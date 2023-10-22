В детдоме под Омском воспитанницы издевались над сверстницей. Возбуждено уголовное дело

Следственный комитет возбудил уголовное дело о халатности работников детского дома в Омской области. Воспитанница учреждения избила сверстницу, которая опоздала на ужин. После этого она заставила пострадавшую мыть унитаз голыми руками. Другие воспитанники наблюдали за происходящим и снимали это на видео, которое затем разлетелось в социальных сетях. Подробнее о произошедшем читайте в материале «Газеты.Ru».

В детском доме Омской области воспитанница избила и унизила девочку. Все происходящее подростки сняли на камеру мобильного телефона. Позднее запись распространилась в социальных сетях, и на нее обратили внимание сотрудники правоохранительных органов. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Полицейские предоставят доклад о ходе расследования в центральный аппарат СК, сообщает пресс-служба ведомства в Telegram-канале.

По предварительным данным, инцидент произошел в учреждении «Большеуковский дом детства». Подозреваемыми в преступлении стали работники детского дома, их обвиняют в халатности. В распоряжении следователей есть информация, что избиение девочки было отнюдь не единственным случаем. Сейчас сотрудники правоохранительных органов изымают видеоматериалы и допрашивают участников конфликта.

Заставили мыть туалет голыми руками

Инцидент произошел 15 октября, однако в социальных сетях он распространился через неделю — 22 октября, после того как его опубликовал юрист и правозащитник Никита Сорокин в своем Telegram-канале.

На кадрах видно, что девушка-подросток, предположительно староста группы, подбегает к своей ровеснице, заталкивает ее в комнату и дает ей пощечину. По всей видимости, конфликт произошел из-за того, что потерпевшая на час опоздала на ужин. Староста спросила, где она была, однако ответ «гуляла в парке» ее не устроил.

Во время их разговора воспитанница много раз бьет сверстницу по лицу. На кадрах присутствуют и другие несовершеннолетние разного возраста.

После разговора нападавшая заставляет пострадавшую идти мыть туалет. Она заталкивает ее в кабинку и говорит, что унитаз нужно мыть руками. Воспитанница попросила тряпку. В это время нападавшая хватает ее за голову и наклоняет к унитазу, грозясь окунуть. После этого девушка засовывает голую руку в унитаз и начинает его мыть. Затем они повели ее к другому туалету, в котором не смывались фекалии. Воспитанники не разрешили девушке взять ершик или туалетную бумагу. Нападавшая снова несколько раз ударила сверстницу по лицу, а затем схватила ее за голову и опять грозилась окунуть в унитаз.

Воспитанники детского дома заставили пострадавшую взять фекалии голой рукой и перенести их из одного унитаза в другой. На этом видео обрывается, однако участники произошедшего говорили о том, что заставят девушку убирать все кабинки. Кроме этого, они упомянули некую Ангелину, которая подверглась такому же наказанию.

Губернатор Омской области Виталий Хоценко поручил организовать проверку в детских домах по всему региону.

«К детям в понедельник будут направлены психологи из областного Центра поддержки семьи, чтобы помочь им справиться со стрессом», — добавил губернатор.

Детский омбудсмен Омской области Елизавета Степкина в разговоре с изданием «Подъем» сказала, что пострадавшую девушку переведут в другое учреждение Омской области. Она добавила, что 23 октября в детском доме проведут проверку, выводы сделают после нее.

Нападавшая уже имеет судимость

Глава минобразования Омской области Иван Кротт в беседе с «Газетой.Ru» сказал, что зачинщица конфликта имеет условную судимость. Она и раньше проявляла агрессию к другим воспитанникам.

«Подобный инцидент произошел впервые. Специалисты министерства образования Омской области, уполномоченный по правам ребенка Омской области при посещении организаций для детей-сирот и при проведении регулярных проверок таких учреждений всегда общаются с воспитанниками. Дети в Большеуковском доме детства всегда открыты, и ранее не было никаких признаков наличия подобных взаимоотношений в детском коллективе. Психологами центра поддержки семьи также регулярно проводится диагностика на предмет психологической безопасности в детско-взрослом коллективе. Сигналов по итогам ее проведения не было ранее в этом доме детства», — сказал Кротт.

Чиновник уточнил, что к проверке будут подключены психологи центра поддержки семьи, общественники и общественные организации. Они намерены выяснить, были ли подобные ситуации в детском доме ранее.

«Будет проведен мониторинг психологической защищенности детей в учреждении с привлечением психологов центра поддержки семьи. К проверке подключим и общественников, общественные организации. Необходимо усиление профилактической работы с участницами инцидента, так как все девочки состоят на профилактическом учете, в том числе на учете в полиции. Более того, воспитанницы прибыли в этот дом детства недавно, и уже состояли на профилактическом учете, в том числе имея условную судимость за кражу», — пояснил Кротт.

Исполняющая обязанности директора детского дома рассказала Кротту, что заметила у воспитанницы признаки агрессии.

«Руководитель отмечает, что девочка, имеющая условную судимость, она же главная зачинщица, при поступлении в дом детства агрессивно вела себя по отношению к другим детям, однако сейчас ситуация изменилась, и девочка поддается воспитанию. В последнее время в доме детства работали над восстановлением ее мамы в родительских правах», — отметил Кротт.

Воспитатели детдома избивали детей

Бывший воспитанник «Большеуковского дома детства» в Омской области рассказал «Газете.Ru», что воспитатели прибегали к физическому насилию в отношении воспитанников, однако конфликтов между детьми он не наблюдал.

«Замдиректора Волкова Людмила Ивановна закрывала глаза на то, что они (воспитатели — «Газета.Ru») били детей. Меня били, брата моего, много кого. Сами воспитатели в унитаз головой окунали детей. Я сам иногда плохо себя вел, огрызался, матерился. Потому что они психику так ломают всем детям. Ребенок может огрызаться, материться, уроки не сделать — они могут в «психушку» отправить за это. Тарелку с едой мне об голову разбивали, корзинку с хлебом об голову мне ломали. А когда проверка приезжала — они постельное [белье] нам новое [стелили], заставляли все мыть, чтобы в группе было чисто. В туалете вообще никогда бумаги не было, а тут положат. Кружки были железные, а как проверка приезжала — ставили стеклянные. И готовили получше, повкуснее, побольше», — рассказал бывший воспитанник.

По словам мужчины, когда он с братом только приехал, их кормили более-менее, а затем им стали выдавать маленькие порции.

«Нам приходила, например, целая туша говядины. Повар и директор брали это мясо и между собой делили. Нам рассказывали, ну мы и сами это видели — подглядывали в столовой. Они всегда после работы уходят с целыми пакетами. То мясо забирают, то хлеб возьмут, то молоко, то еще что-нибудь. Обделяли нас по полной», — сказал он.

Бывший воспитанник говорит, что в детском доме были и хорошие воспитатели, которые с теплотой относились к детям и угощали их конфетами. Однако замдиректора за это на них кричала.