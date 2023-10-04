«Ничего хорошего»: в Сибири оценили предложение Симоньян взорвать в регионе ядерную бомбу

Главный редактор RT Маргарита Симоньян предложила взорвать ядерную бомбу где-то в небе над Сибирью, чем вызвала осуждение в обществе. Депутаты Государственной думы потребовали извиниться перед жителями Сибири. Московский политик Николай Королев написал на Симоньян заявление в Следственный комитет, требуя призвать ее к ответственности. О реакции на слова журналистки читайте в материале «Газеты.Ru».

Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян в программе «ЧТД» предложила осуществить термоядерный взрыв на высоте 100 км над Сибирью, чтобы испытать оружие. Журналистка утверждает, что от этого люди не пострадают, зато из строя выйдут спутники и вся электроника.

«Мы вернемся в какой-нибудь эдак 93-й год — с проводными телефонами. Чудесно же жили. Вот, право, я даже обрадуюсь! Я запрещаю своим детям иметь гаджеты, тогда мне не придется объяснять, почему у всех есть гаджеты, а у них — нет», — заявила Симоньян.

Дискуссии невозможны

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя заявление Симоньян, заверил журналистов, что подобные дискуссии невозможны, так как Россия не выходила из режима отказа от ядерных испытаний.

По словам пресс-секретаря, Симоньян не работает в российских органах власти, поэтому ее утверждения не являются официальной позицией РФ.

«Ничего хорошего во взрывах нет»

Во время пресс-конференции мэр Новосибирска Анатолий Локоть сказал, что прокомментирует высказывание Симоньян как физик по образованию — он окончил физико-технический факультет Новосибирского электротехнического института, а после окончания учебы работал в НИИ электронных приборов. Об этом сообщает НГС.

«Ничего хорошего в наземных термоядерных взрывах нет. Последствия могут сказываться даже не на сотни лет, а на тысячелетия. Потому что образуются неустойчивые элементы, период полураспада которых исчисляется сотнями лет, а некоторые — и тысячей лет», – сказал Локоть.

Мэр Новосибирска добавил, что к проблеме любых взрывов, которые связаны с выделением термоядерной энергии, надо относиться очень ответственно.

Депутаты требуют извинений

Депутат Госдумы Олег Матвейчев в беседе с «Газетой.Ru» сказал, что со стороны Симоньян было бы порядочно и честно извиниться перед жителями Сибири.

«Человек, по всей видимости, не ассоциирует себя с Россией и Сибирью. Для нее Сибирь — это какая-то абстракция. Она не понимает, что для кого-то это родина и что люди там живут, что это великая сокровищница, благодаря которой Россия кормится, существует. Все наши углеводороды, которые обеспечивают нам половину бюджета, — это тоже Сибирь. И это не просто углеводороды, которые где-то там лежат, сами себя добывают. Там вообще-то люди, которые трудятся над этим, огромная инфраструктура и миллионные города стоят, несколько штук», — заявил Матвейчев.

Депутат добавил, что проблема «московских людей» в том, что они заграницу знают лучше, чем Россию.

«Пусть съездит в Сибирь, посмотрит города наши, природу, огромный этот край, который превышает по размерам в несколько раз Европу всю. Я во всех восьми-девяти субъектах Федерации был и скажу, что такого разнообразия, такой красоты, как в России, нет нигде в мире. Для того чтобы Россию любили и считали своим домом, нужно по ней путешествовать. По всей видимости, Симоньян некогда было путешествовать. Она, наверное, в Америке все больше ездила, училась, по Европам ездила, Кавказу, а в Сибири не была никогда», — сказал Матвейчев.

При этом депутат не считает нужным наказывать Симоньян. По его словам, простых извинений будет достаточно.

Извиниться попросила и другой депутат Думы Мария Прусакова. В своем Telegram-канале она опубликовала видеообращение к Симоньян. По ее словам, сибиряки восприняли «как глубокое оскорбление» слова журналистки о взрыве ядерной бомбы над территорией региона только для того, чтобы ее дети не комплексовали в школе из-за отсутствия гаджетов.

«Вы, как минимум, должны извиниться перед жителями всей Сибири, и особенно перед теми, кто и сегодня на протяжении последних нескольких десятилетий страдает от испытаний на Семипалатинском полигоне», — подчеркнула Прусакова.

Депутат порекомендовала журналистке обсуждать на кухне вопросы, в которых она «баба-дура» и не разбирается, а не высказывать их в публичном пространстве.

Депутат и бывший вице-спикер законодательного собрания Красноярского края Алексей Кулеш в разговоре с mk.ru также считает, что высказывание Симоньян выглядит как неуважение к сибирякам.

«Она [Симоньян], безусловно, умна, но в этих словах проскакивает цинизм, снобизм и пренебрежение к тем, кто живет чуть дальше Большого Бульварного кольца», — добавил депутат.

По словам Кулеша, решить проблемы можно и не откатываясь на 30 лет назад. Он утверждает, что подобными высказываниями Симоньян обесценивает профессию.

Симоньян хотят привлечь к ответственности

Оппозиционный активист Николай Королев в своем Telegram-канале написал, что отправил обращения в Следственный комитет и МВД с просьбой проанализировать высказывание Симоньян и привлечь ее к административной или уголовной ответственности.

«Подобные высказывания являются нарушением законодательства РФ, не говоря уже о дикости и несуразности этих заявлений», — заявил Королев.