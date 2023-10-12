От штрафов до девяти лет тюрьмы. Как будут наказывать россиян за сбор редких грибов

С сегодняшнего дня, 12 октября, в силу вступила новая статья Уголовного кодекса России. Теперь за уничтожение или повреждение грибов и растений, которые включены в Красную книгу, грозит наказание. Российский президент Владимир Путин еще в апреле подписал эти изменения в УК РФ. О том, какие грибы нельзя собирать и что за это будет, читайте в материале «Газеты.Ru».

С 12 октября сбор краснокнижных растений и грибов в России будет уголовно наказуемым, так как в силу вступила новая статья Уголовного кодекса РФ.

Теперь за умышленное уничтожение, повреждение, незаконную добычу, сбор, приобретение, хранение, перевозку, пересылку или продажу краснокнижных растений и грибов может грозить до девяти лет лишения свободы.

Кроме этого, граждане могут быть привлечены к административной ответственности. Им грозит штраф в размере от двух до пяти тысяч рублей. Должностные лица заплатят от 15 до 20 тысяч рублей. Юридическим лицам грозит штраф в размере от 500 тысяч до миллиона рублей. Также у грибников заберут орудия, которыми они добывали растения, и сами растения.

В законе указано, что наказание ждет только тех, кто собрал редкие грибы с умыслом, а не по незнанию или неосторожности. Сайт KP.ru уточнил, что умыслом посчитают продажу редких грибов или растений с указанием их наименования.

Зачем приняли закон?

Как сообщает РБК, в ноябре 2022 года глава комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников заявил, что за уничтожение редких диких растений предусмотрена только административная ответственность. При этом в УК РФ даны только общие положения: статья 259 (уничтожение критических местообитаний для организмов, занесенных в Красную книгу России) и статья 260 (незаконная рубка лесных насаждений). По этим причинам редкие растения недостаточно защищены. По словам депутата, в некоторых российских регионах, в частности на Дальнем Востоке, Алтае и в Крыму, за последние несколько лет увеличилось число случаев уничтожения краснокнижных объектов растительного мира. Крашенинников предложил бороться с проблемой путем ужесточения наказания.

В апреле этого года депутаты Государственной Думы в третьем чтении приняли законопроект, который подразумевает тюремное заключение за сбор особо ценных растений и грибов, внесенных в российскую Красную книгу или в международные договоры. При этом уточняется, что за повреждение растений по неосторожности наказания не будет.

Раньше уголовная ответственность наступала только при незаконной добыче и обороте краснокнижных животных и рыб. При нарушении этого закона грозит до девяти лет лишения свободы.

Грибы, которые нельзя собирать

Согласно новому законодательству, нельзя собирать те растения, которые находятся на грани вымирания. Под эту категорию подходит шишкогриб хлопьеножковый. Это растение можно употреблять в пищу, но его ножки могут вызвать проблемы с пищеварением, поэтому он считается условно съедобным. Его можно встретить в северном полушарии летом или осенью возле дубов, елей и пихт.

Трутовик лакированный — лекарственный гриб — обитает рядом с погибающими деревьями. Чаще всего его можно встретить на Северном Кавказе, в Волгоградской области, в Ставропольском и Краснодарском краях.

Трутовик зонтичный находят в европейской части России. Он растет на древесине, в том числе на корнях деревьев. Русский черный трюфель обитает в Краснодарском крае, на Кавказе и в европейской части России. Этот гриб распространяют грызуны, олени, кабаны и насекомые, которые едят плодовые тела.

Грибная капуста — это съедобный гриб, который растет на деревьях, вызывая на них желто-бурую или красную гниль. Его чаще видят в таежной зоне России.

Сетконоску сдвоенную можно найти даже в Московской области. Гриб издает запах падали, который привлекает насекомых. Именно они разносят споры растения по местности.

Если предыдущие грибы имели яркий окрас, то редкий Исполин мало отличается от привычных нам грибов. Их легко перепутать и случайно нарушить закон. Исполин растет в Ленинградской и Кировской областях, а также в Красноярском крае. В список редких грибов входят и мухоморы Виттадини и шишкообразный, они встречаются редко.

Полный список растений можно посмотреть в Красной книге. Однако, если не разбираться в грибах, лучше собирать только привычные всем опята, маслята, грузди или белые грибы.