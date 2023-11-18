«Он не тупой бык или Терминатор»: киллера «ореховских» Сашу Солдата выпустили из колонии

По данным СМИ, член Ореховской преступной группировки Александр Пустовалов вышел на свободу. Он пробыл в колонии строгого режима 24 года за 22 доказанных убийства. Пустовалов служил морским пехотинцем и хотел пойти работать в ОМОН. Когда его не приняли, он стал киллером Сашей Солдатом, расчленяющим тела своих жертв. Подробнее о его освобождении читайте в материале «Газеты.Ru».

Самый известный киллер 90-х Александр Пустовалов, осужденный за 22 убийства, вышел из колонии. Об этом сообщает РИА Новости.

Участника Ореховской организованной преступной группы (ОПГ) осудили на 24 года. Согласно данным mk.ru, Пустолвалова должны были освободить рано утром 18 ноября. Журналисты с ночи поджидали киллера у здания колонии, расположенного в деревне Монино, однако он так и не вышел. Сотрудники колонии намекнули корреспондентам, что Пустовалов не появится, так как он уже тайно покинул территорию.

«Он сменил имидж, теперь вроде как и бороду отрастил. Вывезли его из колонии вечером в четверг [16 ноября]», – сказал очевидец.

Местные жители также рассказали журналистам, что в течение двух последних дней около колонии стояло несколько машин. Якобы они должны были перевезти Пустовалова в неизвестный пункт назначения. Кроме этого, киллера могли отправить в другую колонию, а освободить уже там.

Журналисты mk.ru не смогли получить данные о подтверждении или опровержении этой информации.

Telegram-канал 112 выдвигает похожие версии. Корреспонденты 112 выяснили, что перед выходом Пустовалов попытался максимально изменить свою внешность: он сильно похудел и отрастил волосы.

Согласно данным канала, осужденный еще три года будет находиться под административным надзором. Он не сможет выйти из дома ночью, а также выехать за пределы Москвы без разрешения. Кроме этого, он обязан два раза в месяц отмечаться в полиции.

От морпеха до Саши Солдата

Пустовалов родился в Москве в небогатой семье. Его растила мать – воспитательница детского сада. Она отдала сына в музыкальную школу и в секцию дзюдо. Будущий член ОПГ в детстве был народным дружинником и помогал полиции.

Еще в школьном возрасте стало понятно, что Пустовалов имеет спортивный талант. После окончания восьмого класса он устроился работать на завод, а затем ушел в армию, став морским пехотинцев.

Вернувшись домой, Пустовалов попытался устроиться в полицию – он хотел в ОМОН или СОБР. Однако там требовалось высшее образование. Другие отделы Пустовалова не интересовали.

Однажды он подрался в баре, сумев в одиночку уложить сразу нескольких противников на лопатки. Как оказалось, Пустовалов дрался с «ореховскими» – членами ОПГ. Они предложили ему присоединиться к ним. Так он стал киллером по кличке Саша Солдат, который владел всеми видами огнестрельного оружия и рукопашным боем.

Знаменитые убийства

Пустовалова знали как хладнокровного и изобретательного убийцу. Он устранял конкурентов банды и самих членов ОПГ. Саша Солдат брал задания, которые его коллеги выполнять отказывались.

В то время ОПГ руководил бывший прапорщик стройбата Сергей Буторин по прозвищу Ося. «Ореховские» «крышевали» бизнесмена, с которым у лидера Ассирийской ОПГ Александра Биджамо (кличка — Алик Ассириец) возник конфликт. 5 августа 1995 года Алик Ассириец вместе с криминальным авторитетом Геннадием Уткиным, который имел опыт в переговорах, пришли на стрелку с «ореховскими» в ресторан, чтобы обсудить возникший конфликт. Саша Солдат вместе с напарником подошел к месту встречи и сразу начал стрелять. Ассириец и еще двое сразу погибли.

Лидера Кунцевской ОПГ Калигина также позвали на стрелку в кафе, в котором шел ремонт. Саша Солдат притворился строителем. Увидев криминального авторитета, он его сразу застрелил.

«Руслана убили в коридоре с двух выстрелов. Я перенес тело вниз, расчленил. Голову, руки сжег в камине. В расчленении никто мне не помогал. Скажем так, нервов хватало только у меня», – рассказал об одном из преступлений Пустовалов, которого цитирует РИА Новости.

Саша Солдат убил и своего прямого коллегу – киллера Александра Солоника, который сотрудничал с «ореховскими». Солоника арестовали, но ему удалось сбежать из изолятора с помощью взятки. Тогда лидер «ореховских» Ося снял ему дом в Греции, где установил подслушивающие устройства. Так он узнал, что Солоник недоволен его работой. Ося посчитал рискованным оставлять киллера в живых и поручил это дело Солдату.

Пустовалов приехал в Грецию и сумел избавиться от Солоника незадолго до прибытия полицейских. Он анонимно связался с сотрудниками правоохранительных органов, передал им карту и записку: «Хотели Солоника — так забирайте».

В указанном месте нашли расчлененные тела киллера и его подруги Светланы Котовой, финалистки конкурса красоты «Мисс Россия — 1996».

Задержание

В самом конце 90-х полицейские узнали, что Ося может «заказать» члена своей группировки, поэтому торопились установить его местоположение раньше. 19 ноября 1999 года Пустовалова задержали у дома его матери, он не оказывал сопротивление.

Солдат стал сотрудничать со следствием и признался в совершенных преступлениях. Следователям он показался эрудированным человеком. Они отмечали, что Пустовалов умел расположить к себе собеседника.

«После общения с ним мне было печально, что этот человек оказался не в наших рядах, а на противоположной стороне. У него прекрасный аналитический склад ума, все задатки бойца спецподразделения или оперативника. К сожалению, получилось то, что получилось», — сказал полковник РУБОП в отставке Михаил Игнатов, цитирует РИА Новости.

Бывший полицейский добавил, что киллер прекрасно играл на фортепьяно и даже окончил Гнесинку. Кроме этого, он был начитанным.

«Это не то что тупой бык, которому сказали: пойди убей, он пошел и убил, как Терминатор», — сказал Игнатов в беседе с телеканалом «Звезда».

Несмотря на активную криминальную деятельность, Пустовалов любил музыку. Он был завсегдатаем баров и клубов, а его знакомые даже и не могли подумать, что он участник группировки. Там его называли Сашей Продиджи.

«Я же Солдат, а солдаты должны убивать», — объяснил член группировки мотив совершения преступлений.

17 августа 2005 года суд приговорил Пустовалова к 23 годам лишения свободы за 18 убийств. В 2016 удалось доказать еще четыре преступления, его приговорили уже к 24 годам. Он отправился отбывать наказание в Тверскую область.