Хрущев и Кеннеди спасли мир. Ждать ли ядерной войны завтра?

Президенты РФ и США Владимир Путин и Джо Байден не раз высказывались о росте ядерной угрозы. Беспокоятся из-за возможных ударов оружием массового поражения и в ООН. Кажется, что история повторяется: в 1962 году во время Карибского кризиса мир уже стоял на грани уничтожения, но президент Джон Кеннеди и генсек Никита Хрущев смогли договориться. О чем говорят события 61-летней давности и сможем ли мы снова избежать ядерного сценария — в материале «Газеты.Ru».

Гибель майора Андерсона

Осенью 1962 года мир всерьез ждал ядерной войны. В ходе операции «Анадырь» на Кубу скрытно — в трюмах торговых судов — доставили советские танки, солдат, зенитные установки и ракеты с ядерными боеголовками. Генсек ЦК КПСС Никита Хрущев сделал это в ответ на размещение баллистических ракет США в Турции по приказу президента Джона Кеннеди.

Мощность ракет «первой волны» в группировке ВС СССР на Кубе составляла около 70 мегатонн в тротиловом эквиваленте. Для сравнения, атомная бомба «Малыш», взорванная США над Хиросимой, имела мощность в 13-18 килотонн тротила.

close 100% Первый секретарь ЦК КПСС Никита Хрущев и премьер-министр Кубы Фидель Кастро на трибуне Мавзолея во время митинга, 1963 год Юрий Абрамочкин/РИА «Новости»

Даже древние — по современным меркам — ядерные вооружения эпохи «холодной войны» могли легко смести с лица Земли и американские, и советские города, убив миллионы человек.

27 октября 1962 года в разведывательный полет над Кубой вылетел американский самолет Lockheed U2. Эти самолеты обычно поднимались на огромную высоту, фотографируя объекты на суше — своего рода аналог спутниковой разведки. Управлял U2 майор ВВС США Рудольф Андерсон.

Самолет обнаружили над Кубой советские зенитчики. По приказу генерал-майора Леонида Гарбуза американский разведчик был сбит ракетой С-75.

«Когда разорвалась первая ракета, на экранах появилось облако. Я доложил: «Первая, подрыв. Цель, встреча. Цель поражена!» — вспоминал потом наводчик лейтенант Алексей Ряпенко.

Андерсона убила шрапнель — она пробила его защитный костюм, из-за чего на сверхбольшой высоте он задохнулся.

close 100% Обломки самолёта U-2 ВВС США на Кубе, 1962 год Getty Images

Мир охватила паника. Фидель Кастро предлагал Хрущеву превентивно ударить по Штатам. Советники Кеннеди убеждали его начать вторжение на Кубу, чтобы раздавить «гнездо коммунистов».

Простые американцы бежали из крупных городов, боясь советских ядерных грибов. В СССР же люди мало знали о происходящих событиях, поэтому массовой паники не было.

Однако в результате напряженных переговоров с помощью генсека ООН власти СССР договорились убрать свои ракеты с Кубы — в обмен на гарантии неприкосновенности острова и невмешательство США в кубинские дела. Кроме того, из Турции и Италии американцы выводили свои ядерные боеголовки.

Власти США и СССР осознали, что взаимное уничтожение друг друга ударами баллистических ракет — реальная угроза. И стали договариваться — заключать различные договоры о контроле и сокращении ядерных вооружений. До недавнего времени казалось, что ядерные «страшилки» остались в прошлом.

Назад в шестидесятые

Сегодня мир снова вернулся в реалии, напоминающие «холодную войну»: локальные военные конфликты, борьба идеологий, шпиономания и, конечно, угроза ядерной войны.

18 октября США также устроили испытания на ядерном полигоне — с химическим зарядом, под землей. По заявлению Национального управления ядерной безопасности, их целью было «улучшение способности США обнаруживать ядерные взрывы малой мощности по всему миру».

Вице-спикер Совфеда Константин Косачев заявил после этого, что

американские испытания «были четким и недвусмысленным сигналом для России о том, что США больше не заботит ни ядерный паритет и взаимное сдерживание, ни стратегическая стабильность в целом».

Также 18 октября Госдума РФ поддержала законопроект об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрете ядерных испытаний (ДВЗЯИ). Документ, принятый в 1996 году, запрещал проведение ядерных испытаний в любой точке Земли. Но в силу он не вступил — США, КНДР и некоторые другие страны его не ратифицировали. Россия же ратифицировала — в 2000 году.

25 октября Совфед РФ единогласно одобрил закон об отзыве ратификации ДВЗЯИ. По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, ратификация отзывается для обеспечения безопасности России — ведь США его не ратифицировали.

В тот же день президент РФ Владимир Путин по видео командовал тренировкой сил ядерного сдерживания — пусками баллистических и крылатых ракет, сообщила пресс-служба Кремля. Непосредственно ядерных испытаний не было проведено — только симуляция ядерного взрыва.

Лидеры двух крупнейших ядерных держав, Путин и Байден, не раз высказывались на тему возможного применения ядерного оружия. Эта заочная дискуссия обострилась в конце 2022 года.

Тогда президент Украины Владимир Зеленский заявил, что НАТО должно исключить возможность применения Россией ядерного оружия с помощью превентивных ударов. На это отреагировал президент РФ Владимир Путин — он заявил, что Россия ответит на ядерный шантаж.

«Для защиты России и нашего народа мы, безусловно, используем все имеющиеся в нашем распоряжении средства. Это не блеф», — подчеркнул глава государства.

Вскоре после этого президент США Джо Байден также признал наличие ядерной угрозы.

«Впервые после Кубинского ракетного кризиса у нас есть прямая угроза применения ядерного оружия, если на самом деле все будет продолжаться по тому пути, по которому они шли. Мы не сталкивались с перспективой Армагеддона со времен Кеннеди и Кубинского ракетного кризиса» Джо Байден Президент Соединенных Штатов Америки

В прошлом декабре президент Путин также выразил мнение, что ядерная война может произойти все с большей вероятностью.

«Угроза ядерной войны... Такая угроза нарастает, чего греха таить. <...> Когда по нам наносится удар, мы наносим ответ. Мы с ума не сошли, мы отдаем себе отчет в том, что такое ядерное оружие. Мы не собираемся размахивать этим оружием, как бритвой, бегая по всему миру, но, конечно, исходим из того, что оно есть» Владимир Путин Президент Российской Федерации

Признает рост ядерной угрозы и генсек ООН Антониу Гутерриш. В конце сентября он заявил, что геополитическое соперничество вывело ядерную угрозу на уровень «холодной войны».

«Все боялись ядерного холокоста»

Профессор международных отношений Новой школы в Нью-Йорке, внучка советского генсека Нина Хрущева считает, что угроза ядерной войны во времена правления Никиты Сергеевича была менее реальной, чем сегодня — хотя и ощущалась серьезнее.

«В те годы все-таки это было новое вооружение. И было много свидетелей ужасного его «тестирования» в 1945 году в Японии — атомные бомбардировки США Хиросимы и Нагасаки повергли мир в ужас. В 1962 году ни Хрущев, ни Кеннеди ни в коем случае не собирались применять ядерное оружие», — заявила Хрущева корреспонденту «Газеты.Ru».

close 100% Кубинский лидер Фидель Кастро и председатель Совета Министров СССР Никита Хрущев на трибуне Мавзолея В.И. Ленина. Рядом - Климент Ворошилов и Леонид Брежнев, 1963 год Анатолий Гаранин/РИА «Новости»

По ее словам, из 2023 года ядерная угроза во время Карибского кризиса выглядит менее реальной, чем она казалась тогда.

«Как мы помним, в Советском Союзе об этом кризисе мало знала публика, а в Америке была такая «Черная суббота». Все уезжали в Мексику и так далее, все боялись ядерного холокоста», — напомнила внучка советского генсека.

Однако сегодня, по мнению Нины Хрущевой, ограничений у великих держав нет — все стороны «бряцают и бряцают оружием».

«Если вы помните, Путин даже замолчал, когда у него Валдае в 2022 году спросили, бояться ли нам скорой ядерной войны. Путин сделал такую театральную паузу и вроде как сказал, не бояться, но имел в виду, что надо бояться», — заявила профессор.

Речь идет о ситуации, произошедшей ровно год назад, 27 октября 2022 года. Модератор пленарной сессии «Валдая» Федор Лукьянов спросил у президента, не торопимся ли мы «как мученики попасть в рай» — в ответ Путин сделал вид, что задумался, и взял паузу. «А я специально задумался, чтобы вы насторожились. Эффект достигнут», — улыбнулся президент РФ.

Внучка генсека добавила, что сейчас к ядерной угрозе «относятся, как будто это телешоу, все со всех сторон». У нее сложилось ощущение, что лидеры мировых держав не до конца понимают суть взаимного ядерного уничтожения.

«Разговоров много, а угрозы нет»

Другой точки зрения на проблему ядерной угрозы придерживается председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. В разговоре с «Газетой.Ru» парламентарий заявил, что угроза «ядерного холокоста» однозначно была выше в 1960-х годах.

«Для предотвращения ядерной войны и глобального уничтожения Соединенным Штатам нужно более ответственно отнестись ко своим обязанностям — потому что у них наибольший запас ядерного оружия. А кроме того, они — партнер России по договорному процессу об ограничении стратегических вооружений. Вот если США будут вести себя ответственно, то ядерной войны можно избежать», — считает депутат.

Однако, добавил Картаполов, если США продолжат «вести себя так, как они ведут сейчас», то ситуация с ядерной угрозой может быть хуже, чем в 1960-х.

«Тогда, в годы «холодной войны», была реальная угроза применения ядерного оружия. А сейчас такой угрозы реальной — нет. Разговоров много, а угрозы нет.

Эти ситуации — Карибский кризис и современный нам кризис — рядом не стояли», — добавил парламентарий.

«Выше риск войны из-за всеобщей идиотии»

Третьего мнения придерживается военный историк, писатель Евгений Норин. В разговоре с «Газетой.Ru» он заявил, что сейчас меньше риск намеренного начала ядерной войны — но выше риск войны из-за изменения политической культуры.

«Главное в Хрущеве и Кеннеди — то, что они оба участники Второй мировой войны. Они хорошо понимали, что такое война. Сейчас никто не рассматривает идею специально начать ядерную войну. Сейчас несколько более инфантильный взгляд на политику. Сейчас у политиков зачастую нет привычки договариваться, нет привычки разрешать сложные проблемы.

Сейчас выше риск, что ядерная война в любой точке Земли начнется случайно — из-за цепочки истерических и идиотских решений», — подчеркнул эксперт.

Историк подчеркнул, что бесконтрольная эскалация может начаться «из-за всеобщей идиотии».

«Шанс целенаправленного начала ядерной войны ниже, чем тогда — все согласны, что это харам, оружие последнего шанса и конец света. Но шанс спровоцировать по непредсказуемой глупости ядерную войну сейчас выше, шанс нанести глупый удар выше», — подытожил Евгений Норин.