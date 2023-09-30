Штрафы, электронные повестки и отсрочка. Что нужно знать о призыве — 2023

Кого и когда призовут
Осенний призыв в 2023 году продлится с 1 октября до 31 декабря.
Призыву подлежат все граждане России мужского пола от 18 до 27 лет, не пребывающие в запасе и не имеющие отсрочки. В какие войска попадет призывник, зависит от его состояния здоровья и результатов психологического отбора. Служба продлится 12 месяцев.
Для некоторых категорий граждан сроки будут иными:
• жителям сельской местности, занятым на посевных и уборочных работах, будут вручать повестки с 15 октября по 31 декабря;
• жителей отдельных районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей будут призывать на военную службу с 1 ноября по 31 декабря из-за «климатических особенностей» этих территорий;
• педагогам могут присылать повестки только в рамках весенней кампании, т.е. с 1 мая до 15 июля.
Кто не призовут
На срочную службу, помимо уже отслуживших, не будут призывать:
• тех, кто признан негодным или ограниченно годным по состоянию здоровья;
• людей с ученой степенью;
• находящихся под следствием и отбывающих наказание в местах лишения свободы, приговоренных к обязательным или исправительным работам, арестованных, имеющих непогашенную судимость;
• мужчин, чьи отцы или родные братья погибли при исполнении обязанностей военной службы.
Граждане также могут претендовать на альтернативную гражданскую службу (АГС) вместо военной. Она предполагает обычную трудовую деятельность и длится 21 месяц в гражданских учреждениях и 18 месяцев в военных. Проходить АГС могут россияне, чьи убеждения или вероисповедание противоречат несению военной службы, а также представители малочисленных коренных народов, занимающихся традиционными промыслами.
Кто получит отсрочку
На отсрочку могут рассчитывать граждане, которые:
• временно не годны по состоянию здоровья;
• очно обучаются в вузе по программам бакалавриата, специалитета и магистратуры;
• воспитывают ребенка без матери или имеют двух и более детей, ребенка-инвалида в возрасте до трех лет или ребенка и жену на сроке беременности не менее 22 недель;
• служат в силовых структурах, в том числе в органах внутренних дел и принудительного исполнения, в МЧС, нацгвардии, учреждениях уголовно-исполнительной системы, таможенных органах;
• ухаживают за больным близким родственником, о котором больше некому заботиться;
• единственные кормильцы в семье или опекуны и попечители несовершеннолетних родных братьев и сестер;
• сотрудники организаций, выполняющих важные для обеспечения обороны и безопасности страны задачи. Среди них — организации оборонно-промышленного комплекса, работники IT-компаний из государственного перечня, СМИ, операторы связи, а также организации, обеспечивающие стабильность национальной платежной системы и прочие.
Чем грозит неявка в военкомат
За неявку в военкомат по повестке в предписанный срок без уважительной причины призывникам грозит штраф от 10 до 30 тыс. руб. При этом не имеет значения, с какой целью была отправлена повестка — чтобы призвать на службу, уточнить данные воинского учета или по другой причине.
Военнообязанным придется заплатить штраф от 1 до 5 тыс. руб., если они не сообщили в военкомат об изменении семейного положения, образования, места работы или учебы и должности или не предоставили сведений о переезде. Если призывник выехал из России более чем на полгода и не пришел в военкомат в указанный в повестке срок, его ожидает штраф от 5 до 15 тыс. руб. За несообщение о выезде с места жительства непосредственно во время призыва придется заплатить от 10 до 20 тыс. руб.
Уклонение от медобследования и умышленная порча или потеря документов воинского учета обернутся штрафами от 5 до 10 тыс. руб.
С 1 октября вырастут штрафы и для работодателей, препятствующих призыву. Это касается тех, кто не вручил своим военнообязанным сотрудникам повестки или не предоставил в военкомат списки тех, кто подлежит постановке на учет. Должностным лицам за это грозит штраф от 40 до 50 тыс. руб., а юридическим — от 350 до 400 тыс. руб.
Повестки будут электронными?
Повестки останутся бумажными, хотя дополнительно жителям некоторых регионов РФ могут приходить и в электронном виде в тестовом режиме.
При этом электронная повестка считается врученной по истечении семи дней после ее размещения в личном кабинете гражданина.
Попадут ли призывники в зону СВО?
Участие срочников в специальной военной операции (СВО) на Украине не планируется.
«Ни один военнослужащий по призыву не будет направлен в зону специальной военной операции», — заверил представитель главного организационно-мобилизационного управления Генштаба РФ контр-адмирал Владимир Цимлянский.