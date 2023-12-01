Погода в доме. Как проходил самый теплый семейный форум «Родные – Любимые» в Москве В Москве завершился первый всероссийский семейный форум «Родные – Любимые»

Президент России Владимир Путин объявил 2024-й Годом семьи в России. В рамках него пройдет множество мероприятий, направленных на укрепление отношений и популяризацию общения с самими близкими. А в преддверии этого года в Москве состоялся семейный форум «Родные — Любимые». Тысячи участников из России и зарубежья попробовали себя в спектакле, послушали лекции и представили свои предложения по развитию семей. Как прошел самый теплый форум — в материале «Газеты.Ru».

Объединяя поколения

Участниками форума «Родные — Любимые» стали три тысячи человек из разных регионов России и еще 18 стран: Франции, Швеции, Финляндии, Хорватии, Словакии, Бразилии и других. Приезжали не только папы и мамы, но и бабушки-дедушки. Например, Антоновы представили сразу три поколения и два города: мама и дети живут в Брянске, бабушка — в Туле. И на форуме вся семья смогла увидеться и провести время вместе.

А первый заместитель председателя правления «Движения первых» Наталия Мандрова отметила, насколько это важно, когда семья вместе.

«Движение первых» стремится создавать уникальные воспитательные ситуации, в которых старшие будут передавать знания и опыт младшим в полезных делах, воспитывать их своим примером, совершать открытия и добрые дела, творить, созидать и развиваться. Родители, бабушки и дедушки закладывают фундамент гармоничного развития ребенка. И для нас как общественно-государственного института воспитания важно создавать пространство, где семья будет черпать поддержку и лучший опыт, чтобы сохранять преемственность поколений и укреплять семейные ценности. В том числе для обмена опытом наставничества «Движение первых» и проводит первый Всероссийский семейный форум «Родные-Любимые». Уверена, этот формат зарекомендует свою эффективность для масштабного родительского сообщества «Движения первых», — сказала Наталия Мандрова.

Институт семьи находится в России под особой заботой. Так, президент России Владимир Путин объявил 2024-й Годом семьи. А «Движение первых» проводит тысячи мероприятий по всей стране для самых родных и близких. Причем, зачастую они проводятся в выходные или когда у детей каникулы. Кроме того, «Движение первых» подготовило программу воспитательной работы движения. По словам Мандровой, это уникальный документ, который адресован педагогам, родителям, детям.

close 100% Пресс-служба «Движения первых»

«В нем говорится о том, что мы все вместе должны и можем делать для того, чтобы те дети, которые сейчас растут, вошли в жизнь, в общество более подготовленными более компетентными, более уверенными. Это на самом деле очень важно, потому что современное общество постоянно трансформируется. И вот в этом постоянно меняющемся мире родителю очень трудно самостоятельно сориентироваться и понять, как правильно ребенка направить к знаниям. Да, конечно, у нас все получают общее образование, как минимум, да, потом профессиональное образование либо высшее, либо средне специальное. А как ориентироваться в современном постоянно меняющемся мире родителю подскажет наш манифест. Семья может сверить маршрут. Возникает единая воспитательная среда, где все поддерживают друг друга, общество и детские общественные институты, поддерживают ребенка и поддерживают семью. Члены семьи поддерживают друг друга. И, конечно, это позволяет детям становиться более подготовленными, уверенными в жизни. А жизнь в нашей стране становится более процветающей», — сказала Наталия Мандрова.

Над форумом «Родные — Любимые» тоже трудились по-семейному: над ним работали «Движение первых» при поддержке президентской платформы «Россия — страна возможностей» и Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь). Партнерами форума выступают Институт изучения детства, семьи и воспитания, Союзмультфильм, благотворительный фонд помощи ветеранам «Память поколений» и другие организации.

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Активности для близких

Форум «Родные — Любимые» объединил поколения и выступил пространством для семейного творчества и образования. В холле представили целую россыпь активностей для самых родных и любимых. Так, можно было дружно покрутить велосипед, чтобы дать такое количество энергии, что игрушечные машины поедут по шоссе, узнать об особенностях семейного похода или пройти маленьким шариком лабиринт, балансируя при этом на доске. Любители более спокойных развлечений могли собрать пазлы на время.

Кроме того, можно было получить полезные советы известных семейных психологов и педагогов. Так, кандидат психологических наук, директор Московской школы практической психологии при «Московском институте психоанализа» Гули Базарова рассказала, как раскрыть потенциал ребенка. А психолог-консультант в сфере детско-родительских отношений Алексей Бабаянц провел беседу о воспитании подрастающего поколения.

Желающие могли встретиться с актерами, которых ранее видели только в телевизоре. Гостями «Родных — Любимых» стали актеры Дмитрий Харатьян, Елизавета Арзамасова, Саша Новиков, Даниил Вершинин, певец Стас Море и другие.

Одним из ярких событий форума стал семейный спектакль в жанре документального театра, в постановке которого приняли участие наставники благотворительных проектов «Поколение Маугли» и студии творческого развития «Поколение Оперение» и Фонда Константина Хабенского. Спектакль основан на реальных историях участников сообщества «Родные — Любимые» «Движения первых». А артистами в нем стали дети и родители.

close 100% Пресс-служба «Движения первых»

В День матери, 26 ноября, в рамках форума состоялся запуск новогоднего сезона Всероссийской акции «Благодарю». Участники подготовили «Письма Благодарности» мамам.

Молодые и опытные

В форуме приняли участие как те, кто уже давно знаком с «Движением первых», так и новички. К опытным относится, например, семья Типцовых из Новокузнецка. Мама двоих детей Анна Типцова является не только педагогом дополнительного образования в Доме детского творчества N1, но и руководителем первичного отделения «Движения первых», а еще капитаном Летучей команды Новокузнецка. Женщина отметила, что вместе с родными старается участвовать во многих проектах. Отдельное место в семье занимает старшее поколение: все праздники Типцовы стараются проводить вместе. Так, под уютной крышей встречаются бабушки-дедушки, родители и внуки. Типцовы даже предложили организовать во всероссийском масштабе мероприятие под названием «Сабантуй поколений», но пока все находится на стадии идеи.

close 100% Пресс-служба «Движения первых»

Семья Пономаревых из Северска Томской области, напротив, впервые приехала на такое мероприятие. Как сказал глава семьи — Андрей Пономарев — им важно попробовать свои силы, узнать больше о «Движении первых». Особенно заинтересовало то, что это — семейный форум, и есть возможность побывать на таком событии всем вместе.

«Настроение на высшем уровне, готовы ко всем активностям, хотим попробовать все! На форуме старший сын рассказал о своей экологической идее», — отметил Пономарев.

Семейное счастье

Каждая семья счастлива по-своему, уверены участники форума. Но есть и то, что их всех объединяет.

close 100% Пресс-служба «Движения первых»

«Семейное счастье — это когда все в семье счастливы и здоровы, когда понимают и слышат друг друга. И, конечно же, в нашей семье есть понимание, взаимоуважение, поддержка друг друга. И самое главное: все это невозможно без любви», — уверена участница форума из Ставропольского края Анастасия Ганага.

Андрей Пономарев считает, что семейное счастье — это «Чтобы все были здоровы, счастливы, могли развиваться, самореализоваться. А все материальное сможем заработать».

Директор по коммуникациям, АНО «Россия – страна возможностей» Сергей Коляда пришел с семьей. Его старшая дочь - Серафима - выступила на открытии форума. Она рассказала, что вся семья любит путешествовать. Например, в Крыму съездила на «Тавриду.АРТ», даже побывала в новых регионах: на форуме «Юг Молодой» в Бердянске Запорожской области. Так папа старается совмещать интересную и полезную для всего общества работу и самое ценное, что у него есть - семью.

Но главные секреты счастливой семьи, уверены участники, в любви, взаимоуважении и здоровье. А все остальное приложится. Ведь семья — это родные и любимые люди, которые вместе добьются всего.