Праздник знаний. В Ростовской области 1 сентября отметят почти полмиллиона школьников

В Ростовской области в новом учебном году за парты сядут 462 тыс. школьников

Повышение качества школьного обучения является одним из приоритетов национального проекта «Образование». Так, в Ростовской области в новом учебном году за парты сядут 462 тыс. школьников. Это на 10 тыс. больше, чем в прошлом году. Впервые звонок прозвенит для 51 тыс. первоклассников. О том, что делается в регионе для реализации нацпроекта, — в материале «Газеты.Ru».

«В Ростовской области планомерно решаются актуальные вопросы развития системы образования. Продолжаем работать над тем, чтобы совершенствовать качество этого процесса. Образовательная среда должна обеспечивать возможности для саморазвития, обучения и воспитания донских дошкольников и школьников», — говорит первый заместитель губернатора Ростовской области Игорь Гуськов.

close 100% Первый замгубернатора Ростовской области Игорь Гуськов проверил готовность к учебному году образовательных организации Волгодонска Пресс-служба губернатора и правительства Ростовской области

Плюс 10 тысяч

К новому учебному году в Ростовской области готовятся 2 тыс. 806 образовательных организаций различной ведомственной подчиненности. Это детские сады, школы, учреждения дополнительного и профессионального образования. Из них в 2 тыс.18 учреждениях подготовительные работы уже завершены (72%). Такие цифры привела на расширенном заседании областной межведомственной комиссии по подготовке образовательных организаций к началу нового 2023-2024 учебного года под председательством первого заместителя губернатора региона Игоря Гуськова и. о. министра общего и профессионального образования области Тамара Шевченко.

По ее словам, остаются последние штрихи по текущему ремонту зданий, приобретению мебели и оборудования, благоустройству прилегающей территории. Работа приемочных межведомственных комиссий не завершена в 6 муниципальных образованиях. В числе вопросов на заседании также обсудили состояние пожарной безопасности объектов образования и подготовку общеобразовательных учреждений в части антитеррористической и антикриминальной защищенности.

По предварительным данным, в новом учебном году в Ростовской области за парты сядут 462 тыс. школьников. Это на 10 тыс. больше, чем в прошлом году.

Впервые звонок прозвенит для 51 тыс. первоклассников.

Цифры

В рамках нацпроекта «Образование» и областной госпрограммы «Развитие образования» в 2023 году введены в эксплуатацию две школы по 600 мест в Волгодонске и Батайске. В Ростове завершено строительство школы на 1,6 тыс. мест и модульного здания на 400 мест. В августе откроются два детских сада в Сальске и один – в Октябрьском районе.

close 100% К новому учебному году в Ростовской области готовятся 2,8 тыс. образовательных организаций Пресс-служба губернатора и правительства Ростовской области

На Дону в этом году проводятся работы по улучшению и модернизации зданий и сооружений в 44 учреждениях. На капитальный ремонт этих зданий за счет бюджетов всех уровней предусмотрено более 4 млрд рублей.

Завершен капитальный ремонт 5 общеобразовательных организаций общей вместимостью более 2,6 тыс. мест.

К 1 сентября завершится капремонт еще 5 общеобразовательных организаций мощностью более 3 тыс. мест и детского сада в Обливском районе на 120 мест.

До конца текущего года планируется завершение работ по капитальному ремонту четырех школ общей мощностью более 2,4 тыс. мест в Целинском районе, Батайске, Зверево и Ростове, а также и четырех детских садов на 366 мест в Куйбышевском, Семикаракорском районах и двух — в Шолоховском.

Придал ускорение

«Обращаю внимание руководителей исполнительных органов и глав муниципальных образований на необходимость личного сопровождения и контроля процесса по подготовке образовательных организаций к новому учебному году. Активизируйтесь там, где это необходимо. Обеспечьте своевременное исполнение утвержденных графиков работы муниципальных межведомственных комиссий по приемке учреждений до 10 августа. Это контрольный срок для всех. До этой даты приемка образовательных организаций должна быть полностью завершена», – резюмировал Игорь Гуськов.

close 100% В августе откроются два детских сада в Сальске и один в Октябрьском районе Пресс-служба губернатора и правительства Ростовской области

Качественные положительные изменения в образовании позволили региону больше уделять внимания обучению детей с ограниченными возможностями здоровья.

С 2018 года численность таких ребят только в Ростове-на-Дону выросла на 24%, и муниципальные власти на четверть увеличили число специалистов, занимающихся с особыми детьми.