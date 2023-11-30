Ночной гость. Законопроект о посуточной аренде жилья готовят ко второму чтению. Чего бояться?

Комитет по строительству и ЖКХ 7 декабря закончит прием поправок в законопроект, подтверждающий легальность посуточной аренды квартир. Первое чтение документ прошел 8 ноября. Статус посуточной сдачи квартир оставался неопределенным после запрета на размещение хостелов и мини-гостиниц в жилых домах в 2019 году. Но сейчас эксперты опасаются чрезмерного ужесточения требований, от чего пострадают другие участники рынка. Как новый закон повлияет на рынок аренды жилья – в материале «Газеты.Ru».

Законопроект, устанавливающий новые правила для посуточной аренды помещений в жилых домах, появился по требованию Конституционного суда, запретившего приравнивать посуточную аренду квартир к гостиничному бизнесу по формальным признакам и предложившего Госдуме РФ урегулировать порядок и особенности предоставления жилья в краткосрочный наем.

Таким образом Конституционный суд встал на сторону жителя Пскова, на жильцов которого жаловались соседи. В документе КС говорится, что закон не запрещает краткосрочную аренду, но вопрос требует дополнительного законодательного регулирования и соблюдения баланса интересов всех сторон. Дело в том, что с 2019 году после введения запрета на размещение хостелов и мини-гостиниц в жилых домах статус посуточной сдачи квартир оставался неопределенным, а арендодатели, как правило, сдавали свое жилье без заключения договоров, а соответственно не платили налоги. Таким образом, депутаты пытаются «обелить» рынок.

В первом чтении Госдума приняла законопроект 8 ноября, 7 декабря комитет по строительству и ЖКХ закончит к нему прием поправок. Специалисты при этом отмечают, что необходимо учесть интересы всех сторон, а некоторые эксперты считают, что новый закон фактически поставит крест на посуточной аренде в жилых домах, от чего пострадают и другие участники рынка.

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Основными аргументами депутатов за принятие законопроекта стали опасения за безопасность и комфорт жителей многоквартирных жилых домов, где сдаются помещения в краткосрочную аренду. В законопроекте сказано, что краткосрочная аренда разрешена при выполнении двух условий: «соблюдение прав и законных интересов соседей» и «соблюдение правил пользования жилыми помещениями, а также правил содержания общего имущества».

При этом в заключении Комиссии Госдумы по обеспечению жилищных прав граждан на законопроект сказано, что в дальнейшем планируется определить «комплексное урегулирование» особенностей краткосрочной аренды. Но конкретные меры не уточняются. При этом появились новые предложения. Например, ЛДПР предложила при посуточной сдаче квартиры обязать собственников получать разрешение 75 процентов жильцов дома. Как это будет выглядеть с технической точки зрения, непонятно. Однако подобная инициатива фактически лишит собственников возможности легально сдавать жилье в найм, так как получить согласие жильцов даже по общедомовым вопросам крайне сложно, что уж говорить про сдачу квартиры в аренду соседом.

Ранее Минстрой разрабатывал законопроект о создании специальной государственной информационной системы, где будут регистрировать все сделки по аренде и проводить расчеты. За договоры в обход системы предусмотрели штрафы в размере до 5000 рублей для граждан и до 50 000 рублей для компаний. В ФАС, Ростуризме и Роспотребнадзоре поддерживали создание единого федерального реестра недвижимости, которую сдают туристам на короткий срок, и выдачу идентификационных номеров владельцам таких домов и квартир.

Между тем, в действующей редакции «Правил пользования жилыми помещениями», утвержденной постановлением Минстроя в 2021 году, в частности, прописано: жильцы, в том числе арендующие квартиры, должны соблюдать права и законные интересы соседей, требования пожарной безопасности, санитарно-гигиенические, экологические и другие требования законодательства. То есть мусорить в подъезде и шуметь по ночам уже запрещено. Также оговорено, что квартиры нельзя использовать для размещения промышленного производства, открывать в нем хостелы или гостиницы и разводить домашних животных. К слову, на нарушение своих прав на тишину и покой жалуются не только постоянные жильцы дома, но и арендаторы. Но, к сожалению, должностные лица не всегда оперативно реагируют на жалобы и зафиксировать факт нарушения тишины и покоя граждан сложно.

Поставить крест

О том, что сегмент краткосрочной аренды требует дополнительного регулирования, говорят многие эксперты. У него свои особенности, не всегда предусмотренные действующими нормами. И это может помочь, во-первых-структурировать рынок, и, во-вторых, обелить обеление сегмента краткосрочной аренды, а за этим последует увеличение сбора налогов и создание безопасной среды для участников сделок. Но не все так однозначно.

У регулирования могут быть серьезные негативные последствия. Например, владельцы квартир, кто не платил налоги, переложат новые расходы на съемщиков и цены на аренду недвижимости вырастут, а многие из них так и останутся в серой зоне. Ужесточение регулирования только уменьшает гибкость рынка. Президент Гильдии МСР России, действительный член Координационного совета по развитию внутреннего и въездного туризма при правительстве РФ Яна Бабина и вовсе опасается, что законопроект вынудит индустрию краткосрочного найма уйти в тень.

По ее мнению, бороться нужно с притонами, а также нелегальными сомнительными организациями, находящимися в частных квартирах, а не с квартирами, которые сдаются туристам и командированным в краткосрочную аренду. «Посуточные квартиры играют огромную роль в развитии туризма, и для этого Минэк ввел в 2019 году ОКВЭД. А наличие договора краткосрочного найма и правил проживания подразумевает, что гость исполняет закон о тишине, о курении ровно так же, как и остальные жильцы дома», — говорит Бабина.

Надо понимать, что законопроект регулирует именно посуточную аренду, очень похожую на гостиничный бизнес, говорила «Известиям» эксперт Общественного совета при Минстрое России Татьяна Вепрецкая. В отличие от лиц, постоянно проживающих в многоквартирных домах, процент сдаваемых квартир в коммерческий наем незначителен, и еще меньше квартир с посуточной арендой.

«Законопроект, принятый в первом чтении, не усугубит ситуацию с соседями в многоквартирных домах, — говорит руководитель направления краткосрочной аренды «Авито Недвижимости» Артем Кромочкин. — Но некоторые предложения по доработке могут фактически запретить аренду в квартирах. Например, представляется нереальным получить разрешение от соседей-собственников на сдачу своей жилплощади в краткосрочную аренду.

Управляющий директор сети «Миэль» Мария Жукова предполагает, что такая норма поставит крест на посуточной аренде в жилых домах. «И, видимо, посуточная аренда исчезнет из нашей практики, — сказала «Известиям» Жукова. — Посуточная аренда — это фактически гостиничный бизнес, который требует определенных навыков его ведения. Чаще всего этим занимаются не собственники жилья, а арендаторы (как правило, это юридические лица или индивидуальные предприниматели), которые в свою очередь сдают эту квартиру (а чаще не одну, а имея пул квартир) в субаренду».

Жукова подчеркивает, что в случае принятия такого закона сдавать квартиру станет не просто труднее, а практически невозможно.

В проекте

Другой аргумент против жесткого регулирования рынка – развивающийся поиск сдающихся квартир через специализированные интернет-платформы. «Крупные площадки, как правило, внимательно проверяют и сами объекты (включая их оснащение), и документы, представленные арендодателем. Если в заявленных описаниях или в документах найдены несоответствия, то объявления о таких объектах снимаются с площадки», – сказала «Ведомостям» эксперт по вопросам правовой защиты бизнеса МГО «Опоры России», директор московского офиса CPO Group Лариса Науменко. – Кроме того, крупные сервисы дают возможность оценивать объекты, а значит, следующие гости могут увидеть рейтинг и прочитать отзывы». По ее словам, в случае появления государственной площадки, люди, снимающие квартиры посуточно, вряд ли будут готовы «пересесть» на нее взамен привычных удобных платформ.

По оценкам «Авито Недвижимости», в прошлом году объем рынка краткосрочной аренды составлял 200 млрд руб. и в ближайшие пять лет увеличится почти до 500 млрд. Спрос подогревает развитие внутреннего туризма и уход многих отельных сетей с российского рынка, предположил член генсовета «Деловой России», президент ГК «Европейская юридическая служба» Сергей Бекренев.

«Но если этот рынок сильно зарегулировать, он так и останется в серой зоне. Пока государство не предлагает дополнительных стимулов, кроме директивных», — отметил заведующий кафедрой ипотечного жилищного кредитования и финансовых инструментов рынка недвижимости Финансового университета при правительстве России Александр Цыганов. Эксперты считают, что власти могли бы продолжить «обелять» сегмент аренды жилой недвижимости, делая уплату налогов более привлекательной.