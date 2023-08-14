Спасти Байкал. Почему важно сохранить экологию озера

Сохранение озера Байкал — задача общегосударственного масштаба, один из компонентов национального проекта «Экология». Недавно власти предложили запретить продажу одноразовых пластиковых пакетов и посуды возле озера Байкал. Так чиновники надеются снизить степень загрязнения озера пластиком и микропластиком, так как в последние годы она вызывает серьезные опасения у ученых. Но о благополучии озера заботится не только государство, но и бизнес. Генеральный директор «Байкал Аква» Александр Чернышев рассказал «Газете.Ru» о планах компании, мерах по сохранению экологии озера, а также о том, почему важно сохранить водоем в его «первозданном» виде.

— Как изменились основные принципы работы и стратегические цели компании «Байкал Аква»?

— Группа компаний «Байкал Аква» занимается производством и продажей питьевой воды, добываемой непосредственно из озера. Производство было запущено в 1993 году, а бренд Legend of Baikal появился в 2016 году. В феврале 2019 года компания Байкал Аква стала членом большой семьи группы Эн+.

Геополитические изменения, произошедшие в прошлом году, дают нам возможность выйти на новые рынки, в новые ценовые сегменты и ниши. Более того, мы планируем изменить монобрендовую продуктовую линейку и уйти в мультибренд – начать выпускать натуральные напитки, воду с добавлением минеральных компонентов, воду для спорта.

— После того, как вы возглавили компанию, «Байкал Аква» стала активно расширять присутствие на различных площадках. За счет чего это стало возможно и как это повлияло на операционные показатели?

— Падение продаж иностранных брендов, особенно премиальных, на 30-60% дало российским компаниям возможность для активного развития. И фактически «Байкал Аква» перехватила инициативу у международных брендов. Набрав определенный уровень экспертизы, компания начала производить продукцию в разных форматах, разных ситуаций потребления и ценовых категорий.

— Продукция компании в течение нескольких лет является официальной водой крупных российских форумов. Как удалось добиться такого результата?

— Конкурентов на водном рынке достаточно, но и взыскательные клиенты никуда не делись. Люди хотят пить высококачественную воду по более доступной цене. Несколько лет подряд мы принимаем участие в Петербургском международном экономическом форуме, где представляем наши новинки. В этом году совместно с Business FM организовали зону кофе-брейка, где можно было продегустировать кофе на байкальской воде, саму воду, а также холодные кофейные коктейли на основе наших напитков. Получилась достаточно интересная коллаборация, которая подтвердила наше предположение о том, что успех любого мероприятия начинается с внимания к деталям.

— Какие планы по дальнейшему развитию производства и дистрибуции на внутреннем рынке?

— В ближайшее время мы планируем установить новую линию для розлива в алюминиевые банки, ставим дозатор для розлива минеральных вод и напитков, модернизируем текущие линии, работаем над ребрендингом текущей продуктовой линейки и планируем выпустить новые виды упаковки для воды и напитков. В частности, в этом году планируем выпуск на рынок новой облегченной стеклянной бутылки, которая позволит снизить затраты при перевозке, а также представим бутылку объемом 9 литров.

— Планируется ли экспорт воды и в какой перспективе? И на какие рынки намерены выходить в первую очередь?

— Мы уже активно работаем в этом направлении, на данный момент у нас есть представительство в Китае. Компания продвигает продукцию на электронных площадках, так как 70% китайцев предпочитают заказывать еду и напитки именно в интернете. Более того, есть идея совместного выпуска напитков и запуска кобрендинговых проектов, а также обсуждается вопрос строительства совместного предприятия. В целом, китайский рынок для нас наиболее приоритетный из-за его масштабов. Однако у нас есть планы по развитию бизнеса на Аравийском полуострове, в том числе в ОАЭ, а также ведем переговоры со странами Юго-Восточной Азии.

— Кто сейчас основной конкурент «Байкал Аква»?

— Это прозвучит нескромно, но прямых конкурентов у нас сейчас нет. Мы единственная компания, у которой завод использует технологию прямого розлива, то есть сразу из озера.

В этом году компания получила Наименование места происхождения товара (НМПТ) — это существующее в законодательстве обозначение, применяемое к товару, который производится в определенном месте и ассоциируется с ним в силу своей уникальности. Мы еще раз подтвердили то, что на самом деле предлагаем покупателям воду из озера Байкал и можем официально заявлять – настоящая вода из Байкала может быть произведена только на Байкале. И здесь прослеживается четкая аналогия с шампанским. Потребителю на юридическом уровне гарантируется, что он покупает подлинный, высококачественный продукт.

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— Расскажите, какие меры предпринимаются для сохранения Байкала?

— Совместно с группой Эн+ наша компания занимается проведением экспедиций экологического мониторинга с учеными из МГУ им. М. В. Ломоносова и Института проблем экологии и эволюции РАН, финансирует научную программу по изучению байкальской нерпы. Помимо стандартной процедуры контроля качества воды на заводе, проводится мониторинг состояния воды и экосистемы озера Байкал в рамках научной деятельности. Мы трепетно относимся к экосистеме и заповедной территории вокруг озера, оберегая существующую флору и фауну, поэтому добываем воду естественным образом - непосредственно из водоема, без систем, нарушающих поверхностный слой земли.

В 2023 году было проведено исследование по изучению содержания микропластика в Байкале. Оно показало, что на глубине водозабора концентрация крайне низкая, а система очистки, которой оснащены водоводы, полностью очищает входящую воду. В скором времени компания планирует, строительство Международного центра водных ресурсов.

— В настоящее время существует значительное количество акций и мероприятий по сохранению экологии озера. Участвует ли в них компания и выступаете ли с собственными предложениями?

— Байкальский регион — это территория заповедников, компания «Байкал Аква» ответственный производитель и занимает активную позицию в отношении сохранения природы. Мы не просто добываем воду из озера, но защищаем Байкал и проводим работы по его сохранению, оберегаем и защищаем озеро от негативных внешних воздействий, учим правильной утилизации тары, сохраняем Байкал для будущих поколений. Кроме того, мы участвуем в международных и российских экологических программах. Например, акции «Чистые берега Евразии», которая ежегодно проводится Международной Ассоциацией озерных регионов при поддержке Программы ООН по окружающей среде (ЮНЕП). «Байкал Аква» на выставках «ПродЭкспо» организует лекции по экологичным видам упаковки, ее использовании и раздельному сбору мусора. На данный момент мы сдали на переработку более 45 т пластиковых бутылок. В августе совместно с Эн+ проведем акцию 360 по сбору мусора вокруг Байкала.

— На ваш взгляд, каковы перспективы у российских и международных проектов по защите Байкала и почему так важно сохранить озеро в его «первозданном» виде?

— Сейчас довольно много проектов и фондов по защите озера Байкал, но количество не всегда равно качество. Много проектов завершились, не успев начаться. С нашей точки зрения, интересные проекты проводит фонд озера Байкал совместно с научно-исследовательскими институтами, большую работу проводит Эн+ по мониторингу и внедрению инициатив по охране озера, активно работает и команда Национального парка, а также тысячи неравнодушных граждан.

Байкал – это не просто озеро и крупнейший резервуар пресной воды в мире, это наше мировое наследие. Для многих святое место, место силы, которое омывает территории, на которых живут разные народы и культуры. Наша ответственность и обязанность сохранить его для будущих поколений. Мы не в праве лишать своих детей и внуков возможности видеть Байкал таким, каким его создала природа.