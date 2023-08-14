На границе России усилен санитарный контроль из-за чумы в Китае

Роспотребнадзор усилил санитарно-карантинный контроль в пунктах пропуска через государственную границу из-за случаев заражения бубонной чумой в Китае. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте ведомства.
Как сообщили в Роспотребнадзоре, поводом для принятия мер послужили сообщения в СМИ о трех зарегистрированных случаях заболевания чумой на севере Китая, в аймаке (административно-территориальная единица) Шилин-Гол.
Первый случай был зарегистрирован 7 августа у женщины в регионе Внутренняя Монголия, сообщает Reuters. 13 августа стало известно, что также инфицированы ее муж и дочь.
«Заболевшие и контактные лица изолированы и находятся под наблюдением врачей. Природный очаг не имеет общей границы с РФ», — сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.
В ведомстве напомнили, что противочумными учреждениями Роспотребнадзора «ведется мониторинг активности природных очагов чумы, вакцинация населения по эпидемиологическим показаниям, проводятся необходимые противоэпидемические мероприятия».
Ситуация находится на строгом контроле, заверили в ведомстве.
«Риск завоза инфекции на территорию России минимален», — подчеркнули в Роспотребнадзоре.
Случаи заражений зарегистрированы и в Монголии
Сегодня стало известно о трех случаях заражения чумой в столице Монголии Улан-Баторе. Об этом сообщило Xinhua со ссылкой на Национальный центр изучения зоонозных инфекций. Проводятся лабораторные исследования.
Еще один случай был зарегистрирован 8 августа, также в Улан-Баторе. Мужчина и еще пять человек, находившихся с ним в контакте, изолированы.
В обоих случаях пациенты ели мясо монгольского сурка тарбагана.
По результатам последних исследований, в 17 из 21 аймаков Монголии обнаружены природные очаги чумы.
ТАСС сообщает, что с 2020 по 2022 годы чумой в Монголии были инфицированы девять человек, из них четверо умерли.
Впрочем, в Роспотребнадзоре успокаивают – риск завоза чумы из Монголии отсутствует.
«Роспотребнадзором на территории РФ обеспечен необходимый комплекс профилактических мер. Установлено постоянное взаимодействие с монгольскими специалистами. Риск завоза инфекции на территорию РФ исключен», — сообщает пресс-служба ведомства.