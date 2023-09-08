Миллион преимуществ: чем полезна программа «Миллион призов»

С 9 по 11 сентября пройдут розыгрыши акции #ВыбираемВместе2023 программы «Миллион призов», в которой примут участие миллионы москвичей. О том, чем она помогает бизнесу и какую пользу может принести горожанам, — в нашем материале.

В сентябре жители столицы смогут выиграть одну, три или пять тысяч призовых баллов в акции #ВыбираемВместе2023 программы «Миллион призов». Их можно будет потратить на покупки в магазинах и аптеках, оплату чека в кафе или приобрести с их помощью билет в театр или музей. Также баллы можно будет отправить в качестве пожертвования в одну или несколько благотворительных организаций.

«Акция #ВыбираемВместе2023 программы «Миллион призов» проходит уже в восьмой раз. Победителей определяют случайным выбором, они получают СМС-сообщения о выигрыше. В этом году до 25 сентября включительно можно будет активировать уникальный код участника на сайте программы «Миллион призов», чтобы получить призовые баллы. Одна из особенностей этой акции – участники, принявшие участие в электронном голосовании онлайн впервые, и не победившие в розыгрышах, получат одну тысячу баллов», – рассказал Александр Пищелко, руководитель ГКУ «Новые технологии управления».

«Миллион призов» — это программа стимулирования потребительского спроса, направленная на повышение уровня гражданской активности населения. Она проводится с 2020 года, и в этом году Московская торгово-промышленная палата (МТПП) снова обратилась к Правительству Москвы с предложением провести очередной ее этап. Инициатива исходила в первую очередь от бизнес-сообщества, поскольку «Миллион призов» — это удобный механизм, который помогает предпринимателям привлечь новых клиентов и получить прибыль, необходимую для развития.

«Впервые акция «Миллион призов» прошла летом 2020-го, когда город выходил из карантина по COVID-19. Экономическая активность тогда резко снизилась, некоторые эксперты пророчили смерть малого бизнеса и сферы услуг столицы. Ряд городских отраслевых объединений и крупных компаний (рестораторы, отельеры, ритейлеры и так далее) пришли в МТПП с предложением найти нестандартный способ выхода из сложившейся ситуации. Мы обратились в Правительство Москвы, получили информационную поддержку», — рассказал президент Московской торгово-промышленной палаты Владимир Платонов.

Он также добавил, что первая акция показала себя очень хорошо, и ее стали время от времени повторять, стараясь приурочить к наиболее массовым мероприятиям (выборы, вакцинация от коронавируса и так далее), чтобы охватить максимальное количество горожан.

Помощь предпринимателям

За все время существования акции победители сделали более семи миллионов заказов поощрений у партнеров, среди которых были — более 250 коммерческих компаний и учреждений культуры.

Акция — хороший шанс для многих компаний заявить о себе. С уходом крупных иностранных брендов отечественным предпринимателям важно обеспечивать приток новых покупателей и посетителей. И участие в уже известной москвичам масштабной программе может помочь им рассказать о себе практически всем горожанам.

«Акция помогает бизнесу привлекать клиентов и наглядно представлять им свою продукцию или услуги, повышать спрос на свою продукцию, получать средства для выплаты зарплат, создавать новые рабочие места», — отметил Владимир Платонов.

«Для бизнеса эта акция — хорошая площадка для привлечения новых клиентов. В нашем случае, например, мы в прошлом году от группы компаний предложили не только «Детский мир», но и «Зоозавр» — сеть магазинов зоотоваров. Мы увидели положительный эффект и на детских товарах, и на зоотоварах. В целом это очень позитивная история — и финансовая поддержка, и социальная определенная ответственность. Поэтому акция оказывает исключительно положительное влияние на нас», — прокомментировала PR-директор «Детского мира» Наталья Рычкова.

Польза для всех

При этом программа полезна не только предпринимателям, но и обычным горожанам. Москвичи могут потратить свой выигрыш на нужные покупки или досуг — например, купить теплую одежду на зиму, игрушки детям, сходить в ресторан или музей.

«Москвичам акция помогает экономить средства, делать выбор среди надежных продавцов и поставщиков, да и просто выигрыш всегда морально поддерживает. Для многих важно сопряженное с этой акцией участие в ДЭГ – можно проголосовать, не покидая дома или дачного участка», — добавил Платонов.

Примечательно и то, что за все годы существования акции горожане перевели баллами более 220 миллионов рублей в благотворительные фонды-партнеры.

«Важно, что акция носит еще и ярко выраженный гуманитарный характер, работает на пробуждение самых лучших чувств – за эти годы сотни миллионов рублей было пожертвовано на благотворительность», — подчеркнул Владимир Платонов.. Он рассказал также, что партнерами акции традиционно становятся фонды самой разной направленности — поддерживающие социально незащищенные категории и людей с ОВЗ, помогающие семьям защитников Родины и восстановлению новых территорий России, приютам для животных и прочие.

Чтобы получить шанс выиграть призовые баллы, нужно принять участие в электронном голосовании на выборах Мэра Москвы и депутатов в 13 муниципальных образованиях ТиНАО с 8 по 10 сентября. Это можно сделать онлайн или на избирательном участке через терминал. Сами розыгрыши пройдут 9, 10 и 11 сентября.