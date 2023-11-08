«Просто похищение». Полицейские забрали в отделение детей из частного детского сада в Москве

В филиал сети честных детских садов Smile Fish в Москве пришли полицейские и забрали семерых детей в участок. Сотрудники полиции, по данным SHOT, пришли в учреждение из-за жалобы на шум. В МВД сообщили, что детский сад был организован незаконно. Мама одного из детей заявила, что в отделении детям даже не предложили воды. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Семерых детей увезли полицейские

Семерых детей доставили в отделение московской полиции из филиала сети частных детских садов Smile Fish на станции метро Войковская после визита сотрудников правоохранительных органов, сообщил «Газете.Ru» владелец сети домашних детских садов Smile Fish Иван Сорокин .

По информации канала SHOT, около 11:00 в сад приехали восемь сотрудников полиции. Они попросили сотрудников детского сада предъявить разрешение на работу с чужими детьми. Полиция также потребовала оригиналы лицензии и договоров с родителями. В самом саду были только копии документов, а оригиналы, по словам PR-директора Smile Fish Аси Гасымовой, находились дома у владелицы сада, куда она и отправилась. Полицейские дали ей час. В это время они усадили в машины семерых детей и увезли в отделение.

Сорокин также сообщил, что самому младшему ребенку — год и восемь месяцев, старшему — шесть лет.

Мама годовалого мальчика и четырехлетней девочки Дарья Буза рассказала «Агентству», что детям в отделении не предложили воды и не водили в туалет.

«Это просто дикость. Меня поставили перед фактом, что дети уже едут в полицию. Согласия никто на это не давал. Дети голодные и сонные поехали в отделение. Там к ним относились плохо, не спросили об их состоянии, не спросили, хотят ли они в туалет. Им не предложили даже воды, пока мы не приехали и не попросили уже на месте», — возмутилась женщина.

Полиция Москвы сообщила РИА Новости, что ведет проверку из-за «организации незаконного детсада» в Северном округе. Материалы о не отвечающих безопасности услугах переданы в следственные органы, добавили в МВД. Проверку в жилом помещении, где располагался детский сад, провели по согласованию с надзорными органами. В полиции также добавили, что в квартире вместе с гражданами, которые «фактически не несли ответственность за их жизнь и здоровье», находились восемь малолетних детей, шестерых из них препроводили в подразделение для передачи родителям.

Smile Fish — сеть частных детских садов. Филиалы как правило открывают в переоборудованных квартирах на первых этажах жилых домов. Только в Москве — более 80 садов Smile Fish (сеть представлена в 10 городах России).

Полиция уже видела документы

Владелец сети домашних детских садов Smile Fish Иван Сорокин рассказал «Газете.Ru», что садик у метро Войковская открылся всего полтора месяца назад, но в сеть входит 117 садов.

«Мы работаем именно в жилых квартирах. Домашний садик называется. Если говорить юридическим языком, это индивидуальный предприниматель, который осуществляет деятельность — социальную услугу по присмотру и уходу за детьми на дому. Также мы открываем садик по разработанным Роспотребнадзором нормам. В субботу и воскресенье детей нет, до 8 утра никого нет, после 7 вечера тоже. Законы Москвы о тишине мы тоже не нарушаем», — отметил Сорокин.

Он также рассказал, что сотрудникам полиции показали санитарные медицинские книжки всех сотрудников и документы на ИП.

«На каждого ребенка у нас есть договор об оказании услуг, ксерокопии свидетельства о рождении, ксерокопии паспортов родителей. Все это мы предоставили участковому. Написали ему объяснительную, и он радостный ушел. Через день к нам пришла служба ПДН (подразделения ОВД по делам несовершеннолетних — Газета.Ru). Они попросили те же документы, мы им предоставили. Они посчитали всех детей и опросили всех родителей. Все родители дали объяснительную и сказали, что да, мы ходим в этот детский сад, платим деньги, нам нравится бережное отношение, <...> индивидуальный подход», — рассказал Сорокин.

По его словам, спустя два дня, когда дети собирались на прогулку, воспитатель открыла дверь, и в сад зашли восемь сотрудников во главе с подполковником полиции.

«С 11:00 они оставались в нашей квартире и удерживали детей. Потом, когда мы показали им все документы, они сказали, что документы ваши не подходят, вытащили всех детей и погрузили их в полицейский бобик. Все эти машины, естественно, не были обустроены детскими креслами. Самой младшей девочке – год и восемь месяцев, старшему ребенку – пять с половиной лет. Были дети и двух и трех лет. Всего семь человек. Отвезли их в отделение полиции №100», — сообщил основатель сети детских садов.

Кто мог нажаловаться на сад

Как сообщил Telegram-канал SHOT, в полицию пожаловалась 54-летняя жительница дома, где расположен сад. Ольге не нравился шум и то, что открытие детского сада не согласовали с жильцами дома.

При этом PR-директор сети детских учреждений Smile Fish Ася Гасымова сообщила в разговоре с «Газетой.Ru», что сотрудники полиции пришли с проверкой из-за жалобы на якобы незаконное удерживание детей . Она также считает, что жалобу на детский сад могла оставить соседка, недовольная его открытием.

«Сотрудники полиции сказали, что пришли с проверкой. «Поступила жалоба, что незаконно удерживают детей». Мы даже не знаем, была ли жалоба, мы не видели, не слышали, не понимаем, в чем ее суть. Единственное предположение — есть соседка, женщина пожилого возраста, возможно, от нее жалоба шла. Она была недовольна тем, что рядом с ней открыли детский садик, она сказала, что устроит нам «богадельню»», — сказала Гасымова.

Она затруднилась предположить, почему полицейских не устроили предоставленные копии договоров об оказании услуг на каждого воспитанника.

В прокуратуре Москвы 8 ноября сообщили, что устанавливают обстоятельства инцидента в детском саду. По сообщению надзорного ведомства, ситуация находится на контроле в Головинской межрайонной прокуратуры.

«При наличии оснований будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования. Соблюдение прав малолетних на контроле в прокуратуре», — добавили в ведомстве.

Сорокин рассказал, что последнего ребенка из полиции они с родителями забрали в 17:00, а сотрудников — в 18:00.

«Сидели все голодные, без сна, без отдыха. Дети выходили в слезах.», — добавил основатель сети Smile Fish.

Что будет делать руководство сада

Сорокин также сообщил, что в итоге ему не предъявили никакого обвинения, не завели административного дела, не показали документа о проведении проверки или постановления суда.

«Я считаю, что это было просто какое-то похищение детей. <...> В первую очередь мы сейчас окажем родителям и детям психологическую поддержку. Мы уже получили подтверждение от родителей создать коллективную жалобу. В первую очередь в прокуратуру. <...> В Следственный комитет тоже хотим написать, пусть проверят на превышение должностных полномочий», — заявил владелец сети домашних детских садов.

Уполномоченный по правам ребёнка в Москве сообщила РИА Новости, что взяла ситуацию под личный контроль.