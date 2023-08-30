В поезд не только по паспорту, а еще без музыки и с досмотром. Как изменятся правила ж/д перевозок

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С 1 сентября 2023 года пассажиры смогут покупать билеты на поезд не только по паспорту гражданина Российской Федерации, но и по другим документам.

Согласно новым правилам перевозки Минтранса, оформление билетов может происходить с использованием

• заграничного паспорта,

• дипломатического и служебного паспортов,

• паспорта гражданина СССР или иностранного гражданина,

• свидетельства о рождении для граждан до 14 лет,

• временного удостоверения личности гражданина РФ.

Билет можно будет приобрести и по удостоверению личности моряка или военнослужащего, по военному билету, справке об освобождении из мест лишения свободы и удостоверению личности осужденного. Оформление билета будет также возможно при наличии вида на жительство, свидетельства о возвращении из стран СНГ и других документов.

Вместе с тем в правилах закрепили покупку билетов гражданами с истекшим сроком действия паспорта. Теперь они смогут использовать «просроченные» документы в течение 90 дней с момента окончания их действия.