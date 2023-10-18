Японские ученые изобрели «правило пяти секунд». Оно защищает от заражения коронавирусом

Заражение вирусами, которые передаются воздушно-капельным путем, в том числе COVID-19, происходит в течение пяти секунд после контакта человека с источником заражения, выяснили японские ученые. За это время они советуют успеть соблюсти меры предосторожности — задержать дыхание и отойти от источника инфекции минимум на расстояние одного метра. Эти меры предосторожности могут практически свести на нет риск заражения. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Заражение за пять секунд

Группа японских ученых из университета Цукуба и Международного Тихоокеанского университета разработали правило пяти секунд, которое препятствует заражению COVID-19, гриппом и другими респираторными заболеваниями. Результаты исследования опубликовали в научном журнале Scientific Reports.

Ученые изучили скорость движения мельчайших частиц, которые выделяются изо рта человека во время дыхания и при разговоре. Вероятным временем заражения коронавирусом, гриппом или другим похожим заболеванием при контакте с источником заражения оказалось пять секунд.

В течение этого времени заражение наступает как на свежем воздухе, так и в закрытых пространствах. При этом быстрее инфицирование происходит в хорошо вентилируемом помещении.

Как ученые нашли «правило пяти секунд»

Для проведения исследования использовали лазерный лист и высокоскоростную камеру. В ходе экспериментов применили специальный прибор, который позволяет получить изображение, демонстрирующее скорость распределения молекул жидкости в воздухе.

Исследователи имитировали различные жизненные ситуации, разную скорость перемещения людей, а также учитывали, насколько хорошо осуществляется вентиляция в помещении в ходе исследования.

На основании полученных данных, ученые предложили сократить время близкого контакта при личных встречах до пяти секунд, а также задерживать дыхание при контакте с вероятным носителем вируса, для снижения вероятности передачи COVID-19 воздушно-капельным путем. Также рекомендуют поддерживать физическую дистанцию не менее метра.

Японские специалисты считают, что принятие мер предосторожности в первые пять секунд контакта практически сведут на нет риск заражения вирусом, передающимся воздушно-капельным путем.

Ситуация с COVID-19

18 октября заведующая кафедрой инфекционных болезней взрослых и эпидемиологии Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского университета (СПбГПМУ) Елена Эсауленко рассказала об ожидании в России так называемой тридемии, или тройной эпидемии, — совокупности сезонных вирусов, вирусов гриппа и COVID-19.

На прошлой неделе Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в связи с угрозой COVID-19 призвала всех не защищенных от вируса и сезонного гриппа, особенно людей из группы риска, пройти срочную вакцинацию.

«Люди, которые остаются не защищенными как от COVID-19, так и от сезонного гриппа, особенно наиболее уязвимые и подверженные риску, должны принять любое предложение о вакцинации», — отметили в пресс-службе организации.

Академик РАН, заведующий лабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии факультета естественных наук Новосибирского государственного университета (НГУ) Сергей Нетесов во второй половине сентября рассказал, что интенсивно заражаться COVID-19 и другими респираторными инфекциями россияне начнут в ноябре, когда концентрация людей в закрытых помещениях станет значительно выше.

По данным оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом, за неделю с 9 по 15 октября по всей России коронавирусом заразились 16 852 человека, из которых пришлось госпитализировать 2 776 человек.