«Мы вас можем убить в любой момент»: в Москве журналистам и политологу прислали свиные головы

Обозреватель РИА Новости Тимофей Сергейцев нашел у дверей своей квартиры в Москве свиную голову в пакете. Он стал уже третьим сотрудником российских медиа, получившим такую посылку. Как предполагается, страшный подарок получают те, кто занимается активным продвижением прокремлевской позиции в медиа.

Третью голову получил сторонник репрессий на Украине

Вечером 26 сентября свиную голову, завернутую в черный пакет, обнаружил возле двери в свою квартиру Тимофей Сергейцев. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

«Журналист сразу же вызвал полицейских и объяснил, что не очень удивлен: последнее время неизвестные угрожают его жизни и здоровью, рассылают угрозы по почте и звонят на телефон», — говорится в сообщении Telegram-канала Baza. Голову свиньи забрали полицейские.

Тимофей Сергейцев — уроженец Челябинска, работал политтехнологом и написал несколько книг. После начала спецоперации России на Украине против него ввели санкции все страны Евросоюза.

Также Сергейцев написал резонансную публикацию «Что Россия должна сделать с Украиной?». В ней автор излагает свое видение проведения «денацификации», объявленной одной из целью СВО. Среди прочего Тимофей Сергейцев пишет, «значительная часть народной массы» на Украине «является пассивными нацистами, пособниками нацизма». «Они поддерживали нацистскую власть и потакали ей», — считает публицист.

«Дальнейшая денацификация этой массы населения состоит в перевоспитании, которое достигается идеологическими репрессиями (подавлением) нацистских установок и жесткой цензурой: не только в политической сфере, но обязательно также в сфере культуры и образования», — написал в своей колонке Тимофей Сергейцев.

Вторую голову получил политолог, которому угрожали убийством

20 сентября свиную голову обнаружили соседи политолога Константина Сивкова, сообщает РИА Новости.

«Я был в отпуске. Прямо под двери квартиры подкинули свиную голову. Потом мне позвонили и сказали, что это связано с тем, что я неправильно веду себя в информационном пространстве. Они стали требовать от меня, чтобы я отказался от поддержки действий президента России, отказался от поддержки специальной военной операции и наших Вооруженных сил», — сообщил Сивков агентству.

По словам Сивкова, ему даже угрожали убийством.

«Было сказано дословно следующее: «У нас длинные руки, и мы вас можем убить в любой момент, и нам за это ничего не будет», — рассказал Сивков.

Константин Сивков — доктор военных наук, политолог, обозреватель журнала «Военно-промышленный курьер», капитан 1-го ранга, ученый. Участник политических ток-шоу «Место Встречи» на НТВ, «Вечер» с Владимиром Соловьевым, «60 минут» и «Время покажет» с Артемом Шейниным.

Курьер с четырьмя головами

Еще одна голова досталась фотокорреспонденту ТАСС Михаилу Терещенко. 19 сентября ее доставил курьер, которого быстро задержали. При обыске у него нашли еще четыре пакета с головами животных.

Ранее, в апреле, военным экспертам приходили посылки с гипсовыми бюстами, похожими на статуэтку, в которую была заложена взрывчатка на творческом вечере Владлена Татарского. Среди адресатов также были Сергейцев, Сивков и Терещенко.

В марте прошлого года неизвестные подбросили главреду ликвидированной радиостанции «Эхо Москвы» Алексею Венедиктову (признан в РФ иностранным агентом) свиную голову в парике и наклеили на дверь изображение украинского герба с антисемитским термином на немецком языке.

«Они решили запугать меня и мою семью? Меня, которого дудаевские боевики водили на расстрел?» — написал Венедиктов, опубликовав фото головы животного у себя в Telegram-канале.