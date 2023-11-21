247 ударов ножом. Суд вынес приговор убийце ведущей «Русского радио»

Суд приговорил к 14 годам колонии убийцу популярной в Вологде радиоведущей и главы «Русского радио Вологда» Анны Азовской (Саблиной). Бизнесмен Владимир Маклаков ударил женщину ножом 247 раз. Он также угрожал оружием полицейским, которых вызвали услышавшие страшные крики соседи. Отбывать наказание Маклаков будет в колонии строгого режима. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

247 ударов

Суд в Москве приговорил к 14 годам лишения свободы Владимира Маклакова, нанесшего смертельные ранения ведущей «Русского радио Вологда» Анне Саблиной (известной как Анна Азовская). Как сообщается в Telegram-канале столичной прокуратуры, мужчина осужден по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство) и ч. 1 ст. 318 УК РФ (угроза применения насилия в отношении представителя власти).

«Согласно заключению экспертов, осужденный причинил женщине не менее 247 ударов в область шеи, туловища и конечностей», — говорится в сообщении.

Кроме того, Маклаков демонстрировал нож приехавшим на вызов полицейским и одновременно высказывал угрозы в их адрес.

Судья также удовлетворил гражданский иск потерпевшего по делу на сумму 5 млн рублей.

Отбывать наказание Маклаков будет в колонии строгого режима. Ранее он уже был судим за причинение тяжкого вреда здоровью.

Что известно об убийстве

Азовская была убита утром 3 января 2023 года в квартире жилого дома на ул. Полины Осипенко в Москве. Около 6:30 мск в полицию поступил вызов от жильцов, которые жаловались на громкие крики в соседней квартире. Как пишут вологодские СМИ, это были не женские крики о помощи, а «страшный рык или вой».

Прибывшим полицейским никто не открыл, и они были вынуждены взломать дверь.

Вся квартира была залита кровью. Бойфренд Азовской находился внутри. А в ванной правоохранители обнаружили тело девушки 1988 года рождения с множественными ножевыми ранениями.

Суд установил, что в ходе ссоры с 34-летней возлюбленной, «возникшей на почве личных неприязненных отношений», мужчина нанес пострадавшей множественные ранения, от которых она скончалась на месте происшествия. Удары он наносил ножом с длиной клинка 15 см.

Как сообщал РБК, Азовская и Маклаков вместе приехали в Москву на новогодние праздники. В столице они успели посетить фотосессию, а потом уехали на съемную квартиру, где между ними и произошла ссора.

Маклакова задержали, а 6 января он был арестован.

Чем известны Азовская и Маклаков

Анна Азовская была дочерью бывшего декана исторического факультета Вологодского госуниверситета Василия Саблина. На «Русское Радио» пришла еще будучи студенткой.

«Когда она пришла к нам, то была ребенком, который стеснялся собственной тени. Из нее надо было все вытаскивать. В один момент она стала красивой женщиной, расцвела. Помню, спросила у нее, что случилось. А она ответила: «Ева, я влюблена». Все эти годы у нее был один мужчина, она с кем-то встречалась», — рассказала бывшая сотрудница «Русского Радио Вологда» Ева Комиссарова.

Подруги Азовской утверждают, что она рассталась с Маклаковым, но через какое-то время внезапно решила поехать с ним встречать Новый год в Москву.

Радиоведущей также приписывают роман с бывшим владельцем «Русского Радио Вологда» Василием Соловьевым. Косвенно это подтверждает тот факт, что через несколько дней после его смерти она стала руководителем вологодского филиала радиостанции.

Кроме того, Азовская являлась директором компании ООО «ТРС», которая занималась лесным бизнесом. На момент смерти женщине было 34 года.

Ее убийца Маклаков — из «лесной» династии, его родственники владеют фирмами, связанными с лесозаготовкой. Сам он — гендиректор Кич-Городецкой лесной компании.