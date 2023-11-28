Пенсионерка из Подмосковья попыталась ограбить банк. Она считала, что участвует в операции ФСБ Налет пенсионерки с мужчиной на банк во Владимире организовали мошенники

66-летняя женщина и 49-летний мужчина попытались ограбить банк во Владимирской области, пишет Baza. По данным Telegram-канала, они ворвались в кредитную организацию и требовали выдать им деньги, угрожая пневматическим пистолетом и страйкбольной гранатой. Сотрудники банка вызвали полицию. Злоумышленников задержали. Как рассказал сын «налетчицы», его мать пропала две недели назад. В последнем телефонном разговоре она рассказала сыну, что участвует в секретной операции при сотрудничестве с Банком России, СК и ФСБ. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Нападение на банк

Во Владимирской области 66-летняя жительница Подмосковья Надежда ворвалась в здание банка на улице Разина, чтобы похитить деньги, пишет Telegram-канал Baza. В ограблении вместе с пенсионеркой принимал участие 49-летний Анатолий. Как пишет канал, они продумали все детали: распределили роли и подобрали необходимое оружие — пневматический пистолет и страйкбольную гранату.

25 ноября они приехали в отделение банка и направились в помещение кредитного отдела, где угрожали персоналу и требовали выдать им деньги. Работники вызвали сотрудников правоохранительных органов.

В итоге на место прибыли росгвардейцы и задержали 66-летнюю женщину и ее соучастника, после чего передали полиции.

Похищение Надежды

Как пишет Baza, Надежда и Анатолий могли действовать по указаниям мошенников. За две недели до ограбления ее сын Иван (имя изменено) позвонил матери. Надежда рассказала, что якобы уже неделю участвует в секретной операции и сотрудничает с Банком России, Следственным комитетом и ФСБ. По данным Telegram-канала 112, Надежда также сообщила сыну, что ездила в Москву, встретилась там с представителем Центробанка, который снял с нее кредит, оформленный мошенниками на ее имя. Подробности Надежда сообщать не стала, поскольку подписала документ о неразглашении деталей операции. Иван пытался уговорить мать не участвовать, но женщина его не послушала.

Тогда Иван поехал домой к матери в Подмосковье, но в квартире никого не нашел. Из дома пропала сумка с документами, а на столе лежала подписка о неразглашении, о которой Надежда говорила по телефону. Тогда мошенники начали писать самому Ивану, угрожали тем, что его мать сядет в тюрьму на пять лет и присылали фото «коктейлей Молотова». Сын написал заявление в полицию об исчезновении. Только через 14 дней поисков о местонахождении Надежды он узнал уже из новостей о попытке ограбления банка во Владимирской области.

По словам Ивана, он не знает, кто такой Анатолий. Мужчина предположил, что мошенники могли свести двух незнакомых людей. Оружия прежде он у своей матери не замечал.

Подробности ограбления

По данным «6 канала», Надежда и Анатолий ворвались в один из офисов финансово-кредитной организации по адресу Разина, 21. Как пишут на сайте канала, грабители потребовали у сотрудников банка 133 млн руб. Сотрудница банка рассказала каналу, что грабители ворвались около полудня.

Издание также сообщило, что Надежда приехала во Владимир накануне запланированного ограбления и сняла квартиру посуточно. После налета Надежда и Анатолий должны были отправиться в Суздаль, чтобы ограбить еще один банк.

По словам представительницы пресс-службы УМВД по Владимирской области Екатерины Симоненковой, оружие, которым угрожали ворвавшиеся в банк, оказалось неопасным.

«Данные граждане были оперативно задержаны при содействии сотрудников регионального Управления Росгвардии и доставлены в отдел полиции. Прибывшими на место специалистами установлено, что имевшиеся при них предметы не представляют опасности. В результате произошедшего никто не пострадал», — сказали в пресс-службе.

Как пишет «6 канал», в задержании преступников помог один из клиентов банка. В УМВД подтвердили эту информацию и уточнили, в настоящее время его личность устанавливается. После задержания налетчиков банк продолжил работу в штатном режиме.

Сейчас в отношении Надежды и Анатолия, по данным «6 канала», возбуждено уголовное дело по статье 162 УК РФ — нападение в целях хищения чужого имущества с применением насилия. Им грозит до 15 лет лишения свободы.