«Почему она так одета?» Как мигрант пытался спасти от греха спортсменку в Подмосковье

В Подмосковье было совершено нападение на девушку, которая вышла на утреннюю пробежку. Фаину остановил молодой человек и ударил ее кулаком в лицо. С его слов девушка поняла, что мужчина был крайне недоволен ее одеждой – она бежала в шортах. После задержания Шахзод Джурабоев заявил, что таким образом он спас жительницу Подмосковья от греха. Подробности читайте в материале «Газеты.Ru».

Официальный представитель МВД Ирина Волк сообщила, что подмосковные полицейские задержали молодого человека, подозреваемого в нанесении телесных повреждений девушке в Нахабино.

По словам Волк, 23 августа в полицию обратилась местная жительница. Она сообщила, что ей причинили телесные повреждения во время утренней пробежки.

Как сообщила пресс-служба прокуратуры Московской области в Telegram-канале, по факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство». Подозреваемому грозит до двух лет лишения свободы.

Во время допроса молодой человек сообщил, что приехал в Россию на работу. Он признал свою вину. По его словам, удар «спас девушку от греха».

«Почему она так одета?»

23 августа около 8 утра в Нахабино 21-летняя Фаина бежала по аллее, расположенной около жилых домов и кафе «Есть пить», когда ей неожиданно перекрыл дорогу неизвестный молодой человек, сообщает Telegram-канал Shot.

«Он с таким наездом: » Что ты так оделась, что ты тут бегаешь? Пока вопросительный знак у меня на лице был, я понимаю, что какой-то неадекват, начинаю отходить. Он цепляет меня за руку и хорошо так кулаком мне в лицо», – рассказала девушка Telegram-каналу Mash.

Неизвестный ударил потерпевшую в левую часть головы. У девушки повреждена губа. Сейчас отек начал сходить, однако следы избиения все еще видны.

По словам Фаины, после удара она убежала. За жилым домом девушка встретила прохожего, которому обо всем рассказала. Через какое-то время ее догнал нападавший.

«Почему она бегает, почему она так одета?» – спросил неизвестный у мужчины.

Местный житель попытался объяснить нападавшему, что потерпевшая просто вышла на пробежку. Это поразило его, потому что он не знал, что девушки могут быть спортсменками. Оказалась, что Фаина является мастером спорта по легкой атлетике и вышла сегодня утром на традиционную пробежку. Сама девушка выразила крайнее удивление происходящем, она отметила, что бегала «не в трусах».

Нападавший лечился в психбольнице

По данным Mash, на девушку напал 20-летний Шахзод Джурабоев, который приехал из Таджикистана вместе с отцом на заработки.

Telegram-канал сообщил, что в 2022 году молодой человек начал слышать голоса, которые указывали ему, что делать. После этого он прошел курс лечения в психиатрической больнице. Врачи посчитали его неопасным для окружающих и выписали.

Джурабоев проживает в квартире с дядей и бабушкой. Накануне ему вызывали скорую психиатрическую помощь. Приехавшие врачи решили, что в госпитализации нет смысла, передает Telegram-канал 112. Уже утром он напал на девушку на пробежке.

Как сообщает Shot, задержанный работает в местной управляющей компании.