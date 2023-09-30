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Общество

Штрафы, электронные повестки и отсрочка. Что нужно знать о призыве — 2023

С 1 октября в России начинается осенний призыв на срочную военную службу

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Артем Геодакян/ТАСС
С 1 октября в РФ начинается осенний призыв, который продлится до 31 декабря. Призывников будут вызывать в военкоматы бумажными и электронными повестками. Тем, кто не явится без уважительной причины, грозит штраф от 10 до 30 тыс. руб. «Газета.Ru» разбиралась, кто может рассчитывать на отсрочку и пошлют ли срочников в зону спецоперации.
1

Кого и когда призовут

Осенний призыв в 2023 году продлится с 1 октября до 31 декабря.

Призыву подлежат все граждане России мужского пола от 18 до 27 лет, не пребывающие в запасе и не имеющие отсрочки. В какие войска попадет призывник, зависит от его состояния здоровья и результатов психологического отбора. Служба продлится 12 месяцев.

Для некоторых категорий граждан сроки будут иными:

• жителям сельской местности, занятым на посевных и уборочных работах, будут вручать повестки с 15 октября по 31 декабря;

• жителей отдельных районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей будут призывать на военную службу с 1 ноября по 31 декабря из-за «климатических особенностей» этих территорий;

• педагогам могут присылать повестки только в рамках весенней кампании, т.е. с 1 мая до 15 июля.

2

Кто не призовут

На срочную службу, помимо уже отслуживших, не будут призывать:

• тех, кто признан негодным или ограниченно годным по состоянию здоровья;

• людей с ученой степенью;

• находящихся под следствием и отбывающих наказание в местах лишения свободы, приговоренных к обязательным или исправительным работам, арестованных, имеющих непогашенную судимость;

• мужчин, чьи отцы или родные братья погибли при исполнении обязанностей военной службы.

Граждане также могут претендовать на альтернативную гражданскую службу (АГС) вместо военной. Она предполагает обычную трудовую деятельность и длится 21 месяц в гражданских учреждениях и 18 месяцев в военных. Проходить АГС могут россияне, чьи убеждения или вероисповедание противоречат несению военной службы, а также представители малочисленных коренных народов, занимающихся традиционными промыслами.

3

Кто получит отсрочку

На отсрочку могут рассчитывать граждане, которые:

• временно не годны по состоянию здоровья;

• очно обучаются в вузе по программам бакалавриата, специалитета и магистратуры;

• воспитывают ребенка без матери или имеют двух и более детей, ребенка-инвалида в возрасте до трех лет или ребенка и жену на сроке беременности не менее 22 недель;

• служат в силовых структурах, в том числе в органах внутренних дел и принудительного исполнения, в МЧС, нацгвардии, учреждениях уголовно-исполнительной системы, таможенных органах;

• ухаживают за больным близким родственником, о котором больше некому заботиться;

• единственные кормильцы в семье или опекуны и попечители несовершеннолетних родных братьев и сестер;

• сотрудники организаций, выполняющих важные для обеспечения обороны и безопасности страны задачи. Среди них — организации оборонно-промышленного комплекса, работники IT-компаний из государственного перечня, СМИ, операторы связи, а также организации, обеспечивающие стабильность национальной платежной системы и прочие.

4

Чем грозит неявка в военкомат

За неявку в военкомат по повестке в предписанный срок без уважительной причины призывникам грозит штраф от 10 до 30 тыс. руб. При этом не имеет значения, с какой целью была отправлена повестка — чтобы призвать на службу, уточнить данные воинского учета или по другой причине.

Военнообязанным придется заплатить штраф от 1 до 5 тыс. руб., если они не сообщили в военкомат об изменении семейного положения, образования, места работы или учебы и должности или не предоставили сведений о переезде. Если призывник выехал из России более чем на полгода и не пришел в военкомат в указанный в повестке срок, его ожидает штраф от 5 до 15 тыс. руб. За несообщение о выезде с места жительства непосредственно во время призыва придется заплатить от 10 до 20 тыс. руб.

Уклонение от медобследования и умышленная порча или потеря документов воинского учета обернутся штрафами от 5 до 10 тыс. руб.

С 1 октября вырастут штрафы и для работодателей, препятствующих призыву. Это касается тех, кто не вручил своим военнообязанным сотрудникам повестки или не предоставил в военкомат списки тех, кто подлежит постановке на учет. Должностным лицам за это грозит штраф от 40 до 50 тыс. руб., а юридическим — от 350 до 400 тыс. руб.

5

Повестки будут электронными?

Повестки останутся бумажными, хотя дополнительно жителям некоторых регионов РФ могут приходить и в электронном виде в тестовом режиме.

При этом электронная повестка считается врученной по истечении семи дней после ее размещения в личном кабинете гражданина.

6

Попадут ли призывники в зону СВО?

Участие срочников в специальной военной операции (СВО) на Украине не планируется.

«Ни один военнослужащий по призыву не будет направлен в зону специальной военной операции», — заверил представитель главного организационно-мобилизационного управления Генштаба РФ контр-адмирал Владимир Цимлянский.

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