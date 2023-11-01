Второй пациент не выдержал свиного сердца

В США скончался Лоуренс Фосетт. Он был вторым человеком в мире, которому пересадили свиное сердце. У пациента были серьезные проблемы со здоровьем, он согласился на операцию, чтобы провести больше времени с семьей. С новым органом мужчина прожил всего шесть недель. Его организм неожиданно начал отторгать сердце. Врачи пытались спасти пациента, но ничего не смогли сделать. Подробнее об этом в материале «Газеты.Ru».

Медицинский центр Мэрилендского университета США сообщил, что скончался 58-летний Лоуренс Фосетт. Около шести недель назад ему пересадили сердце свиньи. Это была вторая подобная операция в мире.

У Фосетта была неизлечимая болезнь сердца. Врачи решили пересадить ему генетически модифицированное сердце свиньи. Трансплантацию провели 20 сентября этого года. Операция продлила жизнь мужчины почти на шесть недель. После трансплантации он занимался физиотерапией, проводил время с членами семьи и играл в карты со своей женой Энн.

По словам врачей, несколько дней назад у пациента появились признаки отторжения сердца. Такое случается и с пересаженными человеческими органами. Врачи пытались спасти жизнь мужчины, но 30 октября он скончался.

«Мы скорбим о потере мистера Фосетта, замечательного пациента, ученого, ветерана Военно-морского флота и семьянина, который просто хотел провести немного больше времени со своей любящей женой, сыновьями и семьей», — сказал хирург Бартли Гриффит, который и пересадил сердце пациенту.

Врач добавил, что в последние часы своей жизни мужчина пожелал, чтобы медики использовали этот опыт для дальнейшего изучения и гарантировали шанс другим людям на новое сердце, когда человеческий орган недоступен. Фосетт добавил, что полюбил врачей и медсестер, которые проводили операцию.

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Врач Мухаммад Мохиуддин выразил пациенту и его семье благодарность за то, что он позволил им изучать пересадку животных органов. По его словам, Фосетт был ученым, поэтому он понимал, какой важный вклад вносит в развитие области. Мохиуддин добавил, что сейчас медики проведут необходимые исследования, чтобы предотвратить подобное развитие событий в последующих операциях.

По словам жены Фосетта, они понимали, что мужчина не смог бы прожить долгую жизнь, однако это был его последний шанс помочь другим. Он и не мог представить, что сможет прожить со свиным сердцем так долго и предоставить столько данных для дальнейшего исследования. Женщина утверждает, что ее муж всегда думал о других людях, прежде всего о ней и их двух сыновьях.

Фосетту не дали человеческого сердца

14 сентября в медицинский центр Университета Мэриленда поступил мужчина — Лоуренс Фосетт — с терминальной стадией сердечной недостаточности. У него остановилось сердце, однако врачи смогли реанимировать пациента.

Медики посчитали, что человеческое сердце мужчине пересаживать нельзя, так как его состояние здоровья было тяжелым, тем более у него были больные сосуды. Однако 15 сентября Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США в экстренном порядке выдало разрешение на пересадку Фосетту свиного сердца.

В течение первого месяца орган работал хорошо, не показывал каких-либо признаков отторжения. Фосетт даже занялся физиотерапией и начал восстанавливать свои навыки ходьбы.

Генетически модифицированное сердце свиньи было создано американской компанией Revivicor. С самого рождения животного специалисты проводили изменения в его генотипе. Они смогли «отключить» четыре гена и добавить шесть человеческих.

Помимо иммуносупрессоров, которые пьют пациенты после трансплантации, Фосетту назначили экспериментальный препарат, который блокировал активизацию иммунной системы.

Было всего две подобные операции

Первым человеком со свиным сердцем стал 57-летний Дэвид Беннетт. У него была неизлечимая болезнь сердца, однако он не мог претендовать на донорский орган, так как у него были низкие шансы выжить после операции. Тогда мужчина решился на пересадку сердца свиньи. Операцию провели 7 января.

Первые несколько недель после трансплантации пациент относительно хорошо себя чувствовал, а сердце не показывало признаков отторжения. В начале марта его состояние резко ухудшилось. Вечером 8 марта мужчина скончался. Врачи не называют точную причину его смерти, однако они предполагают, что такой исход произошел из-за критического состояния Беннета еще до операции.

До того, как решиться пересадить свиное сердце человеку, хирурги пять лет тренировались на приматах.