Два брата-террориста из ХАМАС расстреляли людей в Иерусалиме. Главное о теракте Количество жертв стрельбы на остановке в Иерусалиме выросло до трех

В Иерусалиме два брата открыли стрельбу по остановке, где в это время стояли местные жители. Молодая девушка и двое пожилых людей погибли. Восемь человек получили ранения. Полицейские нейтрализовали нападавших на месте — ими оказались члены ХАМАС, которые уже отбывали наказание за терроризм. Комментируя произошедшее, премьер страны Биньямин Нетаньяху пообещал продолжить работу по распространению оружия среди гражданского населения.

В Иерусалиме двое неизвестных открыли стрельбу по мирным жителям. Три человека погибли, как минимум восемь ранены, сообщает The Jerusalem Post со ссылкой на национальную медицинскую службу «Красный щит Давида».

По предварительным данным, 24-летняя девушка погибла на месте. 73-летнего мужчину госпитализировали, но медики не смогли его спасти. Позднее стало известно, что еще один пожилой человек скончался в больнице.

Теракт произошел утром 30 ноября на автобусной остановке, которая расположена на перекрестке Гиват-Шауль недалеко от въезда в город. Это один из ключевых транспортных узлов города. Два вооруженных мужчины из Восточного Иерусалима подъехали на легковом автомобиле к остановке. Они выбежали из машины и стали расстреливать людей из винтовки M16 и из пистолета Glock.

На видео с уличных камер наблюдения видно, что местные жители тут же бросились врассыпную, но нападавшие побежали за ними.

В это время к остановке подъехал красный легковой автомобиль, из него вышли два мужчины с оружием, предположительно, в военной форме. Они открыли огонь по боевикам. Один из прохожих тоже был вооружен и дал отпор террористам. Журналист Эммануэль Фабиан в социальных сетях подтвердил, что очевидцы стреляли по боевикам. Полиция подтвердила, что один из мирных жителей помог нейтрализовать злоумышленника.

Мэр Иерусалима Моше Лион поручил усилить меры безопасности.

Братья-террористы из ХАМАС

The Times of Israel сообщила, что полицейские установили личности злоумышленников. Ими оказались братья — 30-летний Ибрагим Нимер и 38-летний Мурад Нимер.

Мужчины — члены палестинского движения ХАМАС. Ранее они уже отбывали срок за террористическую деятельность. Мурад пробыл в тюрьме с 2010 по 2020 год за планирование терактов под руководством кураторов из сектора Газа. Его младшего брата осудили в 2014 году по обвинению в террористической деятельности.

«Такого рода инциденты еще раз доказывают, насколько мы не можем проявлять слабость, насколько мы должны говорить с ХАМАС только посредством войны», — сказал министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир.

Он отметил, что в утренней борьбе с боевиками помог военный не при исполнении. По этой причине он подчеркнул необходимость политики, направленной на то, чтобы как можно больше гражданских людей были вооружены.

«Оружие спасает жизни. Мы видим это раз за разом. В каждом месте, где есть оружие, гражданские лица, полицейские и солдаты спасают жизни», — добавил Бен-Гвир, которого цитирует The Jerusalem Post.

Министр финансов Израиля Бецалель Смотрич заявил в социальных сетях, что страна не успокоится, пока не добьется победы «на всех фронтах»:

«Ужасный теракт напоминает нам, что наши враги не только нацисты в Газе. Мы будем преследовать и уничтожать их повсюду с божьей помощью. Я поддерживаю экстренные службы, которые работают на месте происшествия. Мои соболезнования семьям погибших, и я желаю скорейшего выздоровления раненым».

Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху также выразил соболезнования семьям погибших и помолился за благополучие раненых.

«Каждый террорист ХАМАС — сын смерти в Иерусалиме, в Газе, на Западном берегу, везде», — написал политик.

Он пообещал, что его правительство продолжит работу по распространению оружия среди гражданского населения, чтобы оно могло защититься от боевиков.