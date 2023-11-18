Краснодарский судья сбил велосипедиста в 2020 году. Его до сих пор не осудили

В апреле 2020 года судья Краснодарского краевого суда Юрий Захарчевский сбил велосипедиста и скрылся с места происшествия, пострадавший скончался в больнице через четыре месяца. Захарчевский еще два года продолжал работу и стал фигурантом уголовного дела только после отставки в 2022-м. Во время расследования он заявлял, что в момент аварии терял сознание, обвинял в смерти пострадавшего врачей и утверждал, что велосипедист был пьян. Семья погибшего требует 16 млн руб. компенсации, их адвокат рассчитывает на вынесение приговора до конца года. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Суть дела

В апреле 2020 года в Краснодаре судья краевого суда Юрий Захарчевский на автомобиле Toyota Land Cruiser сбил 29-летнего велосипедиста Данила Юханова, который ехал в аптеку по просьбе беременной жены, и скрылся с места происшествия. У пострадавшего диагностировали перелом основания свода черепа и открытую черепно-мозговую травму, после аварии он впал в кому, а спустя четыре месяца умер, не приходя в сознание.

После ДТП Захарчевский признал, что был за рулем, но заявил сотрудникам полиции, что не помнит момент столкновения и мог во время аварии находиться без сознания. По словам адвоката семьи погибшего Алексея Иванова, изначально в возбуждении уголовного дела несколько раз было отказано, затем дело завели, но на «неустановленное лицо».

После произошедшего судью не задержали, он продолжил работу и ушел в отставку только в феврале 2022 года.

В том же году Высшая квалификационная коллегия судей России согласилась с представлением председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина о возбуждении дела против Захарчевского.

СК РФ объявил о завершении расследования в декабре 2022 года. В отношении экс-судьи избрали меру пресечения в виде запрета определенных действий, на его имущество наложили арест, а дело и обвинительное заключение были переданы в суд.

Захарчевский свою вину признал частично – он заявил, что был участником аварии, но не согласился с сутью обвинения. В ходе расследования он обвинял в аварии самого Юханова, так как тот ехал на велосипеде по встречной полосе в темное время суток. Кроме того, экс-судья утверждал, что велосипедист был пьян и умер не из-за полученных травм, а в результате ошибки врачей. Он предоставил родственникам погибшего справку из краевого наркологического диспансера об обнаружении в крови Юханова небольшого количества алкоголя.

В августе 2023 года эксперты отвергли заявления экс-судьи об опьянении погибшего: в его крови было обнаружено 0,47 промилле, в то время как для заключения о легком опьянении требуется 0,5 промилле.

Кроме того, допрошенная судом фельдшер не подтвердила заявления Захарчевского о плохом состоянии здоровья в день ДТП, доказательств наличия у него эпилепсии и случаев потери сознания также не выявили.

15 ноября стало известно, что семья погибшего обратилась в суд с гражданским иском о компенсации морального ущерба в размере 16 млн рублей.

«Приговор до конца года»

Адвокат семьи погибшего Алексей Иванов заявил «Газете.Ru», что основная часть уголовного дела уже рассмотрена, подходит к концу стадия представления доказательства защитой экс-судьи.

«Если все пойдет более-менее предсказуемо без нюансов неожиданных, то приговор уже может быть постановлен до конца этого года. Бывший судья, экс-судья в отставке, находится на больничном. У него статус подсудимого, мера пресечения – ограничение определенных действий, ни в каком СИЗО он не находится, он находится на больничном, восстанавливает свое здоровье», – рассказал юрист.

По его словам, защита Захарчевского не пытается «замять» дело, так как это «бесполезно». При этом он рассказал, что в начале следствия экс-судья «пытался манипулировать» родственниками Юханова, «вводил их в заблуждение» и «вел себя непорядочно».

«Родственники не готовы общаться.

Исходя из позиции Захарчевского, которая направлена на обвинение всех и вся кроме себя: виноваты все, виноват Данил, который был пьян, с его слов, виноваты врачи, инопланетяне, плохие дороги, кто угодно, а он ни при чем. Потому что его машина пострадала.

Никаких извинений, никаких искренних соболезнований не прозвучало, велась только нездоровая игра, и это вызвало отторжение любого общения с господином Захарчевским», – поделился Иванов.

Он добавил, что в настоящее время суд ограничил возможность бывшего судьи общаться с семьей погибшего.

Юрист также подтвердил, что потерпевшие обратились в суд с требованием 16 млн рублей компенсации. Он пояснил, что иск включает в себя возмещение «морального вреда, материального вреда, имущественного вреда и вреда, причиненного потерпевшей стороне, поскольку несовершеннолетние дети остались без отца». Заявленный размер компенсации основан на заключении эксперта.

«Я буду на коленях стоять, только заберите заявление»

Мать погибшего Зинаида Юханова рассказала «Газете.Ru», что Захарчевский «слезно просил не портить ему карьеру», когда семья впервые подала заявление в краевой суд.

«Он пришел и каялся, руки дрожали, на глазах слезы, подбородок дрожал: «Простите, я буду на коленях стоять, только заберите заявление», – рассказала женщина.

Она заявила, что родственникам погибшего «стало жалко» экс-судью и они забрали заявление, однако после этого он «изменился на 180 градусов».

«[Захарчевский] стал говорить о том, что с первого дня я у него требовала 14 млн рублей. Человек, которого мы простили всей семьей, и вдруг, когда пошла червоточина через некоторое время, когда он почувствовал, что он уже свободный, крылья у него, и он начал чернить всех, но только не себя. Тут у меня просто закипело. Он же это говорил журналистам, этот очерк был по телевидению, что мой сын был пьяный. Я сказала: «Тогда готовьтесь к войне», – объяснила женщина.

Она заявила, что боялась за своего адвоката, а также просила освещавшего ситуацию журналиста «Комсомольской правды» Владимира Ворсобина не связываться с Захарчевским. По ее словам, адвокат подозреваемого грозил «достать какие нужно справки» и утверждал, что у матери погибшего «не хватит волос на голове, чтобы с такой глыбой связываться».

При этом Юханова рассказала, что была готова отказаться от претензий, если бы экс-судья отправил свой автомобиль на нужды военной операции России на Украине:

«Я собрала всю семью свою и сказала, что я принимаю решение подключить адвоката, чтобы он связался с Захарчевским и машину, которая сбила моего сына, он должен отдать ребятам на СВО, это внедорожник, она им нужнее, и тогда я закрываю это дело».

Однако, по ее словам, экс-судья успел «в одно судейское лицо за 15 минут» переоформить автомобиль на свою бывшую жену, после чего Юханова решила «идти до конца». Она также рассказала, что в настоящее время подозреваемый экс-судья госпитализирован.

«Нам надо было во вторник ехать в Ростов на суд. Мы купили билеты, а вечером нас предупредили о том, что господин Захарчевский госпитализирован, как всегда, все время в одно и то же учреждение, с гипертоническим кризом, по его словам», – сказала мать погибшего.

При этом она подчеркнула, что ждет справедливого решения суда и справедливого наказания, «ходит в храм и молится» за здоровье Захарчевского. По словам женщины, компенсацию она требует, так как нужно «поднимать внуков».