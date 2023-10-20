Планета Ставрополье: не только минеральные воды

Перекресток миров
Ставропольский край расположился на границе между Европой и Азией. Вы ни на секунду не забудете об этом, знакомясь с историей и географией этих мест. Сможете побывать сразу в двух частях света, между Россией и Кавказом, между горами и степью, между Каспийским и Черным морями.
Строго говоря, у географов и историков до сих пор нет единого мнения о том, где находится Ставропольский край – в Европе или Азии. Одни исследователи проводят границу между двумя частями света по Кумо-Манычской впадине и тогда Ставрополье оказывается в Азии. Другие эту границу располагают по Главному Кавказскому хребту, и тогда край – это уже Европа. Но есть на территории Ставрополья место, которое буквально ставит точку в этих спорах.
В городе Нефтекумске установлена стела – здесь 45 параллель северного полушария пересекает 45 меридиан восточной долготы. В этом месте и обозначена граница между Европой и Азией. И если обойти стелу кругом, можно совершить путешествие из одной части света в другую и обратно.
Такая «кругосветка» может служить символом любого путешествия по Ставрополью. Ведь здесь можно найти все – от следов доисторических животных до артефактов древних цивилизаций, от вечной мерзлоты до знойной пустыни, от подземных святилищ до полетов под облаками.
А еще, если верить преданиям, на Ставрополье золотые клады ждут на каждом шагу, нужно лишь поискать.
Лучше гор могут быть только горы....
Более 17 миллионов лет назад со дна древнего Сарматского моря, бушевавшего на территории Ставрополья, поднялась гора. Сегодня она отличается от своих сестер: у горы нет вершины, и по форме она больше похожа на трапецию с широким плоским верхом. Это Стрижамент – наивысшая точка ставропольской возвышенности. Если выехать из Ставрополя в сторону Невинномысска, она вскоре покажется слева от дороги.
Еще в суворовские времена на горе была построена земляная крепость, на французский манер – ретраншемент. Местные из непонятного иноземного слова сделали свое и связали его с особенностями горы, на вершине которой «ветер так и стрижет». Так и получилось слово «стрижамент». За столетия погода там не сильно поменялась: из-за сильного ветра зимой даже не рекомендуется посещать заказник. Идеальное время – с мая по октябрь.
Склоны горы почти сплошь покрыты буковым лесом, есть тут столетние великаны, имеющие толщину в два-три обхвата и высоту в 30 и более метров. Это самый большой массив восточного бука в России, во многих местах деревья так перевиты лианами, что сливаются в непроходимую чащу.
У подножья деревьев сплошные заросли папоротника очень редкого реликтового вида — сколопендрового листовика – почти в рост человека. Из-под земли бьют родники, нагромождения камней покрыты слоем зеленого бархатистого мха, а на плоской вершине горы сохранилась целинная степь. Здесь сохраняют краснокнижные растения и разводят редких пятнистых оленей. Кроме того, здесь водятся волки, шакалы и лисы.
Ученые регулярно находят на Стрижаменте следы скифских и сарматских поселений, в свое время гора была облюбована хазарами, и, судя по некоторым источникам, тут обитали даже гунны.
Найти следы древних поселений может любой путешественник, на Стрижаменте работает несколько маршрутов: для тех, кто предпочитает короткие путешествия, и для любителей затяжных пеших прогулок – до 12 километров в одну сторону. Излюбленные места туристов находятся на северном склоне, где и стартует туристическая тропа. Если идти по ней не сворачивая, заблудиться невозможно. По пути есть несколько остановок и информационные стенды, так что участие экскурсовода не требуется.
Одна из остановок на Стрижаменте – Каменный хаос. Он появился в этом месте больше двух тысяч лет назад, когда Эльбрус еще был активным. Во время одного из извержений обрушилась большая известняковая плита, и образовалось нагромождение огромных валунов. Длина Каменного хаоса превышает один километр, а ширина – 200 метров, глыбы высотой до 10 метров образуют гроты и пещеры.
По легенде, сто лет назад в одну из пещер Хаоса был спрятан огромный клад. Но проверить это невозможно: чтобы до богатств никто не добрался, вход в нее был взорван.
Но есть сокровище, доступное каждому путешественнику! Благодаря горе Стрижамент появилась одна из визитных карточек региона — одноименная настойка, в которую входит более десяти видов трав – это мята, мелисса, зверобой, донник, полынь, душица и другие растения. Рецепт был изобретен в 1977 году и, как говорят ценители, это вкуснейший подарок, который можно привезти со Ставрополья.
Брык – чудеса под землей
Недалеко от дороги между Ставрополем и Кавминводами высится гора Брык. Когда-то здесь был берег Сарматского моря, его следы до сих пор можно встретить, прогуливаясь по склону, который состоит из останков панцирей древних моллюсков. Название горы объясняет предание: говорят, что в незапамятные времена татарский хан Султан «брыкнулся» вместе с конем с вершины этой горы.
Семисотметровый Брык издавна привлекает ученых и исследователей. Путешественникам же интересна гора тем, что в здешних окрестностях находится скрытое от посторонних глаз святилище, которое активно использовалось людьми прошлых эпох.
В пещеру ведет узкий лаз, напоминающий лисью нору, в него необходимо забраться и проползти несколько метров по-пластунски, только после этого можно будет встать в полный рост. За подземным лазом открываются вырубленные в песчанике коридоры с небольшими кельями по обе стороны от прохода. Потолки покрыты многолетним слоем черной копоти, в конце одного из коридоров расположен алтарь с уступами и нишами для икон. Здесь находился древний пещерный монастырь первых кавказских христиан.
На стене в неприметном месте обнаружен грубый барельеф с изображением человеческого черепа. Считается, что до того, как пещерой стали пользоваться христиане, она скорее всего служила тоннельной гробницей – так было в эпоху неолита или в начале бронзового века. О том, что гора служила местом отправления культа, говорят и заросли кузмичевой травы – компонента Сомы – ритуального напитка скифов и сарматов.
Брык видел караваны, двигавшиеся по Великому шелковому пути, одна из дорог которого пролегала, как доказали ученые, вдоль реки Калаус и шла в сторону Пятигорья. До сих пор у местных жителей бытует поверье о несметных сокровищах, зарытых где-то в окрестностях горы.
Змейка и ее семья
Миллионы лет назад на месте, где сейчас расположены Кавказские Минеральные Воды, кипели вулканы. В результате подземных толчков, взрывов и извержений лавы образовались 17 гор – лакколитов Кавказских Минеральных Вод, в числе которых и красавица Змейка. Это самая неприступная и одна из самых больших и красивых гор региона.
Отличительной чертой Змейки являются живописные скалы, над которыми хорошо поработал ветер, и крупные каменные осыпи. Склоны горы, словно свернувшаяся кольцом змея, огибает колесная дорога. Поднимаясь по ней можно встретить каменный «Змеиный бастион» – огромные глыбы весом в десятки тонн, скатившиеся по склону и застывшие среди стволов деревьев.
Некоторые скалы завораживают своей красотой, они вполне могли служить местом для отправления древних религиозных ритуалов. Например, «Истукан», напоминающий своими очертаниями каменных исполинов острова Пасхи. Скала достигает 100 метров в высоту и смотрит строго на север.
Культовое значение мог иметь и «Чертов палец», расположенный на юго-восточном склоне горы. Сегодня эту скалу видно с федеральной трассы «Кавказ» на всем протяжении от Минеральных Вод до поселка Новотерский. Окрестности «Чертова пальца» – это излюбленное место скалолазов и туристов. Однако нужно быть осторожным: неопытных альпинистов время от времени приходится снимать со скалы с помощью МЧС.
Со склонов Змейки и особенно с ее вершины открывается грандиозная панорама Кавказских Минеральных Вод. Как на большом макете застыли вулканические горы – Лысая, Машук, пятиглавый царь Бештау, сестры Джуца и Юца, их братец Золотой Курган, кавминводский «зверинец» – Бык, Верблюд. И, конечно, отсюда видна белоснежная цепь гор Главного Кавказского хребта и великан Эльбрус.
Многие растения и животные, обитающие на Змейке, занесены в Красную книгу Ставропольского края. Здесь можно встретить зайца, лису, волка, кабана, косулю и других лесных жителей.
Под Змейкой много мест, где некогда располагались древние поселения различных эпох. Чаще всего в недрах прилегающих к горе холмов находят предметы, относящиеся к VI-XII векам нашей эры. Именно тогда на Кавказе существовало аланское государство, которое было уничтожено в XIV веке татаро-монголами. В окрестностях горы есть и скифские захоронения.
Юца зовет в полет
Гора Юца – одно из лучших в России мест для пара- и дельтапланеристов, самый известный и посещаемый дельтадром, куда съезжаются спортсмены со всей страны.
Здесь идеальное место для начинающих пилотов: можно пройти все стадии обучения, отработать начальные упражнения и приобрести навык парения в динамических потоках. Летная жизнь на Юце активно кипит все лето.
По авиационной традиции, самое лучшее время для полетов – раннее утро. После рассвета здесь почти не бывает сильного ветра, но уже формируются благоприятные воздушные потоки, которыми славится этот дельтадром. Жители и гости соседних городов-курортов ежедневно могут видеть в небе необыкновенное по своей красоте зрелище – десятки разноцветных парапланов и дельтапланов, парящих в небе.
Пилотам тоже есть на что посмотреть, ведь сверху открывается невероятная панорама гор и облаков. Сама Юца также интересна для исследования. Склоны горы интенсивно рассечены оврагами и балками. В нижней части расположены три крупных тела травертинов – это отложения известняковой горной породы. Мощность пластов достигает 20 метров – это свидетельствует о том, что в прошлом здесь били источники углекислых минеральных вод.
На южном склоне Юцы до сих пор действует пресный родник, температура которого может достигать 90 градусов Цельсия. В XIX веке вода из этого источника по водопроводу подавалась в Пятигорск.
Большой каньон у «Белой мечети»
Название «Беломечетская» заставляет трепетать душу многих бывалых туристов. Одноименная станица расположена в Кочубеевском округе, ее название произошло от древней достопримечательности – башни из белого камня на берегу Кубани.
Сооружение называют «Белой мечетью», но на самом деле это остатки средневекового оборонительного сооружения городища Аджи-Кале. Ученые до конца не выяснили истинное назначение башни, например, споры о ее возможном зороастрийском происхождении ведутся до сих пор.
Окрестности Беломечетской называют «палеонтологическим музеем под открытым небом». Так в 1961 году Российская академия наук назвала станичный песчаный карьер. И не случайно. Ученые обнаружили неподалеку от станицы, редчайшие останки древних обитателей этих мест. Были найдены кости динотериев и платибелодона – древнейшего мастодонта с недоразвитым хоботом и сросшимися наподобие «черпака» нижними бивнями. Из копытных обнаружены: трехпалая лошадка анхитерий, древний носорог, кубанохероус – огромная свинья с рогом на лбу, весившая более 500 килограмм, кавказотерий – загадочное копытное, промежуточное звено между лошадью и носорогом. Также были найдены остатки трубкозуба, предков оленей, антилоп, гиен, россомах и специфического крупного хищника – собакомедведя амфициона. Сегодня они хранятся в Палеонтологическом музее РАН в Москве.
Рядом со станицей находится знаменитый Беломечетский каньон, из-за отсутствия длительных дождей он высох, и на каменистых уступах появился «дракончик» – достопримечательность, которую любят фотографировать туристы. Это скальная порода, обмытая водой, которая своей округлой формой напоминает волшебное существо, свернувшееся калачиком.
Сейчас в каньоне растут деревья, но зияющая пропасть все равно позволяет понять, какой водный поток был необходим, чтобы проточить многометровый слой породы. Сам каньон таит множество сюрпризов для пешего туризма. Левый склон вдоль Кубани, ведущий к каньону, очень крутой и высокий, дорога по нему узкая, спускаться в ущелье нужно соблюдая предельную осторожность.
Однако трудный спуск того стоит, ведь в результате путешественники оказываются на самом дне древнего Сарматского моря, среди грандиозных обрывов, спрессованных из миллиардов ракушек и других останков древней морской фауны. По своим масштабам, говорят бывалые путешественники, Беломечетский каньон не так уж много уступает Большому каньону реки Колорадо в США.
Буденновск: наследие Золотой орды и степная экзотика
С окрестностями Буденновска связано много сказов и легенд. Говорят, что в I веке здешние места посетил Апостол Андрей Первозванный, проповедовавший учение Христа. Позднее через Ставрополье пролегал Великий Шелковый путь: крупным торговым центром времен Золотой Орды был город Маджары, расположенный на территории сегодняшнего Буденновска. Здесь пересекались несколько дорог, ведущих из Предкавказья в Закавказье, на Нижнюю Волгу и Русь, в Среднюю Азию и Китай, а также на запад к Черному морю.
В Маджарах был построен водопровод, чеканили свои золотые и медные монеты, а по великолепию дворцов город мог поспорить с Бухарой и Самаркандом. В 1380 году хан Мамай отправился на Русь именно из этого города – знаменитый поход окончился поражением Золотой орды.
Самая популярная легенда Буденновска связана с озером Буйвола. Сейчас его протяженность составляет более семи километров, а максимальная ширина – 1,6 километра. Говорят, что в XIV веке в озере затонула перевозившая золото повозка, в которой ехал то ли сам Тамерлан, то ли просто богатый купец. Была зима, и лед не выдержал тяжести драгоценного груза, который так и не удалось найти до сих пор.
С озером связана и более современная «легенда» – это яхт-клуб, экзотика для степного Ставрополья. Занятия парусным спортом для подростков здесь проходили еще в 1970-90-е годы. В наши дни возрожденный клуб не раз становился победителем конкурсов Фонда президентских грантов – в 2019, 2020, 2021 и 2023 годах. Помимо парусного и водно-моторного спорта здесь занимаются сапсерфингом, кайтсерфингом и виндсерфингом. Территория клуба открыта для свободного посещения туристов.
Георгиевск: исторический форпост и уникальная вода
«Такой-то царь, в такой-то год Вручал России свой народ…», такими словами описал Михаил Лермонтов историческое событие, которому как раз исполнилось 240 лет.
24 июля 1783 года в крепости Святого Георгия Победоносца (современный город Георгиевск), которая на тот момент являлась южным форпостом России, был подписан Георгиевский трактат – Договор о добровольном вхождении Восточной Грузии под покровительство Российской империи.
В 1983 году в знак дружбы между российским и грузинским народами в сквере по улице Горийская была установлена стела. «Памятник этот посвящается 200-летию трактата дружбы между народами Грузии и России. Другу верный друг поможет, не страшит его беда, сердце он отдаст за сердце, а любовь – в пути звезда», – высечено на стеле с одной стороны. «Здесь в Георгиевске послами грузинского царя Ираклия Второго и всероссийской императрицы Екатерины Второй в 1783 году подписан трактат дружбы. Справедливый сказ навечно высечен на камне так: кто себе друзей не ищет, самому себе он враг», – с другой.
Однако сегодня Георгиевск гораздо больше известен бальнеологической водолечебницей. Она расположена на правом берегу реки Подкумок в живописной лесной местности на окраине города. Для лечения используется уникальный йодобромный источник с высоким содержанием минеральных соединений – 17,7 грамма сухого вещества на один литр. По лечебным свойствам георгиевской воде нет альтернативы ни на Кавказских Минеральных Водах, ни на всем Северном Кавказе. По химическому составу она не имеет аналога в стране.
История воды в Георгиевске началась летом 1960 года: в шести километрах от города геологи искали нефть, но из скважины вырвались подземные термальные воды. Температура источника составляет 60-74 градуса по Цельсию. Сегодня здесь лечат практически весь спектр заболеваний – от поражений сердечно-сосудистой системы до проблем с кроветворением. Положительный терапевтический эффект сохраняет в течение шести-двенадцати месяцев.
Многоликое Ставрополье
Ставрополье умеет быть разным. Например, на горе Развалка в Железноводске есть пещера вечной мерзлоты. Температура в этом удивительном месте не поднимается выше +1 градуса круглый год, что совсем нетипично для южного региона. Ученые до сих пор не нашли объяснения этому явлению. Одновременно на территории Ставрополья можно наблюдать и совершенно противоположный феномен – это «прикаспийская Сахара».
В Нефтекумском округе расположено небольшое по величине природное образование из песчаных барханов – реликтовые остатки берегов древнего Хвалынского моря. «Прикаспийской Сахарой» эти места называют за необыкновенное сходство с самой известной пустыней мира. Летом жара выжигает здесь всю растительность, зимой свирепствуют пронизывающие ветра и жестокие морозы. За год выпадает не более 300 миллиметров осадков, а это почти столько, сколько у границ настоящей Сахары.
Тысячи лет эта степь между Тереком и Кумой была «диким полем» – пристанищем для кочевых племен. Сегодня это благословенная земля, на которой разводят тонкорунных овец.
Геологи, нефтяники, бурильщики исследовали эту землю с конца сороковых годов, 70 лет назад они впервые пробурили скважину, из которой струей забила нефть. Сегодня на этом месте в Нефтекумске установлен памятник «Нефтяная струя».
Говорят, именно с добычи «черного золота» на Ставрополье ведет свое начало вся топливная энергетика страны.
Услышать, увидеть, наполниться
Пришло время открыть для себя туристическое Ставрополье. Чистый воздух, здоровый климат, обилие минеральных вод создали региону широкую славу. Отдых здесь не зависит от времени года – приехать можно в любой сезон.
Влюбиться в Ставропольский край легко. Достаточно просто побывать в одном из курортных городов или пройтись по заповедным туристическим тропам. Главное, здесь каждый найдет идеальный для себя маршрут. Кто-то захочет покорить вершины Пятигорья, кого-то больше заинтересует гастрономический, оздоровительный, сельский, событийный или этнотуризм – все эти желания в полной мере можно реализовать на Ставрополье.
С недавнего времени копилка интересных мест региона пополнилась самой крупной действующей ветроэлектростанцией России – Кочубеевской ВЭС. Площадь построенного в 2020 году ветропарка составляет 75 гектаров, здесь действуют 84 ветроустановки мощностью 2,5 МВт каждая. Их лопасти подстраиваются под направление ветра и меняют угол разворота. Тысячи путешественников уже пополнили свои фотоальбомы снимками у ветряков. ВЭС как объект промышленного туризма также будет представлена в экспозиции на международной выставке-форуме «Россия» в Москве.
Все это далеко не полный перечень туристических маршрутов и достопримечательностей Ставропольского края. Самые известные места и новые, только набирающие популярность тропы ждут путешественников. Каждый год регион удивляет гостей чем-то необычным и запоминающимся. Поэтому, если вы все еще решаете, где отдохнуть, то смело выбирайте Ставропольский край. Климат, природа, горы и вода здесь творят чудеса.
Спецпроект подготовлен в рамках реализации мероприятий подпрограммы «Развитие туризма и курортов» государственной программы Ставропольского края «Туристско-рекреационный комплекс».