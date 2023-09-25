Повышение пенсии и штрафы за уклонистов. Что изменится в России с 1 октября 2023

С 1 октября 2023 года в России проиндексируют зарплаты и пенсии военным, силовикам и представителям некоторых других специальностей, например, кассирам, охранникам, водителям и бухгалтерам. Кроме того, теперь для получения гражданства РФ надо будет сдать экзамен по истории России, а получить гражданство в браке с россиянином можно будет только при наличии общего ребенка. Об этих и других изменениях в октябре – в материале «Газеты.Ru».

Индексация зарплат и пенсий

С 1 октября 2023 года на 10,5% увеличатся военные пенсии и оклады сотрудников полиции, органов принудительного исполнения и внутренних дел, Росгвардии, таможни, уголовно-исполнительной системы и федеральной противопожарной службы. Также повышения выплат могут ожидать те, кто проходит военную службу.

Индексация на 5,5% затронет сотрудников госорганов, которые не являются госслужащими. Среди них: кассиры, охранники, водители, бухгалтеры, коменданты и экспедиторы.

На 3% повысят оклады и работникам РЖД — это ожидает и сотрудников, занятых обслуживанием железных дорог, и других специалистов, трудящихся в учреждениях, подконтрольных РЖД, в том числе медицинских и образовательных организаций.

Также выплаты вырастут для пенсионеров, у которых есть иждивенцы — за каждого будет доплата по 2,5 тыс. рублей в месяц.

Новые штрафы уклонистам и их работодателям

С 1 октября за уклонение от воинской службы будут действовать новые штрафы. Так, граждане, не явившиеся в военкомат по повестке без уважительной причины, получат штраф в размере до 30 тыс. рублей. Отвечать за сотрудников-уклонистов будут и работодатели. Теперь за то, что работников не проинформировали о необходимости явки в военкомат, должностные лица будут платить штраф от 40 до 50 тыс. рублей, а юридические — от 350 до 400 тыс. рублей.

Уклонисты не смогут брать кредиты и заключать сделки с недвижимостью, сдавать экзамены на водительские права или продлевать их, ставить и снимать автомобиль с учета.

Новый закон о гражданстве России

С 26 октября 2023 года в силу вступит новый закон № 138-ФЗ «О гражданстве Российской Федерации». Чтобы получить российский паспорт, иностранному гражданину, помимо постоянного проживания на территории РФ, знания русского языка и предоставления необходимых документов, придется изучить историю России и российское законодательство. В какой именно форме эти знания нужно будет подтвердить, пока неизвестно.

При этом порядок получения гражданства для некоторых претендентов будет упрощен. Это касается:

• граждан бывшего СССР и их детей;

• тех, у кого в России проживают близкие родственники с российским гражданством;

• участников госпрограммы по оказанию содействия переселению в РФ соотечественников, проживающих за рубежом;

• лиц, чьи родители, дети, дедушки, бабушки или внуки постоянно проживали на территории, относившейся к Российской империи или СССР (в пределах государственной границы России).

При этом из списка тех, кто может получить российское гражданство по упрощенной схеме, убрали лиц, претендовавших на него после получения разрешения на временное проживание по браку. Теперь, чтобы было меньше фиктивных браков, упрощенно получить гражданство РФ можно, только если в браке есть общий ребенок. До принятия нового закона иностранцы получали российское гражданство упрощенно, если их супруг просто был гражданином и с момента заключения брака прошло не меньше трех лет.

С октября сократятся и сроки рассмотрения заявления о предоставлении гражданства. Теперь, если решение об этом принимают органы внутренних дел, заявление рассмотрят за три месяца. Если дипломатические представительства или консульские учреждения — полгода, если президент РФ — год.

Новые правила будут касаться и лишения гражданства. Теперь, помимо уже закрепленных в законе причин, его могут лишить за дезертирство, призывы к экстремизму и дискредитацию Вооруженных сил РФ.

SWIFT под запретом и новые требования к страховым полисам банковских карт

С 1 октября все банки страны при обработке внутренних переводов перейдут на отечественное ПО и иные сервисы. SWIFT можно будет использовать только для международных операций.

Изменятся и минимальные требованиях к страховым полисам банковских карт. Согласно условиям страховки, держатель карты будет защищен от мошеннических списаний, а не только в случае потери или порчи карты, как это было раньше.