Штрафы, электронные повестки и отсрочка. Что нужно знать о призыве — 2023

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Осенний призыв в 2023 году продлится с 1 октября до 31 декабря.

Призыву подлежат все граждане России мужского пола от 18 до 27 лет, не пребывающие в запасе и не имеющие отсрочки. В какие войска попадет призывник, зависит от его состояния здоровья и результатов психологического отбора. Служба продлится 12 месяцев.

Для некоторых категорий граждан сроки будут иными:

• жителям сельской местности, занятым на посевных и уборочных работах, будут вручать повестки с 15 октября по 31 декабря;

• жителей отдельных районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей будут призывать на военную службу с 1 ноября по 31 декабря из-за «климатических особенностей» этих территорий;

• педагогам могут присылать повестки только в рамках весенней кампании, т.е. с 1 мая до 15 июля.