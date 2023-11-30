Аким города Алма-аты Ерболат Досаев прибыл на место пожара в хостеле, 30 ноября 2023 года

В Алма-Ате при пожаре в хостеле погибли 13 человек. Среди них — двое россиян Полиция Алма-Аты подтвердила гибель двух россиян при пожаре в хостеле

В казахстанском городе Алма-Ата рано утром произошел сильный пожар в одном из местных хостелов. В момент возгорания в нем находились 72 постояльца: 59 из них смогли выбраться самостоятельно. 13 человек, в том числе двое 22-летних россиян, погибли, задохнувшись угарным газом. Хостел работал всего полтора месяца и не состоял на учете пожарной службы. В нем была пожарная сигнализация, она сработала, но средств для борьбы с огнем в здании не оказалось.

В Алма-Ате рано утром 30 ноября загорелся хостел. Несмотря на то что пожарные прибыли к месту через семь минут после сообщения о возгорании, погибли как минимум 13 человек. Они отравились угарным газом, сообщает пресс-служба городского департамента по чрезвычайным ситуациям.

Пожар произошел в подвальном помещении трехэтажного жилого дома, где первый этаж и подвал переоборудованы под хостел. По предварительным данным, площадь возгорания составила 30 кв. м. В момент пожара внутри находились 72 человека, 59 смогли выбраться самостоятельно.

До прибытия пожарных местный житель Владимир помогал выводить постояльцев из огня. Он жил в хостеле вместе с женой, которая работала там администратором.

«Проснулись, когда пошел дым. Наша комната находилась наверху, на первом этаже, близко к выходу. <...> Вынес супругу из здания. Прикрыл лицо мокрой тряпкой и помогал выводить других постояльцев, кого мог, вынес с первого этажа. Я видел только дым, но те, кто выбегал с нижних этажей, видели и огонь. Погибшие в основном внизу и жили.

Попросил у пожарных противогаз, но мне не дали. Возможно, я сумел бы быстрее найти людей на нижних этажах и кого-то успел бы спасти, так как лучше знаю комнаты там», – рассказал Владимир в беседе с Tengrinews.kz.

Огонь удалось потушить примерно за час. На месте происшествия спасатели обнаружили 13 тел — погибшие могли отравиться угарным газом.

Среди жертв — россияне

Глава администрации Алма-Аты Ерболат Досаев сообщил, что среди погибших был гражданин РФ из Якутии, передает ТАСС.

«Многие из них [погибших] — граждане Казахстана, один из найденных — гражданин Узбекистана, один – гражданин Российской Федерации (Республика Саха), остальные – казахстанцы», — сказал Досаев.

Департамент полиции города Алма-Аты позднее установил личности всех погибших. По его данным, при пожаре погибли два россиянина и два гражданина Узбекистана. Telegram-канал Mash сообщил, что погибшие — российские студенты — 22-летний житель Якутии Герман Андреев и 22-летний Надир Абдусалямов из Татарстана . Среди жертв пожара не было женщин и детей, только мужчины среднего возраста.

Трем пострадавшим понадобилась медицинская помощь, их госпитализировали. Остальных – 56 человек – временно разместили в здании близлежащей школы.

Проверок не было

Хостел открыли всего полтора месяца назад. «Помещение принадлежит «Халык банку» как залоговое имущество, которое банк сдал в аренду», – заявили в пресс-службе городской администрации.

Начальник ДЧС Алма-Аты Нурлан Атыгаев рассказал Tengrinews.kz, что хостел не состоял на учете пожарной службы.

«Что касается нарушения, то подвальные помещения без целевого назначения запрещено переоборудовать в любые общежития. Автоматическая сигнализация в хостеле сработала, но первичные средства для борьбы с пожаром я не видел», – добавил Атыгаев.

Очевидец рассказал Tengrinews.kz, что в хостеле проживали «работяги» и несколько студентов.

«Сигнализация сработала, но какой от нее толк, только звук. Один погибший обгорел, другие задохнулись. Думаю, причиной пожара стала проводка, не выдержала напряжения», – рассказал мужчина.

Премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов распорядился организовать правительственную комиссию по расследованию причин и ликвидации последствий пожара в хостеле. Пресс-служба МЧС Казахстана сообщила ТАСС, что по факту произошедшего возбудили уголовное дело из-за нарушения правил пожарной безопасности.

«Для проведения расследования причин пожара в хостеле направлена оперативная группа МЧС во главе с министром генерал-майором Сырым Шарипхановым. По предварительным данным, очаг пожара находился в коридоре подвального помещения», — говорится в сообщении.