Дело об убийстве военкора Владлена Татарского передали в суд

Генеральная прокуратура передала уголовное дело Дарьи Треповой с обвинительным заключением во Второй Западный окружной военный суд. Ее обвиняют в организации теракта, в ходе которого погиб военный корреспондент Влaдлен Татарский. Девушка начала подготовку к преступлению за несколько месяцев до его совершения и сумела втереться к погибшему в доверие. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Генеральная прокуратура РФ сообщила ТАСС, что утвердила обвинительное заключение по уголовному делу Дарьи Треповой. Девушку обвиняют в теракте, в ходе которого погиб военный корреспондент Влaдлен Татарский (настоящее имя — Максим Фомин).

В Генпрокуратуре добавили, что в отношении девушки возбуждено уголовное дело по статьям «Террористический акт, совершенный организованной группой, повлекший умышленное причинение смерти человеку, значительный имущественный ущерб, а также наступление иных тяжких последствий», «Незаконное приобретение, передача, хранение, перевозка, ношение взрывных устройств, совершенные организованной группой», «Приобретение, хранение, перевозка заведомо поддельного водительского удостоверения с целью облегчить совершение другого преступления».

Обвинение также предъявлено знакомому Треповой Дмитрию Касинцеву. В его отношении возбуждено уголовное дело по статье «Заранее не обещанное укрывательство особо тяжкого преступления».

«После вручения копий обвинительного заключения уголовное дело будет направлено во Второй Западный окружной военный суд для рассмотрения пo существу», – отметили в Генпрокуратуре.

Следствие продолжает устанавливать личности соучастников Треповой.

Организация теракта

Следствие установило, что Трепова стала участником террористической группы, по причине не согласия с проведением российской армией СВО на Украине. Активисты решили организовать теракт, чтобы оказать давление на российские власти.

Террористическая группа разработала для Треповой легенду и отправила ее втираться в доверие к организаторам патриотических мероприятий. Так, девушка попала в московскую книжную лавку «Листва», которая стала одной из площадок по поддержке СВО. В своем Telegram-канале организация сообщила, что 3 марта этого года Трепова пришла к ним в лавку, но не в питерское отделение, а в московское, и представилась художницей Настей. Это подтверждают кадры с камер видеонаблюдения.

Она была активной, фотографировалась внутри помещения, общалась с продавцом и показывала ему свой Telegram-канал z-тематики. Как было установлено позднее, канал создали в 2021 году, но патриотической тематики он стал поддерживаться только в декабре 2022. Есть предположение, что именно тогда и началась подготовка к теракту. Там публиковали посты в поддержку СВО и делали репосты из других каналов.

В день посещения лавки Трепова долго листала книги Татарского, купила два шоппера, потрогала косоворотки. Затем девушка предложила администрации нарисованные ею открытки, прибыль от продажи которых пошла бы на помощь российским военным. Сначала они отказались, так как рисунки были плохого качества, однако 27 марта она снова вернулась в лавку с доработанными открытками. Тогда уже администрация взяла 40 штук на благотворительную продажу.

Около входа Трепова сфотографировала свои открытки на фоне помещения и опубликовала пост об этом в Telegram-канале, однако после совершения теракта она его удалила. Кроме этого, она переписывалась с администрацией лавки. Эти сообщения также исчезли.

После произошедшего организация решила проверить свои отделения на предмет заложенных бомб и жучков, а затем усилила систему охраны.

По версии следствия, Трепова несколько раз посещала патриотические мероприятия с участием военкора и блогера Влaдлена Татарского, где втиралась к нему в доверие.

Теракт в кафе

2 апреля этого года в кафе на Университетской набережной Санкт-Петербурга Татарский проводил встречу со своими сторонниками из клуба «Кибер Z фронт». Туда же пришла и Трепова. Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как девушка входит в кафе. Она держала в руках что-то вроде статуэтки.

Во время встречи Трепова задала Татарскому вопрос, он ее узнал и назвал Настей. Она сказала, что хочет передать ему подарок. На кадрах, опубликованных Telegram-каналом Shot, военкор называет статуэтку золотым Владленом. Когда он берет ее в руки, происходит взрыв. Девушка первой уходит с места преступления.

Во время взрыва пострадали посетители кафе: 40 человек были ранены сколками, среди них — трое несовершеннолетних.

Следствию удалось выяснить местоположение Треповой лишь на следующий день, ее оперативно задержали. Как оказалось, после совершения теракта она специально отрезала волосы. Девушка пряталась в квартире своего знакомого — Дмитрия Касинцева. Полицейские опрашивали его, однако он дважды солгал о местонахождении подруги. Более того, следствие установило, что он знал о совершении преступления. По этой причине в его отношении также возбудили уголовное дело.

Во время допроса Трепова призналась в совершении преступления. Следствие считает, что гражданин Украины Юрий Денисов и проживающий на Украине журналист Роман Попков также причастны к организации теракта. Попков признал, что знаком с девушкой, однако утверждает, что не занимался ее вербовкой.

«Трепова пыталась убедить следствие, что якобы не знала о бомбе и думала, что в статуэтке находится устройство для слежения. Однако следственным путем удалось установить, что на самом деле она была осведомлена о том, что передает военкору именно статуэтку со взрывчаткой», — заявил председатель СК РФ Александр Бастрыкин, передает РИА Новости.

В качестве потерпевших по делу проходят 85 человек.

«Я хочу сказать, что безумно сожалею о произошедшем, каждый день я молюсь о здоровье потерпевших», — сказала Трепова.