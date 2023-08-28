Нырнули девять — вынырнули восемь. Россиянка пропала во время дайвинга в Египте

В Египте третий день ищут россиянку — мать четверых детей, — которая не смогла подняться на поверхность после погружения. Группа состояла из девяти человек, пропала только одна туристка. Она погружалась вместе с мужем, который почувствовал себя плохо и всплыл на поверхность, Женщина же поплыла вниз и превысила допустимую глубину. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Египетское издание Al-Masry al-Youm сообщило, что рядом с островом Гифтун, который распложен к югу от Хургады, проходят поисково-спасательные мероприятия. Спасатели ищут туристку из России.

По данным Telegram-канала Shot, супруги Юрий и Кристина Осиповы из Санкт-Петербурга отправились в 10-дневный круиз. 26 августа они поехали к популярному у дайверов острову Гифтун, чтобы совершить там погружение. Вместе с ними на борту яхты было 27 дайверов-профессионалов. Нырнули девять человек — вынырнули восемь.

Женщину ищут на трех лодках. Ее муж написал письмо губернатору Хургады: попросил у властей направить на место поиска вертолет. Специалисты предполагают, что Кристина может быть на островах или рифах.

Атташе российского генконсульства Алексей Жиляев сообщил, что радиус поисков женщины расширяют, но пока результатов нет, передает ТАСС.

«Генконсульство прилагает все усилия в рамках имеющихся полномочий. Мы обратились в МИД Египта с просьбой прояснить ситуацию и предоставить разъяснения и комментарии. Мы на связи с генеральным прокурором, который был на яхте, где все это обнаружилось», — рассказал атташе.

В генконсульстве уточнили, что женщина пропала 25 августа, а не 26-го, как пишут СМИ.

Превысила допустимые нормы

Глава Ассоциации морских спасателей в Хургаде Хасан Фуад в разговоре с Al-Masry al-Youm подтвердил исчезновение россиянки. По его словам, во время круиза женщина погружалась ежедневно. В последний день она вместе с мужем опустилась на глубину 110 метров, после чего ему стало плохо и он поплыл обратно. Специалисты считают, что женщина нарушила предельно допустимую глубину погружения. Более того, в месте ее пропажи на глубине водятся акулы.

«Погружались они на достаточно большую глубину. Компьютер после всплытия мужа показывал максимальную глубину 122 м, то есть это та глубина, на которой они находились и оба потеряли сознание. Когда муж выплыл на поверхность и пришел в сознание, супруги рядом не было», — рассказал Жиляев.

Существует два вида дайвинга: технический и рекреационный. Рекреационным занимаются любители, они погружаются на глубину до 40 метров. Технический дайвинг опасен, для него нужно особое снаряжение, опыт занятий рекреационным дайвингом, кроме того необходимо пройти обучение. По правилам, можно опускаться на глубину до 90 метров.

В разговоре с «Газетой.Ru» местный инструктор по дайвингу Николай указал, что Осиповы занимались именно техническим дайвингом. Их снаряжение в зависимости от конфигурации позволяет опускаться на глубину до 200 метров и даже ниже. Однако чем ниже глубина, тем выше риск.

«Сама по себе глубина в 110 метров не является фатальной — рекорды погружений в технодайвинге глубже 330 метров», — сказал Николай.

По мнению инструктора, причины произошедшего могут быть разными: проблемы со здоровьем, ошибки в планировании погружения, гипоксия, отравление или опьянение от используемых газов, паника, потеря ориентации, отказ снаряжения и другие. В данном случае Николай посоветовал дождаться окончания расследования.

Один из египетских дайверов, который знаком с семьей пропавшей, в разговоре с kp.ru рассказал, что супруги погружались без гидов с баллонами «на воздухе», а не на специальной смеси тримикс, которая состоит из кислорода, азота и гелия.

«В какой-то момент парциальное давление воздуха было нарушено. Кристина потеряла сознание. Поэтому так все произошло», — добавил дайвер.

В беседе с этим же изданием Роман Дунаев, глава подводно-поискового клуба «Ростов Дайв» сообщил, что «на воздухе» нельзя погружаться ниже 40-50 метров. Тем более, в Хургаде сильное подводное течение.

«На баллонах с воздухом у людей на такой глубине происходит азотный наркоз. А тримикс компенсирует это «голодание». Но, конечно, он в разы дороже. Воздух вообще почти ничего не стоит», — сказал Дунаев.

По его словам, объем газовой смеси рассчитывается индивидуально, однако для такой глубины нужно было 4-5 баллонов, причем провести там можно было бы 15-20 минут.

Дайвинг популярен в Египте

В Египте дайвингом можно заниматься круглогодично, так как Красное море достаточно теплое. Обычно погружения проходят в Хургаде, Шарм-эль-Шейхе и Рас – Мухаммаде.

В рекламных буклетах турфирм утверждается, что по статистике один летальный исход приходится на 211 864 погружения, поэтому дайвинг не считается опасным. Однако перед погружением необходимо пройти инструктаж. Делать это стоит только в присутствии опытного инструктора.