Планета Ставрополье: не только минеральные воды

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Более 17 миллионов лет назад со дна древнего Сарматского моря, бушевавшего на территории Ставрополья, поднялась гора. Сегодня она отличается от своих сестер: у горы нет вершины, и по форме она больше похожа на трапецию с широким плоским верхом. Это Стрижамент – наивысшая точка ставропольской возвышенности. Если выехать из Ставрополя в сторону Невинномысска, она вскоре покажется слева от дороги.

Еще в суворовские времена на горе была построена земляная крепость, на французский манер – ретраншемент. Местные из непонятного иноземного слова сделали свое и связали его с особенностями горы, на вершине которой «ветер так и стрижет». Так и получилось слово «стрижамент». За столетия погода там не сильно поменялась: из-за сильного ветра зимой даже не рекомендуется посещать заказник. Идеальное время – с мая по октябрь.

Склоны горы почти сплошь покрыты буковым лесом, есть тут столетние великаны, имеющие толщину в два-три обхвата и высоту в 30 и более метров. Это самый большой массив восточного бука в России, во многих местах деревья так перевиты лианами, что сливаются в непроходимую чащу.

У подножья деревьев сплошные заросли папоротника очень редкого реликтового вида — сколопендрового листовика – почти в рост человека. Из-под земли бьют родники, нагромождения камней покрыты слоем зеленого бархатистого мха, а на плоской вершине горы сохранилась целинная степь. Здесь сохраняют краснокнижные растения и разводят редких пятнистых оленей. Кроме того, здесь водятся волки, шакалы и лисы.

Ученые регулярно находят на Стрижаменте следы скифских и сарматских поселений, в свое время гора была облюбована хазарами, и, судя по некоторым источникам, тут обитали даже гунны.

Найти следы древних поселений может любой путешественник, на Стрижаменте работает несколько маршрутов: для тех, кто предпочитает короткие путешествия, и для любителей затяжных пеших прогулок – до 12 километров в одну сторону. Излюбленные места туристов находятся на северном склоне, где и стартует туристическая тропа. Если идти по ней не сворачивая, заблудиться невозможно. По пути есть несколько остановок и информационные стенды, так что участие экскурсовода не требуется.

Одна из остановок на Стрижаменте – Каменный хаос. Он появился в этом месте больше двух тысяч лет назад, когда Эльбрус еще был активным. Во время одного из извержений обрушилась большая известняковая плита, и образовалось нагромождение огромных валунов. Длина Каменного хаоса превышает один километр, а ширина – 200 метров, глыбы высотой до 10 метров образуют гроты и пещеры.

По легенде, сто лет назад в одну из пещер Хаоса был спрятан огромный клад. Но проверить это невозможно: чтобы до богатств никто не добрался, вход в нее был взорван.

Но есть сокровище, доступное каждому путешественнику! Благодаря горе Стрижамент появилась одна из визитных карточек региона — одноименная настойка, в которую входит более десяти видов трав – это мята, мелисса, зверобой, донник, полынь, душица и другие растения. Рецепт был изобретен в 1977 году и, как говорят ценители, это вкуснейший подарок, который можно привезти со Ставрополья.