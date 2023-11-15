Бежавший в США россиянин заставил мать продать квартиру и бросил ее в Мексике без денег

Пенсионерка Валентина Котова продала все свое имущество ради сына и его жены, которые пообещали взять женщину с собой в США. Валентина не смогла пересечь границу, поэтому родственники забрали все деньги, оставили ее у дверей российского консульства в Мексике и уехали. Сотрудники российского представительства помогли ей добраться до Москвы, но они опасаются за дальнейшую судьбу пенсионерки. Подробнее об этом — в материале «Газеты.Ru».

Сотрудники российского консульства в Мехико с помощью других россиян отправили в Москву 73-летнюю Валентину Котову. Она не смогла пересечь границу Мексики и США вместе со своей семьей, поэтому родственники оставили пожилую женщину одну без денег в чужой стране. Об этом РИА Новости сообщил российский консул Александр Иващенко.

«С помощью наших соотечественников, с помощью нашего посольского врача мы ее разместили в гостинице, немного подлечили и вот вчера отправили в Россию. Мы переживаем, потому что у нее в России вообще нет никаких родственников», — сказал Иващенко.

Сын бросил мать-инвалида на границе

По словам Иващенко, пенсионерка приехала в Мексику в 2022 году вместе с сыном и невесткой. Они собирались нелегально пересечь границу с США.

Американская миграционная служба не пропустила семью, поэтому они остались в Мексике. Сын Котовой женат на гражданке Украины, поэтому позднее они все же смогли въехать в США по программе для украинских беженцев. Пенсионерка же под условия не подходила, поэтому родственники оставили ее без денег у дверей российского посольства.

Котова не может самостоятельно передвигаться из-за боли в спине, ей необходима инвалидная коляска. Кроме этого, у нее высокое давление. Из родственников у пенсионерки только сын и невестка, в России ее никто не ждет. Более того, ей негде жить, так как ради переезда она продала свою квартиру.

Российские дипломаты связались с сыном Котовой, но он отказался помогать матери.

«Поздно пришла идея обратиться в СМИ. Все думали, как ей помочь в России через какие-то свои личные контакты, но, к сожалению, не получилось никого найти. Может, какие-то организации узнают об этом случае и смогут помочь», — добавил Иващенко.

Женщина прилетела в Москву 15 ноября в 08:19. Она сказала консулу, что попробует добраться до Воронежа и снять там комнату. Однако Иващенко опасается за жизнь Валентины из-за ее здоровья. При этом в Москве, возможно, пенсионерка не получит необходимую медицинскую помощь, поскольку у нее нет нужных документов.

Как сын Котовой попал в США?

Легально пересечь американскую границу можно только при наличии оснований, например, действующей визы. У семьи Котовых ее не было, поэтому они собирались это сделать нелегально. Миграционная служба не дала им попасть на территорию страны. Чаще всего те, кто пытается нелегально попасть в США сразу после пересечения границы попадают в центр содержания мигрантов — иммиграционную тюрьму. Оттуда они могут подать заявление на получение политического убежища, если на это есть основания. После проверки информации мигранта могут отпустить на волю дожидаться рассмотрения его кейса в иммиграционном суде.

Несмотря на то, что у некоторых получается легализоваться в США таким способом, он достаточно опасен. Невозможно предугадать, сколько времени придется просидеть в тюрьме, сколько займет рассмотрение кейса. Некоторые ожидают решения годами, не имея возможности выехать за пределы США и нормально жить.

21 апреля 2022 года американский президент Джо Байден сообщил о создании отдельной программы для украинских беженцев. По ней они могут законно пересечь границу и легально проживать в США два года. Кроме этого, заявитель может приехать с ближайшими родственниками. Поскольку сын Котовой и ее невестка официально женаты, мужчина получил право въехать на территорию США как муж гражданки Украины. Его мать же близкой родственницей украинки не считается, поэтому принять участие в программе она не смогла.