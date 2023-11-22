«Они не привозят деньги». В Крыму заявили о нежелательности китайских туристов

В правительстве Севастополя назвали недавние высказывания начальника городского управления Ларисы Остапенко о китайских туристах «непозволительными ни с точки зрения логики, ни уж тем более с точки зрения госслужащей». Глава города Михаил Развожаев поручил провести служебную проверку. В столице Крыма заверили, что ждут туристов из всех стран и активно развивают отношения с КНР. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев поручил провести служебную проверку в отношении начальника городского управления Натальи Остапенко после ее заявлений о туристах из Китая.

«Хочу подчеркнуть, что сказанное ею касательно туристов из КНР — это не позиция правительства Севастополя, а личное мнение, которое она решила высказать. Мнение непозволительное ни с точки зрения логики, ни уж тем более с точки зрения госслужащей, занимающей такую должность», — сообщила замглавы города Мария Литовко в Telegram.

С Остапенко проведена разъяснительная работа о недопустимости подобных высказываний, добавили в городской администрации.

Литовко подчеркнула, что туризм остается приоритетной отраслью для Севастополя, развивается также направление импорта и экспорта с КНР. «Надеемся, что наши связи будут только нарастать по экспоненте. И, конечно, мы ждем туристов из всех стран в Севастополе и особенно рады гостям и партнерам из Поднебесной», — заключила заместитель Развозжаева.

Что сказала Остапенко

В конце октября на пленарном заседании в заксобрании Остапенко заявила, что не видит целесообразности в привлечении китайских туристов, потому что они «скупают золото и другие драгоценности, при этом капитально разрушают инфраструктуру».

«По китайскому туристу. Пока, наверное, наш регион не готов принимать этого туриста. И я не знаю целесообразности принятия данного туриста», — заявила она, указав, что те «не привозят денег в регион».

Тогда же Остапенко добавила, что с другими странами власти столицы Крыма «активно общаются». К примеру, управление туризма ведет работу по привлечению туристов из африканских стран.

С июня по август 2022 года Севастополь посетили более 270 тысяч человек, а местные гостиницы и предприятия общественного питания заплатили в бюджет 511,6 млн рублей налогов (за весь прошлый год).

Наплыв туристов из КНР

В январе – сентябре 2023 года число поездок иностранных туристов в Россию выросло в три раза к прошлому году, сообщила погранслужба ФСБ. Лидерами по числу визитов стали граждане КНР: зафиксировано 105,8 тыс. случаев пересечения российской границы китайскими туристами. Следом идут граждане Германии, Турции, Ирана и Туркменистана.

Соглашение между Россией и Китаем о безвизовом режиме для групповых туристических поездок действовало с 2000 года. Туристы могли находиться в стране до 15 дней. В 2020 году действие соглашения приостановили из-за пандемии COVID-19.

С августа 2023 года Россия и Китай возобновили безвизовый режим для групповых туристических поездок (от пяти человек в группе). Страны обменялись списками туроператоров, имеющих право отправлять и принимать туристические группы.