«Уехал ночью после получения повестки». Трое россиян застряли в аэропорту Инчхона

В аэропорту Инчхона застряли трое мужчин с российскими паспортами. Они уехали из России, чтобы избежать частичной мобилизации, и планировали получить убежище в Южной Корее, однако им отказали. Теперь они вынуждены жить в зоне ожидания. Корейские правозащитники намерены добиться пересмотра кейсов россиян, а пока что требуют обеспечить их бесплатной едой и дать возможность заниматься спортом. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Уже больше года в международном аэропорту Инчхон Южной Кореи живут три россиянина. После объявления всеобщей мобилизации в России в сентябре 2022 мужчины покинули свою родину, надеясь получить убежище в Южной Корее. Государственная комиссия по правам человека (NHRCK) заявила, что россияне имеют право получить гуманитарную помощь от местных властей. Об этом сообщает агентство Yonhap.

По данным агентства, мужчины прибыли в Южную Корею осенью 2022 года. Сразу после приземления они подали прошение о предоставлении убежища. Однако местное министерство юстиции отклонило ходатайство, аргументировав это тем, что уклонение от военной службы не является основанием для получения статуса беженца.

Тогда россияне решили обжаловать решение и подали иск в суд. В феврале 2023 года окружной суд Инчхона постановил удовлетворить прошение двоих из них. Однако министерство юстиции подало апелляцию в вышестоящий суд. Все это время мужчины вынуждены проживать в зоне ожидания вылета аэропорта.

В октябре этого года данная история привлекла внимание корейской государственной комиссии по правам человека. Она рекомендовала властям расширить пространство в зоне ожидания вылета для россиян, а также улучшить условия питания и проживания мужчин.

Более того, комиссия обратилась в министерство юстиции с просьбой создать для них отдельный зал ожидания за пределами аэропорта, подготовить положение о предоставлении гарантированной еды и необходимой медицинской помощи, предоставить условия для занятий физическими упражнениями.

Члены комиссии считают, что длительное пребывание в аэропорту противоречит человеческому достоинству и принципам, записанным в конституции страны.

Россиян было пятеро

Телеканал KBS сообщил, что изначально в Южную Корею прибыли пять мужчин с российскими паспортами. Когда им не разрешили въехать в страну, россияне попросили корейских правозащитников помочь. Вместе они подали иски в суд, чтобы иностранцев расценили как «политических беженцев, которые подвергаются преследованиям».

Двое россиян, чьи иски удовлетворили, должны были покинуть аэропорт, получить специальную визу и начать подготовку к получению статуса беженца.

Еще двое россиян продолжают бороться за свои права в суде. Кейс пятого мужчины отклонили без объяснения причин. Он намерен обжаловать решение.

Издание The Korea Times выяснило, что двое застрявших в аэропорту россиян прибыли в Сеул в октябре, а трое — в ноябре. Один из них — 23-летний житель Бурятии. В России он учился в Бурятском государственном университете на факультете лингвистики. У россиянина практически не осталось денег, так как до приезда в Корею он был еще в трех странах.

«Я уехал ночью 24 сентября, через несколько часов после получения уведомления о призыве в армию. Я решил уехать как можно скорее, потому что они могли бы прийти за мной утром», — сказал россиянин.

В ночь отъезда молодой человек сел в машину вместе со своими соседями, которых также мобилизовали. Они пересекли границу с Монголией, доехали до Улан-Батора, откуда молодой человек улетел на Филиппины. Там он прожил несколько недель. Затем россиянин улетел в Южную Корею, где надеялся получить убежище.

Согласно корейскому законодательству, потенциальные беженцы должны подать заявление на получение статуса в пункте въезда и пройти собеседование. Если их доводы сочтут убедительными, то заявитель получает возможность въехать в страну, если нет — его репатриируют — возвращают на родину. Молодой человек не прошел проверку, в результате чего оказался заперт в аэропорту.

Также в зоне ожидания живет 30-летний житель Красноярска. В России у него остались жена и сын. 31-летний футболист из Нальчика тоже вынужден находиться в аэропорту. Информации о других сбежавших в Южную Корею от мобилизации россиян нет.