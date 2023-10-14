«Возмущены этим актом вандализма». В Швейцарии раскрасили монумент российским воинам

Посольство РФ в Берне заявило протест Швейцарии из-за очередного осквернения мемориала сподвижникам полководца Александра Суворова в Андерматте. С комментарием выступила и официальный представитель российского МИД Мария Захарова. Впрочем, пока дипломаты писали свои документы, неравнодушные граждане уже оттерли монумент от краски. Это уже третий случай с мая 2022 года, когда он подвергается атаке вандалов.

Неравнодушные россияне и швейцарцы очистили монумент сподвижникам полководца Александра Суворова в швейцарском Андерматте, который вандалы испачкали краской. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря посольства России в Швейцарии Владимира Хохлова.

«Памятник был очищен инициативной группой соотечественников и швейцарских граждан. Выражаем глубокую признательность всем причастным, благодаря чьим усилиям мемориал принял прежний вид», — говорится в сообщении Владимира Хохлова.

Памятник чистили восемь человек (среди них был президент местного отделения байк-клуба «Ночные волки» швейцарец Рольф Шефлер). Им пришлось поработать над нижней частью монумента – именно ее неизвестные облили синей краской.

Памятник подвергается акту вандализма уже третий раз с мая 2022 года.

Отреагировали российские дипломаты

«Глубоко возмущены этим актом вандализма. Посольство России в Берне заявило решительный протест Федеральному департаменту (Министерству) иностранных дел Швейцарии с требованием принять необходимые меры по выявлению и наказанию виновных», — говорится в комментарии официального представителя МИД России Марии Захаровой.

Она вновь «настоятельно» призвала швейцарские власти обеспечить надлежащую охрану мемориала.

Захарова посчитала нужным напомнить, что русская армия под командованием Александра Суворова внесла значительный вклад в освобождение Конфедерации от наполеоновских войск. «Это было и остается неотъемлемой частью нашей общей истории», — напомнила Захарова.

«Посольство решительно осуждает очередное проявление вандализма в отношении мемориала, который является памятным местом как для российской, так и для швейцарской истории», — заявил Владимир Хохлов.

В память о легендарном переходе через Альпы

Памятник «Доблестным сподвижникам генералиссимуса А. В. Суворова, погибшим при переходе через Альпы в сентябре 1799 года» находится у Чертова моста в ущелье Шолленен в кантоне Ури. Двенадцатиметровый крест напоминает о героизме русской армии, проявившей тактическое мастерство и в суровых погодных условиях на горной дороге и без какого-либо альпинистского снаряжения победившей войска Наполеона. Сооружен в 1898 году на средства князя Сергея Голицына по проекту петербургского архитектора Александра Векшинского. Участок земли площадью около 500 кв. м, на котором установлен монумент, принадлежит России.

В ночь на 12 октября неизвестные нанесли две черные свастики на нижнюю часть памятника, в мае 2022 года его облили желто-голубой краской.