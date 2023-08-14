На границе России усилен санитарный контроль из-за чумы в Китае

Роспотребнадзор усилил контроль на государственной границе из-за сообщений о заражениях чумой в Китае. При этом ведомство успокаивает — ситуация находится на строгом контроле, риски завоза инфекции в Россию минимальны.

Роспотребнадзор усилил санитарно-карантинный контроль в пунктах пропуска через государственную границу из-за случаев заражения бубонной чумой в Китае. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте ведомства.

Как сообщили в Роспотребнадзоре, поводом для принятия мер послужили сообщения в СМИ о трех зарегистрированных случаях заболевания чумой на севере Китая, в аймаке (административно-территориальная единица) Шилин-Гол.

Первый случай был зарегистрирован 7 августа у женщины в регионе Внутренняя Монголия, сообщает Reuters. 13 августа стало известно, что также инфицированы ее муж и дочь.

«Заболевшие и контактные лица изолированы и находятся под наблюдением врачей. Природный очаг не имеет общей границы с РФ», — сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.

В ведомстве напомнили, что противочумными учреждениями Роспотребнадзора «ведется мониторинг активности природных очагов чумы, вакцинация населения по эпидемиологическим показаниям, проводятся необходимые противоэпидемические мероприятия».

Ситуация находится на строгом контроле, заверили в ведомстве.

«Риск завоза инфекции на территорию России минимален», — подчеркнули в Роспотребнадзоре.

Что такое чума Чума – инфекционное заболевание, вызванное бактерией Yersinia pestis. Она передается через укусы инфицированных блох, которые чаще всего находятся на грызунах. Симптомы: лихорадка, озноб, головная боль, боль в мышцах, воспаление лимфатических узлов (бубоны). Существует несколько форм чумы: бубонная, легочная и септическая. Читать дальше

Случаи заражений зарегистрированы и в Монголии

Сегодня стало известно о трех случаях заражения чумой в столице Монголии Улан-Баторе. Об этом сообщило Xinhua со ссылкой на Национальный центр изучения зоонозных инфекций. Проводятся лабораторные исследования.

Еще один случай был зарегистрирован 8 августа, также в Улан-Баторе. Мужчина и еще пять человек, находившихся с ним в контакте, изолированы.

В обоих случаях пациенты ели мясо монгольского сурка тарбагана.

По результатам последних исследований, в 17 из 21 аймаков Монголии обнаружены природные очаги чумы.

ТАСС сообщает, что с 2020 по 2022 годы чумой в Монголии были инфицированы девять человек, из них четверо умерли.

Впрочем, в Роспотребнадзоре успокаивают – риск завоза чумы из Монголии отсутствует.

«Роспотребнадзором на территории РФ обеспечен необходимый комплекс профилактических мер. Установлено постоянное взаимодействие с монгольскими специалистами. Риск завоза инфекции на территорию РФ исключен», — сообщает пресс-служба ведомства.