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Общество

В поезд не только по паспорту, а еще без музыки и с досмотром. Как изменятся правила ж/д перевозок

С 1 сентября 2023 года в России начнут действовать новые правила проезда в поездах

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Артем Геодакян/ТАСС
С 1 сентября 2023 года в РФ вступят в силу новые правила перевозки пассажиров поездов. Так, мелких собак теперь придется перевозить так же, как и особи крупных пород, зато билеты можно будет купить не только по паспорту. Кроме того, попасть в поезд без досмотра при входе на вокзал станет невозможно, а малолетних «зайцев» ждет встреча с полицейскими. Об этих и других изменениях — в материале «Газеты.Ru».
1

Билеты не только по паспорту

С 1 сентября 2023 года пассажиры смогут покупать билеты на поезд не только по паспорту гражданина Российской Федерации, но и по другим документам.

Согласно новым правилам перевозки Минтранса, оформление билетов может происходить с использованием

• заграничного паспорта,

• дипломатического и служебного паспортов,

• паспорта гражданина СССР или иностранного гражданина,

• свидетельства о рождении для граждан до 14 лет,

• временного удостоверения личности гражданина РФ.

Билет можно будет приобрести и по удостоверению личности моряка или военнослужащего, по военному билету, справке об освобождении из мест лишения свободы и удостоверению личности осужденного. Оформление билета будет также возможно при наличии вида на жительство, свидетельства о возвращении из стран СНГ и других документов.

Вместе с тем в правилах закрепили покупку билетов гражданами с истекшим сроком действия паспорта. Теперь они смогут использовать «просроченные» документы в течение 90 дней с момента окончания их действия.

2

Без досмотра в поезд не пустят

Согласно требованию по обеспечению транспортной безопасности, с 1 сентября пассажиров, которые откажутся от досмотра при входе на вокзал, не будут допускать к поезду.

Это закреплено в положении об обязанности граждан соблюдать требования транспортной безопасности, в соответствии с которым на объекты пассажирской инфраструктуры можно попасть только после досмотра.

Правило распространяется и на провожающих.

3

Доступ к столику для пассажиров верхних полок

Новые правила перевозок также закрепляют право пассажиров верхних полок сидеть за столиком у нижних полок во время приема пищи.

Несмотря на то, что пассажиры во время поездок должны находиться на своих местах в соответствии с купленными билетами, те, кто едут на верхних полках, смогут получить доступ к столику на полчаса утром и вечером, а также на час в обед.

При возникновении споров из-за столика пассажиры должны будут обратиться к проводникам или начальнику поезда, которые урегулируют вопрос.

4

Безбилетных несовершеннолетних передадут полиции

Пассажиров поезда до 16 лет без билетов теперь будут передавать сотрудникам органов внутренних дел.

Если раньше безбилетного несовершеннолетнего без сопровождения взрослых могли просто высадить из поезда — теперь обращение в полицию при обнаружении малолетнего «зайца» станет обязательным.

5

Намордники, поводок и отдельное купе даже для маленьких собак

Коснутся изменения и правил перевозки в поездах домашних животных. Теперь маленьких собак без клеток и переносок нужно будет провозить по правилам для крупных собак. То есть хозяевам необходимо будет выкупить для себя и питомца отдельное купе, а также надеть на животное намордник и поводок.

6

Музыка только в наушниках

Появятся с сентября и новые правила по соблюдению режима тишины. Так, в соответствии с ними, запрет на использование музыкальных инструментов и средств звукоусиления в поездах запрещается.

И если играть на гитаре и включать музыку на колонке теперь нельзя, наушники и слуховые аппараты все еще никто не отменял.

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