Прибил к доске и поджег. Екатеринбуржец пытал возлюбленную, чтобы она от него не ушла

В Екатеринбурге мужчина заманил свою девушку в гараж, прибил ее ноги гвоздями к доске, поджег, потушил и заставил везти его в Асбест. 41-летняя Ольга спаслась, специально устроив ДТП, сейчас она находится в реанимации с ожогами 15-20% тела. Нападавший задержан, ему предъявлены обвинения: по версии следствия, он хотел увезти женщину в лес и «расправиться с ней» из-за ревности. Сама пострадавшая заявила, что сожитель «истязал ее, чтобы она не уходила». Подробности – в материале «Газеты.Ru».

Житель Екатеринбурга прибил ноги своей девушки к доске и поджег ее, после чего потушил и заставил отвезти его в Асбест, сообщил Telegram-канал Baza.

По данным канала, 23 октября между 41-летней Ольгой и ее молодым человеком, 31-летним Олегом Щеголихиным произошла размолвка, из-за чего женщина ушла из дома, заявив, что будет ночевать у своей матери, и отключила телефон. Через несколько дней после ссоры мужчина встретил возлюбленную на улице. Предложив пообщаться в укромном месте, он заманил Ольгу в гараж и начал ее избивать.

Женщина пыталась сопротивляться, однако нападавший взял молоток и прибил ее ступни гвоздями к доске, найденной в гараже. Через некоторое время он вынул гвозди и потребовал, чтобы Ольга отвезла его в город Асбест, расположенный примерно в 80 км от Екатеринбурга.

Когда пострадавшая отказалась, мужчина облил ее бензином и поджег, однако сразу потушил. После этого Ольга согласилась доставить мужчину в соседний город и села за руль, но при первой возможности устроила ДТП, врезавшись в другой автомобиль, чтобы спасти свою жизнь. Мужчина с места происшествия сбежал, скрывшись в лесу, однако был задержан сотрудниками полиции.

У Ольги обожжены руки, верхние дыхательные пути, шея, лицо и область ягодиц, общая площадь ожога оценивается в 15–20%. Как сообщило издание Е1 со ссылкой на Следственный комитет, скорую помощь на место аварии вызвал второй участник ДТП. В настоящее время женщина находится в реанимации ожогового отделения Городской клинической больницы №40, ее состояние оценивается как тяжелое, передает агентство URA.RU со ссылкой на информированный источник.

Канал Baza также опубликовал видео с места происшествия, на записи запечатлено, как Ольга и нападавший подъезжают к гаражу на автомобиле. На кадрах видно, как мужчина, сидевший на пассажирском сидении, выходит из машины, подходит к двери со стороны водителя, вытаскивает на улицу женщину, бьет ее по лицу и уводит, подталкивая рукой в спину.

Исполняющий обязанности главы свердловского управления Следственного комитета России Анатолий Надбитов сообщил ural.kp.ru, что задержанному предъявлены обвинения в покушении на жизнь девушки. По версии следствия, причиной произошедшего стала «ревность, вспыхнувшая под действием алкоголя».

При этом в СК полагают, что мужчина «решил расправиться» с Ольгой и планировал увезти ее в лесной массив. В настоящее время следственные действия продолжаются.

В пресс-службе екатеринбургского управления МВД сообщили URA.RU, что мужчина напал на возлюбленную, так как не хотел расставания.

«Как пояснила сама пострадавшая, сожитель на почве личной неприязни жестоко истязал ее, чтобы она не уходила от него», – заявили в управлении.

По данным МВД, обвиняемый работает сварщиком, ранее он уже был неоднократно судим за побои, умышленное причинение вреда здоровью, кражи, хищение имущества, угон автомобиля и пьяное вождение. Как сообщает ural.kp.ru, мужчина был трудоустроен нелегально, а гараж, где он пытал пострадавшую, принадлежит автосервису.