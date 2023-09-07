«Увидел ее без сознания и забрал телефон». Велосипедист, обвиняемый в убийстве девочки, прошел полиграф

В Каменск-Уральске Свердловской области продолжается расследование резонансного уголовного дела об убийстве 16-летней Даны И. Местный житель Эдуард Голиков, которого обвиняют в преступлении, прошел проверку на детекторе лжи. По словам мужчины, он забрал телефон девушки, подумав, что она пьяная. Узнав о смерти Даны, Голиков испугался и сообщать никому не стал. Полиграф показал, что мужчина говорит правду.

В Каменск-Уральске Свердловской области продолжается расследование резонансного уголовного дела об убийстве 16-летней Даны И.

Убийство Даны И. Вечером 8 августа девушка приехала на последней электричке в родной Каменск-Уральский из Екатеринбурга (там она подавала документы на поступление в колледж). Дане предстояло пройти шесть километров от железнодорожной станции, чтобы оказаться дома, но по дороге она пропала. Читать дальше

Издание E1.RU со ссылкой на источник в силовых структурах сообщило о деталях допроса подозреваемого.

«Он признался только в краже телефона. Утверждал, что не делал ничего с девочкой. Рассказал, что просто катался в тот день, ехал за ней по лесу. Видел, как школьница шла и внезапно стала заваливаться на правый бок. Он подъехал, окликнул ее, увидел, что она без сознания, и забрал себе ее телефон. Решил, что она пьяная. Телефон не смог разблокировать и припрятал до поры до времени. Потом, когда из новостей узнал, что произошло, перепугался и никому ничего не стал рассказывать», — приводит E1.RU слова своего источника.

По его словам, результаты проверки на полиграфе «в целом пока подтверждают эту версию».

«Возможно, если бы он сразу вызвал «скорую», то девочку смогли бы спасти. Но наверняка это скажет лишь гистологическое исследование. В любом случае Эдуард понесет наказание. Как минимум за кражу», — сказал собеседник E1.RU.

1 сентября Голикова арестовали на два месяца по обвинению в убийстве. Свою вину он не признает.

«Обвинение в убийстве предъявлено по беспределу, — заявила «Комсомольской правде – Екатеринбург» адвокат Голикова Татьяна Докучаева. — Он ее не убивал. С его слов, он за ней не следил. Просто ехал рядом. А потом девочке стало плохо, она легла на землю. Он подошел и взял телефон. Потом бросил там же в лесу».

Докучаева утверждает, что Голиков не вызвал «скорую» для девушки, потому что «не считал нужным».

Ранее в деле фигурировала версия, что девушка умерла из-за отравления синтетическим наркотиком. Следователи, как пишет E1.ru, утверждали, что признаков криминальной смерти нет.

Добрая и компанейская

По данным «Комсомолки», погибшая девочка была старшей из шестерых детей. Родители ее развелись, в Каменске-Уральском она жила с мамой и отчимом. В полиции рассказали, что с отцом девушка поддерживала отношения. На профилактическом учете не состояла. В этом году окончила девятый класс.

«Добрая, компанейская и жизнерадостная девочка. Хорошо училась, никого не обижала, мечтала работать с детьми», — цитирует «Комсомольская правда – Екатеринбург» слова друзей Даны.

Также известно, что погибшая встречалась с молодым человеком. Перед своей смертью она отправила ему видеосообщение.

Друзья девушки не верят, что она могла умереть в результате употребления наркотиков.

«Знакомы около двух лет. Добрый, жизнерадостный человек, очень энергичная девочка была. Не пьет, не курит. В версию с наркотиками не верю, хотя всякое бывает. Ничего не предвещало беды», — сказал собеседник издания «Подъем».