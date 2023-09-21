Затопленный бункер, львы и голубой бассейн: как сейчас выглядит дача Сталина

3 ноября усадьбу «Липки-Алексеевское», где в 1930-е годы располагалась дача Сталина, выставят на торги. Ее может купить любой желающий, если подаст заявку на аукцион. Начальная цена — 403 млн рублей. Корреспондент «Газеты.Ru» побывала на закрытой для посещения территории усадьбы и рассказала, что осталось от места, где отдыхала партийная элита и лечились дети с тяжелыми заболеваниями.

В современном виде усадьба «Липки» напоминает известный парадокс Тесея о корабле: если все его составные части были заменены, это то же судно или новое? C 1838 года почти за два века существования имение меняло назначение, внешний вид и внутреннее убранство, а то, что сохранилось до наших дней, так сильно обветшало, что потребует от новых хозяев масштабнейшей реставрации.

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Свадебный подарок

Усадьба «Липки-Алексеевское» в Мытищинском районе в народе известна прежде всего как одна из дач Сталина, хотя он жил в здании с белыми колоннами всего около двух лет, с 1932 по 1934 год.

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Как рассказывает краевед Сергей Егоров, в 1838-м здесь находилась усадьба «Прилипка» — с прудом, садом и липовыми аллеями, — принадлежавшая зажиточным купцам Алексеевым. Особенно востребованными эти земли стали, когда поблизости проложили железную дорогу.

У Алексеевых усадьбу купил предприниматель Мориц Марк в качестве свадебного подарка дочери Фанни и ее мужу, банкиру Альфреду Руперти.

Супруги назвали усадьбу Липовкой и пригласили для ее обустройства приверженца неоклассики, известного московского архитектора Ивана Жолтовского.

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Вдохновленный эпохой Ренессанса, Жолтовский спроектировал на берегу Девкиного пруда дом с ионическими колоннами, парадной белокаменной лестницей и, конечно, характерными для романской культуры фигурами львов у пруда.

По словам Егорова, архитектор брал за образец виллу Бадоэр XVI века, построенную выдающимся Андреа Палладио по заказу потомка знатного рода Франческо Бадоэра. Как и у оригинала, боковые флигели «Липовки» простирались полукругом, словно обнимая тех, кто приближался к дому.

В начале XX века на территории появился арочный мост, беседка-ротонда и даже копия скульптуры Микеланджело «Мальчик, вынимающий занозу». Правда, по воспоминаниям дочери Фанни Марии, жить в этой роскоши было довольно неудобно: кухня находилась слишком далеко от столовой, а детские комнаты с окнами чуть ли не под потолком выглядели неуютно.

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Дача вождя

После революции Руперти уехали из страны, а среди белоснежных колонн, в изрядно пострадавшем от расхищения внутреннем убранстве разместилась трудовая артель «Липовка».

В 1932 году усадьбу решили отдать под загородную резиденцию Сталина, а для переустройства пригласили того же Жолтовского.

Понятия архитектора о прекрасном в 1930-е неожиданно совпали со вкусами партийных элит: как ни удобен и функционален был конструктивизм, для людей, выросших в дореволюционной России, образцом роскоши и изящества был совсем иной стиль.

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Конечно, какие-то изменения внесли: убрали флигели с колоннадами, интерьер сделали таким же, как на даче Сталина в Кунцево, и построили подземный бункер, ныне затопленный.

А вот бассейн и сауна с бело-голубыми плитками появились позже: вождь народов к водным процедурам относился прохладно. До 1989 года дача называлась «Объект №260 (Липки) 9-го Управления КГБ СССР», на ней отдыхала партийная элита, последним представителем которой был член Политбюро ЦК КПСС, первый секретарь Московского горкома КПСС Лев Николаевич Зайков. Он, помимо бассейна, оборудовал дачу кинозалом и бильярдной.

Лечебница для детей

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В 1989 году здание передали Министерству здравоохранения: здесь разместился реабилитационный центр, куда приезжали восстанавливать здоровье дети с тяжелыми заболеваниями, самые маленькие — с родителями. В 2004 году здание закрыли на реконструкцию, которая так и не состоялась.





Остатки былой роскоши

Сейчас «Липки» больше всего похожи на декорации к эсхатологическому триллеру: сырой воздух пахнет гнилью, барельефы покрыты пылью, на стенах топорщится штукатурка. Когда идешь по темным коридорам первого этажа, вокруг царит глухая тишина: толстые стены словно поглощают все звуки.

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Понять, что находилось в комнатах, когда здесь работал реабилитационный центр, несложно: есть столовая с надписью «Цех холодных закусок», детские спальни с кроватями и слезающими обоями, гончарная мастерская с жуткими и одновременно наивными фигурками животных, комната досуга, где в пыли лежат покрытые толстым слоем плесени библиотечные книжки, детские рисунки и почему-то купюры в €500 «Банка приколов».

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Следов же «дачи» почти не осталось: неизвестно, где у Сталина был кабинет, а где спальня. Можно предположить, что где-то на первом этаже, — вторые он, по многочисленным свидетельствам, не любил. Что касается Руперти, о них напоминает разве что та самая лестница да остатки некогда величественных львов.

Официально вход на территорию закрыт, но некоторым любителям «заброшек» все же удавалось проникнуть на территорию через дыры в ограждении.

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Свидетельства таких визитов — надписи из баллончиков на стенах, обертки от шоколадок и разобранный паркет на полу, где, судя по всему, искали, но так и не нашли тайники.

Экскурсии по даче тоже не водят, однако в редких случаях можно прийти по договоренности: так три года назад сюда попала мать одного из бывших пациентов, сейчас уже взрослого и благополучно вылечившегося: просто посмотреть на знакомые места.

Больше всего ее расстроило состояние львов, и на волонтерских началах Людмила, реставратор по профессии, решила заняться их восстановлением.

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Аукцион, на котором продадут усадьбу, организует «Дом.РФ». Лот включает не только бывшую дачу и прилегающие к ней постройки, но и аренду самого участка. Заявку может подать любой.

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Правда, открыть на территории спа-центр или отель не выйдет, поскольку и дом, и постройки — объекты культурного наследия, а значит, победитель аукциона будет обязан сохранить их и выполнять требования по содержанию и использованию зданий.