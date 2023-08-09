Из любого места. На выборах мэра москвичам будет доступно дистанционное электронное голосование

С 8 по 10 сентября москвичи будут выбирать мэра города, а жители муниципальных образованиях ТиНАО еще и муниципальных депутатов. Как и на предыдущих выборах, столичные избиратели получат возможность отдать свои голоса без посещения избирательного участка – с помощью системы дистанционного электронного голосования (ДЭГ). Как это устроено, – в материале «Газеты.Ru».

В развитии своих электронных сервисов Москва всегда шла навстречу людям и бизнесу, открывая новые технологические возможности и тем самым упрощая жизнь москвичам, освобождая их время для более приятных дел. И официальный портал мэра и правительства Москвы mos.ru прямое тому подтверждение. Многими его сервисами жители пользуются практически ежедневно. ДЭГ – это еще одна электронная услуга, которая должна стать среди москвичей одной из самых востребованных.

Активные москвичи

Новая версия сайта mos.ru была запущена 26 октября 2015 года. Уже в следующем году домен вошел в десятку самых популярных государственных интернет-порталов в мире. Ресурс, на котором размещаются официальный сайт мэра, московский портал госуслуг и еще несколько десятков популярных городских проектов, обогнал в рейтинге сайт Европейского союза, NASA и портал американского штата Нью-Йорк. Главная задача портала — создать единое веб-пространства мегаполиса, с помощью которого москвичи смогут «в одном окне» найти нужные им городские площадки и онлайн-сервисы.

Здесь можно получить городские услуги, прочитать инструкции по самым распространенным вопросам, узнать новости города, своего округа или района, посмотреть афишу. Всего портал включает в себя более 400 услуг и сервисов, на нем зарегистрированы более 15,7 млн человек и более 457 тысяч юридических лиц и ИП.

Ежемесячно сайт посещают около 2,5 млн человек. Хотя еще 10 лет назад невозможно было представить, что большинство важных жизненных ситуаций можно будет решить без личного визита в МФЦ. «Среди людей, кто постоянно проживает в Москве, крайне сложно найти тех, кто не пользуется порталом mos.ru. Здесь можно оплатить услуги ЖКХ, заказать требуемый документ или справку и даже следить за успеваемостью в школе ребенка. Еще вчера это казалось не очень уместным, а сегодня это просто необходимо», – говорит политолог Виталий Иванов.

К такому рывку цифровизации привели несколько факторов: онлайн активность москвичей, их доверие к городскому сервису в важных жизненных ситуациях и активно развивающиеся экономика города и его конкурентная среда.

Прогресс

Дистанционное электронное голосование проводится на портале mos.ru, который для москвичей стал неотъемлемой частью жизни. Учетную запись на портале имеют более 15,7 млн человек. И с каждым годом электронные выборы привлекают все больше новых избирателей – ведь проголосовать можно теперь в любом месте, с любого электронного носителя, будь то домашний компьютер, планшет или смартофон.

В отличие от похода на участок, онлайн-голосование занимает меньше пяти минут. И традиционное голосование, с обязательным походом на избирательный участок и ручным подсчетом голосов, постепенно уходит в прошлое. Уже морально устаревают и КОИБы (комплексы обработки избирательных бюллетеней), которые еще недавно казались прорывной технологией.

Голосовать онлайн жителям столицы сегодня стало проще, потому что больше не надо заранее подавать заявление на участие в электронных выборах и не нужно никаких дополнительных документов кроме полной учетной записи на mos.ru. Подтверждение учетной записи — это аналог проверки паспорта перед выдачей бюллетеня. То же самое происходит и на избирательных участках.

close 100% Владимир Астапкович/РИА «Новости»

Как голосовать

Онлайн-голосование в этом году будет открыто с 8:00 8 сентября до 19:59 10 сентября. Для ДЭГ необходимо предварительно проверить свою учетную запись на mos.ru (она должна быть «полной»), а перед загрузкой электронного бюллетеня избиратель получит на номер телефона, указанный в личном кабинете, СМС c уникальным цифровым кодом, который следует ввести в специальное поле. Так избиратель подтверждает, что бюллетень открывает именно он, а не кто-то посторонний. После подтверждения на экране появится бюллетень.

Для голосования нужно поставить галочки в выбранных пунктах и нажать кнопку «Проголосовать». Система выдает электронные бюллетени до 19:59 10 сентября. Если бюллетень будет получен в последнюю минуту, то для голосования будет дополнительное время. Система перестанет принимать голоса в 20:15 10 сентября.

«Преимущество ДЭГ заключается в первую очередь в удобстве, которое является главным аргументом в пользу электронного голосования с точки зрения простого человека. Вы можете голосовать, находясь в любой точке России, вам для этого не нужно выделять время, чтобы доехать, прийти. Вы не зависите от погоды, от трафика на дорогах», – отмечает Виталий Иванов. По его словам, цифровые сервисы в России развиты гораздо лучше, чем в других странах, которые считают себя передовыми. Люди к этому привыкли, и логично, что голосование, как форма гражданской активности, также цифровизируется, становясь составной частью электронных сервисов.

Москвичи высоко оценивают удобство системы ДЭГ. На прошлогодних выборах муниципальных депутатов в голосовании принял участие каждый третий избиратель Москвы — 2,4 миллиона человек или 33,9 процента. Это абсолютный рекорд для муниципальных выборов столицы. Явка более чем вдвое превысила уровень выборов 2017 года (14,8%). При этом онлайн-голосование осенью 2022 года с отрывом обошло традиционное по числу избирателей. Дистанционно проголосовали свыше 1,7 млн москвичей, на обычные участки пришло вдвое меньше избирателей — избирателям выдали больше 695 тыс. бюллетеней.