной обман, а все люди, которые рассказывают, как им крупно повезло, — просто подставные актеры, расхваливающие всё за определенный гонорар».

Обиду так и не дождавшихся крупного выигрыша участников понять можно. Они мечтали получить большую выплату, строили планы — купить дом, решить все свои финансовые проблемы, обеспечить будущее детей и внуков, но ожидания не совпали с реальностью. А вот с аргументами, которые они приводят в доказательство того, что оказались жертвой «обмана», вполне можно поспорить.

«В лотереях от «Столото» выигрывает каждый четвертый билет» — фейковая приманка или реальный факт?

К примеру, один из самых популярных доводов у авторов негативных комментариев такой: «Столото» заявляет, что выигрышным становится каждый четвертый лотерейный билет, а я купил десяток и никакого выигрыша не получил». На первый взгляд кажется, что автор отрицательного отзыва в данном случае прав. Однако, если разобраться в вопросе, станет ясно, что это не так.

Действительно, по статистике «Столото», во всех лотереях, распространяемых под брендом, 25% билетов выигрышные. То есть каждый четвертый. Но это не значит, что при покупке четырех или даже десяти выигрыш будет гарантирован. Ведь нет никаких гарантий, что купленные билеты будут принадлежать к этим 25%.

Эта статистика — общий расчет, относящийся ко всему тиражу, а не к конкретной покупке. Однако утверждение, что выигрывает каждый четвертый, от этого не перестает быть правдивым. Четверть участников лотереи действительно получат призы.

Не все выигрыши в лотерею миллионные

Не стоит также забывать, что в указанные статистические данные по результатам лотерей включены и самые мелкие выигрыши, которые некоторые игроки даже не воспринимают как удачу. Однако миллионный выигрыш — это большое везение.

Наглядный пример: в лотереях, распространяемых брендом «Столото», которые проходили в августе 2023 года, было разыграно свыше 4 млрд рублей. Выигрышными стали почти 11,8 млн билетов, но число новоиспеченных лотерейных миллионеров составило всего 70. Еще 597 победителей выиграли от 100 тыс. рублей до миллиона. Остальные участники получили относительно небольшие выплаты — от нескольких десятков до нескольких тысяч рублей.

Кто контролирует честность лотерей от «Столото»

Кто-то из разоблачителей «вдруг» узнает «потрясающую новость», что «Столото» — это частная компания, и делает из этого вывод о лживости заявлений, что все лотереи в России организуются государством. Но и эти люди не правы. «Столото» — действительно частная компания, но она является распространителем именно гослотерей — другие в России с 2014 года просто запрещены.

Организаторами всех розыгрышей, согласно «Закону о лотереях», выступают министерство финансов и министерство спорта России. Именно они на конкурсной основе выбирают операторов и распространителей гослотерей и тщательно контролируют их деятельность. Операторами и распространителями выступают частные компании. Первые — отвечают за разработку механик и непосредственно технологию — проведение тиражей, вторые — за реализацию билетов и рекламу продукции. Основной надзор за деятельностью операторов и распространителей осуществляет Федеральная налоговая служба.

close 100% Пресс-служба «Столото»

Механизмы контроля лотерей

На каждом этапе проведения лотерей используются механизмы, позволяющие контролировать игру, обеспечивая ее честность и прозрачность. Можно выделить главные из них.

• Контроль производства лотерейных билетов в типографии. Печать полиграфически защищенных билетов осуществляется только в специализированных типографиях, получивших от ФНС лицензию на производство и реализацию защищенной от подделки полиграфической продукции.

• Независимые системы контроля организаторов. На стороне Минфина и Минспорта установлены независимые системы контроля, которые позволяют формировать и следить за неизменностью базы играющих билетов. То есть тех, что участвуют в конкретном тираже.

• Фискализация продаж лотерейных билетов. Фискальные накопители контрольно-кассовой техники сохраняют информацию о каждом проданном билете. Впоследствии эти данные поступают в ФНС. Благодаря этому можно всегда проверить, где и когда был куплен тот или иной лотерейный билет, что полностью исключает вероятность мошенничества и выигрыша по неучтенному в фискальном накопителе. Данные ФНС всегда можно сопоставить с информацией в независимой системе контроля организатора.

• Тиражная комиссия. За честностью проведения тиражных лотерей наблюдает тиражная комиссия. Например, в случае с «Русским лото» члены комиссии проверяют лотерейное оборудование — мешок и бочонки — на предмет каких-либо изъянов, которые могли бы повлиять на ход лотереи. Мешок не должен иметь дефектов и потайных карманов, бочонки должны быть одинаковыми по размеру и форме, не отличаться не ощупь. В ходе игры комиссия следит, чтобы ведущий и гости доставали бочонки из мешка вслепую.

Честность лотерей обеспечена

Система, позволяющая проверять, как проходят лотереи, действительно работает безотказно: доказательством служит факт, что за всю современную историю государственных лотерей в России не было выявлено ни одного случая махинаций со стороны операторов и распространителей.

Неудавшееся «разоблачение» первого лотерейного миллиардера

Правда, один раз обвинить «Столото» в раздаче крупных призов «своим» людям пытались, но безуспешно. Речь идет о первом российском лотерейном миллиардере Надежде Бартош, которая выиграла суперприз в новогоднем «Русском лото», состоявшемся 1 января 2020-го.

Один из анонимных телеграм-каналов выступил с разоблачительной «новостью»: якобы у победителя имелись связи со «Столото» и выигрыш был подстроен.

Волну негативной информации подхватило определенное число СМИ, но затем независимые журналисты-расследователи доказали, что никакой связи между Надеждой и «Столото» нет, а все хайповые «разоблачения» — ложь. В начале 2020-го новости о «нечестно» выигранном миллиарде даже возглавили рейтинг фейков в СМИ, составленный Общественной палатой РФ.

Настоящие победители и их истории

На официальном сайте «Столото» уже опубликовано большое число — несколько тысяч историй людей, выигравших крупные суммы в лотереи. Эти истории — с фотографиями, рассказами о подробностях счастливой покупки, эмоциях в момент выигрыша и планах на то, как его потратить.

Разумеется, выдумать такое количество историй и подсунуть публике актеров вместо настоящих людей невозможно. Обман бы неминуемо вскрылся, и от доверия не осталось бы ни следа.

Обман невыгоден «Столото»

Есть и еще один важный нюанс: операторы и распространители гослотерей абсолютно не заинтересованы в мошенничестве с финансовой и репутационной точки зрения. Их прибыль никак не зависит от результатов розыгрышей, она зависит лишь от добросовестного исполнения обязанностей и количества проданных билетов. Следовательно, чтобы бизнес был успешным, необходимо всячески заботиться о том, чтобы у россиян был достаточным уровень доверия к лотереям.

Основа лотерей: принципы случайности и равновероятности

Тем же, кто все-таки сомневается, что «Столото» играет честно, нужно знать: вероятность выиграть крупный приз действительно невелика, но она, безусловно, есть. Причем абсолютно у любого участника. Это обеспечивают базовые принципы, заложенные в основу лотерей во всем мире и прописанные в российском законодательстве.

Принципов этих всего два — случайность и равновероятность. Первый — говорит, что повлиять на результат розыгрыша невозможно, поэтому все выигрыши абсолютно случайны. Обеспечивается это реализацией теории вероятности через работу лотерейного оборудования. Второй — что шанс выиграть одинаков для каждого билета и обеспечивается это в момент печати этих самых билетов.

Осознанная игра

Впрочем, решение, надо ли испытывать судьбу в лотереях или нет, — личное дело каждого человека. Однако играть стоит осознанно, с пониманием того, что лотерея — это в первую очередь развлечение, а не способ обогащения.

close 100% Пресс-служба «Столото»

Чтобы избежать разочарования при проигрыше, специалисты рекомендуют соблюдать несколько несложных правил. Во-первых, не стоит переходить от отчаяния к безудержной вере в удачу и бежать за новой лотерейной покупкой сразу же после проигрыша. Лучше взять паузу и дождаться какого-то особенного тиража. Например, праздничного «Новогоднего миллиарда» — именно в нем выигрывают самые большие деньги.

Перерыв в игре также можно использовать для обретения позитивного настроя — он, конечно, возможность выиграть не повысит, но безболезненно пережить неудачу поможет точно. Источником вдохновения могут служить все те же рассказы победителей, которые уже сорвали куш и поделились своими впечатлениями.

К примеру, слесарь из Нижнего Новгорода Александр Земсков всегда считал себя невезучим. Однако 1 января 2023 года в одночасье превратился в миллиардера, выиграв суперприз новогоднего тиража «Русского лото». Удивительная, но вполне реальная история.

Игра ради эмоций

Не стоит рассматривать лотерею как единственный способ решить все свои проблемы. Лучше относиться к игре как к приятному и безопасному способу пережить яркие эмоции, а также интересно провести время. Например, наблюдая за трансляцией тиража «Русского лото» в кругу семьи.

Именно для удовольствия от просмотра зрелищного телешоу регулярно совершала покупки домохозяйка Наталия Рощина. А в феврале 2022-го у нее случилась особая радость: Наталия выиграла более 700 тыс. рублей. Победитель признается, что никогда не переживала из-за проигрышей и спокойно приняла подарок судьбы.

Финансовая грамотность

И уж, конечно, не надо гнаться за победой любой ценой и тратить на лотерею последние деньги. Лучше изначально ограничиться определенной суммой, которую вы можете позволить себе отдать за игру, не причиняя ущерб семейному бюджету. Еще раз напомним: приобретение огромной пачки лотерейных билетов — это увеличение шанса выиграть деньги, но ни в коем случае не гарантия успеха.

К примеру, водитель из Екатеринбурга Николай Мирошниченко, который выиграл полмиллиарда рублей в «Русское лото» в январе 2019-го, рассказал, что участвовал в лотереях нечасто, а на ставший судьбоносным тираж «Новогоднего миллиарда» купил всего один билет.

Иногда мечтать вредно

Верить в счастливую судьбу можно, но заранее строить планы на то, как будет потрачен крупный выигрыш, психологи тоже не советуют — пережить, как рушатся мечты о новой просторной квартире, отдыхе на морском курорте или просто о финансовой независимости, человеку очень тяжело. Лучше не мучить себя завышенными ожиданиями, а воспринимать участие в лотерее как сделку с Фортуной: небольшая сумма в обмен на такой же небольшой шанс сказочно разбогатеть.

Именно так относилась к игре Светлана Брагина из Краснодарского края. Она время от времени играла в «Русское лото», но выиграть крупную сумму никогда не рассчитывала. Судьба распорядилась по-другому: праздничный тираж 1 января 2022-го принес ей 500 млн рублей.

Навязчивые мысли об игре — повод для тревоги

Если вы делаете ставку на лотерею как единственную возможность решить все финансовые проблемы и отчаянно пытаетесь сорвать куш, невзирая на множественные неудачные попытки и потерю денег, стоит задуматься, не является ли желание выиграть крупный приз навязчивым состоянием. Для этого необходимо честно ответить самому себе, насколько болезненно вы воспринимаете проигрыши, реально ли для вас прекратить играть и не много ли вы тратите на лотерею. Поможет также мнение о ситуации, высказанное родными и близкими.

Конечно, государство предусмотрело ограничения, которые предотвращают развитие игровой зависимости у участников лотерей. Они касаются размера призового фонда: он обязательно должен составлять от 50 до 70% от выручки с проданного, а не больше, как например, в казино, а также устанавливают перерывы между розыгрышами, чтобы дать игроку возможность охладить свой эмоциональный фон и уберечь от возможной попытки просадить выигрыш или попробовать отыграться. Тем не менее самоконтроль — важная составляющая осознанной игры.

Участие в лотереях — не только развлечение, но и вклад в будущее

И еще один важный нюанс, который, возможно, поможет пережить обиду от того, что большой куш снова достался не вам. Если рассматривать гослотереи более широко, как социальное явление, то станет ясно, что в них вообще не бывает проигравших. Ведь серьезная доля вырученных средств идет в виде налогов и целевых отчислений в казну страны и распределяется на нужды общества, в частности, на развитие физкультуры и спорта.

Отдельно надо сказать об этих целевых отчислениях. Общий объем перечисленных целевых отчислений от лотерейной деятельности в бюджет государства на конец 2022 года составил 20,5 млрд рублей. На эти средства строят спортивные объекты, развивают физкультуру и детский спорт. Таким образом, даже если вам не достался выигрыш, потраченные деньги могут вернуться в виде спортплощадки во дворе, нового стадиона или возможности бесплатно заниматься спортом для вашего ребенка.