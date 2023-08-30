В поезд не только по паспорту, а еще без музыки и с досмотром. Как изменятся правила ж/д перевозок

Билеты не только по паспорту
С 1 сентября 2023 года пассажиры смогут покупать билеты на поезд не только по паспорту гражданина Российской Федерации, но и по другим документам.
Согласно новым правилам перевозки Минтранса, оформление билетов может происходить с использованием
• заграничного паспорта,
• дипломатического и служебного паспортов,
• паспорта гражданина СССР или иностранного гражданина,
• свидетельства о рождении для граждан до 14 лет,
• временного удостоверения личности гражданина РФ.
Билет можно будет приобрести и по удостоверению личности моряка или военнослужащего, по военному билету, справке об освобождении из мест лишения свободы и удостоверению личности осужденного. Оформление билета будет также возможно при наличии вида на жительство, свидетельства о возвращении из стран СНГ и других документов.
Вместе с тем в правилах закрепили покупку билетов гражданами с истекшим сроком действия паспорта. Теперь они смогут использовать «просроченные» документы в течение 90 дней с момента окончания их действия.
Без досмотра в поезд не пустят
Согласно требованию по обеспечению транспортной безопасности, с 1 сентября пассажиров, которые откажутся от досмотра при входе на вокзал, не будут допускать к поезду.
Это закреплено в положении об обязанности граждан соблюдать требования транспортной безопасности, в соответствии с которым на объекты пассажирской инфраструктуры можно попасть только после досмотра.
Правило распространяется и на провожающих.
Доступ к столику для пассажиров верхних полок
Новые правила перевозок также закрепляют право пассажиров верхних полок сидеть за столиком у нижних полок во время приема пищи.
Несмотря на то, что пассажиры во время поездок должны находиться на своих местах в соответствии с купленными билетами, те, кто едут на верхних полках, смогут получить доступ к столику на полчаса утром и вечером, а также на час в обед.
При возникновении споров из-за столика пассажиры должны будут обратиться к проводникам или начальнику поезда, которые урегулируют вопрос.
Безбилетных несовершеннолетних передадут полиции
Пассажиров поезда до 16 лет без билетов теперь будут передавать сотрудникам органов внутренних дел.
Если раньше безбилетного несовершеннолетнего без сопровождения взрослых могли просто высадить из поезда — теперь обращение в полицию при обнаружении малолетнего «зайца» станет обязательным.
Намордники, поводок и отдельное купе даже для маленьких собак
Коснутся изменения и правил перевозки в поездах домашних животных. Теперь маленьких собак без клеток и переносок нужно будет провозить по правилам для крупных собак. То есть хозяевам необходимо будет выкупить для себя и питомца отдельное купе, а также надеть на животное намордник и поводок.
Музыка только в наушниках
Появятся с сентября и новые правила по соблюдению режима тишины. Так, в соответствии с ними, запрет на использование музыкальных инструментов и средств звукоусиления в поездах запрещается.
И если играть на гитаре и включать музыку на колонке теперь нельзя, наушники и слуховые аппараты все еще никто не отменял.