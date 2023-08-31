«На шаг впереди». Что делает Сбер для защиты клиентов от мошенников?

В последние месяцы участились случаи странных нападений на отделения банка. Обычные с виду граждане, в том числе студенты и даже пенсионеры, пытаются их поджечь, запустить в здании фейерверки. Каким образом преступникам удается подчинить людей своей воле? Как уберечься от таких манипуляций? И что делает Сбер, чтобы защитить средства клиентов от мошенников? Об этом «Газете.Ru» рассказал и.о. директора Департамента безопасности Сбербанка Дмитрий Сафронов.

— В последнее время мы замечаем в новостях сообщения о странных инцидентах в отделениях банков. Люди запускают в них фейерверки, поджигают банкоматы или зажигательную смесь. В чем причина этого явления и чего хотят эти люди?

— С начала года в Сбере зафиксировано 24 случая нападения на офисы и сотрудников банка. Они происходили как в Москве, так и других регионах России. Нападавшие устраивали фейерверки, пытались поджечь банкоматы, ограбить отделение, выливали зеленку на наших сотрудников, бросали камни в окна офиса… Во всех случаях хулиганов задерживали по горячим следам, и оказывалось, что нападения они совершали под психологическим воздействием мошенников.

— А для чего это телефонным мошенникам? Какой им смысл заставлять людей делать это?

— Злоумышленники из кол–центров на территории Украины для попытки дестабилизации ситуации в России теперь применяют каналы и схемы, которые раньше использовались только для обмана и воровства денег у населения. Они склоняют наших граждан к преступным действиям, в том числе террористической направленности, которые могут нарушить работоспособность важных объектов инфраструктуры страны.

— Как они убеждают людей совершать диверсии?

— Мошенники убеждают людей перевести свои деньги — а если их нет, то взять кредит, продать бытовую технику, машину, квартиру и так далее, — якобы для их сохранности, на безопасный счет. Делается это под разными выдуманными предлогами: вытянуть родственника из сложной ситуации, спасти счета, карты, аккаунты на госуслугах и так далее. Недавно даже был случай, когда телефонный мошенник под видом священнослужителя пытался заставить женщину выкупить икону за 500 тыс. рублей.

То есть злоумышленники похищают деньги граждан, а потом сценарий разыгрывается по-разному. Либо жертве говорят, что необходимо оказать содействие правоохранительным органам и принять участие в задержании тех самых мошенников, а после — просят организовать дымо-шумовую завесу в отделении банка, либо признаются в обмане и предлагают вернуть похищенные средства за акт диверсии, который нужно снять на видео. Конечно же, деньги никто обманутому человеку не возвращает. При этом жертва теряет не только свои средства, но и идет на преступление под точным руководством мошенников.

— Эти инциденты наносят ущерб банку и его клиентам?

— Пока все случаи заканчивались с незначительным ущербом для банка и его посетителей: после наведения порядка отделения оперативно возобновляли свою работу. Однако, для граждан наступят более серьезные последствия, даже в случаях совершения ими нападения под влиянием мошенников.

— Что грозит тем людям, которые пошли на поводу у мошенников и совершили такое преступление?

— В зависимости от действий, совершенных нападавшими, и наступивших последствиях таких нападений, граждане привлекаются к установленной законом ответственности, а чаще всего к уголовной.

В большинстве случаев, связанных с нападениями на сотрудников банка и повреждением имущества, действия граждан, выполняющих подобные «задания», квалифицируются по статье 213 УК РФ «Хулиганство». Это тяжкое преступление, за которое предусмотрено наказание до 8 лет лишения свободы.

Если же в случае поджога, взрыва или иного противоправного действия будет причинен вред здоровью нашим сотрудникам или посетителям офисов либо пострадает инфраструктура, то эти события по сути своей являются террористическим актом.

Максимальное наказание по ст. 205 УК РФ «Террористический акт» — пожизненное лишение свободы. Я думаю, гражданам есть, о чем задуматься, чтобы не превратиться из жертвы в преступника. В настоящее время суды все чаще применяют практику вынесения приговора по этой статье. Поджигатели железнодорожных путей и военкоматов, совершившие преступления под влиянием мошенников, получили длительные сроки лишения свободы.

— Какие меры принимает Сбер, чтобы не допускать подобных случаев? Возможно ли их в принципе пресекать?

— Наша AI система фрод-мониторинга выявляет клиентов, предположительно находящихся под влиянием мошенников, и блокирует «рисковые» операции, анализируя более 10 млрд транзакций ежемесячно и мониторя операции клиентов Сбера во всех каналах. Эффективность системы — 99,6%.

Также сейчас по отдельным случаям мошенничества мы внедряем процесс разблокировки средств с приглашением клиента в офисы банка. Мы приняли такую меру, как только стали фиксировать рост случаев нападения на офисы банка под действием мошенников. Сейчас, благодаря внедренному процессу, мы видим положительную динамику и значительное сокращение числа атак, а в последнее время таких случаев не было. С начала внедрения процесса нам удалось предотвратить 164 случая мошенничества, жертвы которого могли нанести банку ущерб. Я хочу обратиться ко всем — если в телефонном разговоре незнакомцы представляются вам сотрудниками полиции, говорят, что ваши средства находятся в опасности, пытаются оформить на вас кредит, просят рассказать об остатках на ваших счетах и счетах близких — не верьте этому. Обратитесь в полицию за помощью. Если у вас возникли сомнения в сохранности ваших денег, обратитесь в любой офис Сбера или вашего банка либо позвоните на горячую линию поддержки клиентов — там вы всегда получите квалифицированную помощь и достоверную информацию.

— Кстати, насколько сейчас актуальны такие виды преступлений, как нападения на офис банка или банкомат с целью хищения денег? Мы про них почти не слышим — значит ли это, что такого рода преступления остались в прошлом?

— Наши банкоматы и офисы надежно защищены. С начала этого года не было ни одного случая, когда преступнику удалось похитить деньги банка — все попытки провалились. Количество таких попыток также сократилось. За 7 месяцев 2022 года, например, преступники пытались атаковать наши банкоматы 53 раза, а за аналогичный период 2023 года — 39 раз. Это ниже на 26%.

— С чем связано снижение? Преступники понимают бесперспективность подобных нападений?

— Это произошло благодаря новым технологиям, которые применяет служба безопасности Сбера, а также благодаря эффективному взаимодействию с правоохранительными органами. Важную роль играют общие меры противодействия преступным посягательствам — развитие систем охранной сигнализации, онлайн-видео-мониторинга, средств активной защиты. Кроме того, охрана приоритетных объектов обеспечивается усиленными группами быстрого реагирования, которые способны за несколько минут принять необходимые меры по защите объекта и задержанию злоумышленников.

Помимо всего, мы активно внедряем технологии искусственного интеллекта: AI-модели в режиме онлайн анализируют обстановку вокруг наших объектов и бизнес-процессов в офисах, а также оценивают уровень их защищенности. Это нам позволяет работать на опережение и своевременно устранять выявленные моделью недостатки. Поэтому мы находимся на шаг впереди злоумышленников.

Еще один важный и сдерживающий фактор — неотвратимость наказания. В результате совместных действий службы безопасности Сбера и правоохранительных органов все преступления против банка раскрываются в кратчайшие сроки. В среднем за посягательства в отношении банка и клиентов преступники задерживаются в течение 7–10 дней, но зачастую это происходит по горячим следам за 1–2 дня.

— Как выстраивается взаимодействие Сбера с правоохранительными органами?

— Мы очень тесно сотрудничаем с правоохранительной системой страны в рамках действующего законодательства. Это касается как расследования преступлений в отношении банка и клиентов, так и розыска других преступников полицией. В основном мы используем технологии, при помощи которых удается по косвенным признакам идентифицировать личность преступника и определить его вероятное местонахождение.

Только с начала 2023 года при содействии сотрудников подразделений безопасности Сбера задержано более 1000 преступников. Среди них 248 — за совершение преступлений в отношении банка (мошенничество, кражи и прочее). Помимо этого, задержано более 815 лиц, причастных к совершению преступлений, таких как убийства, разбои и незаконный оборот наркотиков. А также помогли раскрыть преступления, совершенные организованными преступными группами. Только в этом году было задержано 37 участников ОПГ.

Также через правоохранительные органы мы активно взаимодействуем с поисковыми отрядами и волонтерами и помогаем в поиске потерявшихся людей. С начала года при участии Сбера удалось оперативно обнаружить живыми и здоровыми около 130 человек.

Благодаря нашим совместным усилиям с правоохранительными органами, мы предупреждаем новые посягательства, предотвращаем финансовые потери клиентов, возможные негативные последствия от действий мошенников, а также помогаем сделать условия жизни в стране более безопасными.

Чтобы не попасться в ловушку злоумышленнников, изучите памятку Сбера с простыми правилами защиты себя и своих близких.